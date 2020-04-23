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Скандал: Аудиозапись с указанием «поголовно штрафовать» за нарушение режима самоизоляции в Новосибирске попала в Сеть

17:10 23.04.2020, Марина Волкова Фото: ГУ МВД по НСО
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Голос на аудио, якобы, принадлежит начальнику службы участковых уполномоченных УМВД России по Новосибирску Елене Устиновой. По данному факту ГУ МВД по Новосибирской области начало служебную проверку.

Скандал: Аудиозапись с указанием поголовно штрафовать за нарушение режима самоизоляции в Новосибирске попала в Сеть
Правоохранители штрафуют жителей региона за нарушение режима самоизоляции

Аудиозапись с приказом «поголовно штрафовать» нарушающих режим самоизоляции жителей Новосибирска появилась в сети вчера, 22 апреля. По данному факту ГУ МВД по Новосибирской области начало служебную проверку. От комментариев ведомство воздержалось.

Первым аудиозаписи опубликовал Telegram-канал «Омбудсмен полиции». Автор сообщает, что голос на аудио, якобы, принадлежит начальнику службы участковых уполномоченных УМВД России по Новосибирску Елене Устиновой.

— Оформляем всех поголовно, площадь Ленина, парки, скверы, кроме женщин с колясками и стариков, оформляем всех, начиная с 16 лет. Чтобы протоколы были сегодня и достаточно хорошее количество. Мы работаем сегодня до тех пор, пока с каждого района не будет по 10-15 протоколов, на улице гулящих хватает, поэтому начинаем работать, если в 17 часов не будет результата, значит работаем дальше. Поднимайте людей, организовывайте работу, – сказано в опубликованных сообщениях.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что сейчас проводится служебная проверка по данному факту. В ведомстве пока не могут точно сказать, принадлежат ли голос на опубликованных записях Елене Устиновой. Канал «Омбудсмен полиции» опубликовал еще несколько аудио. На одном из них тот же голос «диктует» дополнение к предыдущему приказу.

-Уважаемые руководители, в дополнение к сказанному. Мне представители главка позвонили, указание поступило непосредственно от Юрия Юрьевича. Выдвигается сотрудник участковых уполномоченных в парки, скверы. Указание – с каждого района, так как сейчас уже много гуляющих, от 5 до 15 протоколов. Отчёт до 17:00, – гласит запись.

Автор видео «Медуза»

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От редакции

Кто раздавал указы?

Аноним, 23 апреля 2020 10:16
НВР:
Царь!Кто еще?!
А этим товарищам бабки надо отрабатывать.
Аноним, 23 апреля 2020 10:22
Показатели никто и никогда не отменял в МВД... И не имеет значение какие это показатели, главное количество... Это было и будет...
Евгений, 23 апреля 2020 10:23
Да фиг с ними, с указаниями. Собрали протоколы?

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