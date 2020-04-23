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Цифровые пропуски выдадут в 21 регионе. В Сибири — на следующей неделе

17:18 23.04.2020 Фото: pixabay.com
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Также со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Цифровые пропуски выдадут в 21 регионе. В Сибири на следующей неделе
Граждане, имеющие учетную запись на Едином портале госуслуг, для получения разовых пропусков могут воспользоваться мобильным приложением

По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта Российской Федерации на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков. Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи.

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков предусматривает для работодателей, осуществляющих свою деятельность в условиях введенных ограничений, возможность подачи через личный кабинет юридического лица на Едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков. После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты.

Граждане, имеющие учетную запись на Едином портале госуслуг, для получения разовых пропусков могут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкороновирус». В приложении можно выбрать причину выхода, указать конечное место назначения, выбрав его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск, который действует определенное время. Для проверки пропусков используется специализированное мобильное приложение. Важно, что цифровой пропуск действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

По итогам пилотирования решения Минкомсвязи России в Московской области с 13 апреля 2020 года оформлено более 900 тыс. постоянных цифровых пропусков, ежедневно выдается около 400 тыс. разовых пропусков. Отработаны технологии взаимодействия с системой цифровых пропусков города Москвы. Сотрудники полиции Москвы и Московской области имеют возможность чтения QR-кодов жителей обоих регионов. Данные о номерах транспортных средств и номерах транспортных карт, используемых в цифровых пропусках жителей Московской области, обрабатываются на платформе Единого портала госуслуг и оперативно передаются в Правительство Москвы.

В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа — Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.

Также со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Источник: digital.gov.ru

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От редакции

Нужны такие пропуска?

Евгений, 23 апреля 2020 11:11
Нужны. Чем больше нас гуляет, тем дольше мы сами себе продолжаем карантин. Посидели бы все 2 раза по 2 недели, вирус бы сам сдох.
a.danilov, 23 апреля 2020 11:25
ага, и границы страны стальной стеной обнести, да закрыть наглухо. Ни туда, ни оттуда. ps. не сдох бы.
Ёла, 23 апреля 2020 11:56
Евгений, вы бы хоть какими-то основами вирусологии поинтересовались что ли. В мире существует несколько тысяч вирусов и они не сдыхают, а постоянно существуют в популяции, в том числе большое количество коронавирусов. А этот конкретно COVID-19 должен сдохнуть, поэтому мы будем сидеть и ждать, когда это случится. Пусть не при нашей жизни, и даже не наших детей и внуков, но это уже несущественные детали, да?
Аноним, 23 апреля 2020 11:26
Никогда не думал что доживу до такого *******....
Чтобы на улицу из собственного дома по пропуску выходить...
Режим отрабатывает технологии. Он искренне верит, что это его спасёт.
Наивный....
Александр, 23 апреля 2020 12:38
Самое печальное, что дело не в короновирусе. Нас под шумок ловко запихивают в цифровое рабство. А самоизоляцию могут продлить на неопределённый срок.
женщина, 23 апреля 2020 13:38
так вам всем и надо! а то, Ленин им плохой!
Аноним, 23 апреля 2020 13:59
Ну да, Ленин то со Сталиным в оффлайновое рабство загоняли... Кстати, самые первые в Европе концлагеря стал применять именно этот...
Аноним, 23 апреля 2020 14:12
Аусвайс
Вася, 23 апреля 2020 14:29
Тоже что и аусвайс во время войны
Аноним, 23 апреля 2020 14:50
А вы были в оккупации?
Вася, 23 апреля 2020 14:57
Без него просто расстреливали. Недалеко те времена...

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