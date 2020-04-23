Как в Москве: Готовят базу для электронных пропусков из-за COVID-19 в Новосибирской области и Бердске

Введение пропусков — это идея, которая прорабатывается на случай ухудшения обстановки. В первую очередь электронные пропуска планируют использовать для контроля перемещения автомобилей.

Электронные пропуска будут использовать во всем регионе

Готовит базу для внедрения электронных пропусков Новосибирская область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников 22 апреля.

— У нас ситуация с заболеваемостью не такая, как в Москве. Хотя еще раз повторяю: мы готовимся к разному развитию событий. И в том числе прорабатываем вопрос внедрения электронных пропусков. Пока мы не внедряем, потому что ситуация у нас достаточно спокойная. И это нам позволило находить баланс между развитием экономики и обеспечением общественного здоровья. В этой ситуации бездумно копировать опыт Москвы, внедрять жесткий пропускной режим, наверное, было бы неправильно. Но еще раз повторяю, мы к этому готовимся. В том числе готовим и юридическую базу, и технологическую базу по внедрению электронных пропусков, — рассказал глава региона в прямом эфире «Вести. Новосибирск».

Андрей Травников уточнил: в первую очередь электронные пропуска планируют использовать для контроля перемещения автомобилей по территории Новосибирской области. Правда, введение пропусков — это идея, которая прорабатывается на случай ухудшения обстановки.