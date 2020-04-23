Лобовое ДТП: Экстренно госпитализировала водителя «скорая» после аварии на перекрестке ул. Ленина и Кирова в Бердске

ДТП произошло утром, 23 апреля

Сегодня утром, 23 апреля, на перекрёстке улиц Ленина и Кирова произошло лобовое ДТП. Читатель «Курьер.Среда. Бердск Михаил прислал фото аварии в редакцию. Он стал невольным свидетелем происшествия. Кроме того, он помог выбраться пенсионеру из малолитражки.

— Дедушка был на малолитражке. Его доставал. Приехала «скорая», забрала его. А на второй машине водитель сказал, что головой слегка ударился. Он был пристегнут, — рассказал Михаил «Курьер. Среда. Бердск».

Машины разбросало прямо перед пешеходным переходом.