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Лобовое ДТП: Экстренно госпитализировала водителя «скорая» после аварии на перекрестке ул. Ленина и Кирова в Бердске

09:45 23.04.2020, Марина Волкова Фото: Михаила
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Авария произошла утром, 23 апреля. Второй водитель отделался легким ударом головой. Он был пристегнут.

Лобовое ДТП: Экстренно госпитализировала водителя скорая после аварии на перекрестке ул. Ленина и Кирова в Бердске
ДТП произошло утром, 23 апреля

Сегодня утром, 23 апреля, на перекрёстке улиц Ленина и Кирова произошло лобовое ДТП. Читатель «Курьер.Среда. Бердск Михаил прислал фото аварии в редакцию. Он стал невольным свидетелем происшествия. Кроме того, он помог выбраться пенсионеру из малолитражки.

— Дедушка был на малолитражке. Его доставал. Приехала «скорая», забрала его. А на второй машине водитель сказал, что головой слегка ударился. Он был пристегнут, — рассказал Михаил «Курьер. Среда. Бердск».

Машины разбросало прямо перед пешеходным переходом.

Лобовое ДТП: Экстренно госпитализировала водителя скорая после аварии на перекрестке ул. Ленина и Кирова в Бердске
Лобовое ДТП: Экстренно госпитализировала водителя скорая после аварии на перекрестке ул. Ленина и Кирова в Бердске
Лобовое ДТП: Экстренно госпитализировала водителя скорая после аварии на перекрестке ул. Ленина и Кирова в Бердске
Лобовое ДТП: Экстренно госпитализировала водителя скорая после аварии на перекрестке ул. Ленина и Кирова в Бердске
Лобовое ДТП: Экстренно госпитализировала водителя скорая после аварии на перекрестке ул. Ленина и Кирова в Бердске
Лобовое ДТП: Экстренно госпитализировала водителя скорая после аварии на перекрестке ул. Ленина и Кирова в Бердске
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