Как в Москве: Готовят базу для электронных пропусков из-за COVID-19 в Новосибирской области и Бердске

Готовит базу для внедрения электронных пропусков Новосибирская область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников 22 апреля.
— У нас ситуация с заболеваемостью не такая, как в Москве. Хотя еще раз повторяю: мы готовимся к разному развитию событий. И в том числе прорабатываем вопрос внедрения электронных пропусков. Пока мы не внедряем, потому что ситуация у нас достаточно спокойная. И это нам позволило находить баланс между развитием экономики и обеспечением общественного здоровья. В этой ситуации бездумно копировать опыт Москвы, внедрять жесткий пропускной режим, наверное, было бы неправильно. Но еще раз повторяю, мы к этому готовимся. В том числе готовим и юридическую базу, и технологическую базу по внедрению электронных пропусков, — рассказал глава региона в прямом эфире «Вести. Новосибирск».
Андрей Травников уточнил: в первую очередь электронные пропуска планируют использовать для контроля перемещения автомобилей по территории Новосибирской области. Правда, введение пропусков — это идея, которая прорабатывается на случай ухудшения обстановки.
Допустим вы получили код выйти выкинуть мусор. И решили заскочить в магазин по соседству. Полиция, задержание, штраф до 30 тысяч на первый раз. В следующий раз арест, зона.
- А если кто будет нарушать пропускной режим начнем стрелять на месте
- А как нам это поможет бороться с коронавирусом?
- С каким коронавирусом?
(с) Интернет
Правда вы, наивные, думали, что ГУЛАГ - это про кого-то другого, а вы-то хорошие. Как бы ни так. Вы ещё право выйти из дома и работать за 3 копейки будете выкупать. Ну и пенсии, само собой, можно начать отменять. Зачем они вам дома-то?
Пересмотрите фильм Побег из Шоушенко, там афро зека, отсидевший много лет в тюрьме и привыкшего спрашивать разрешения у охраны пописать, выйдя из тюрьмы и устроившись официантом на работу, не мог психологически один в туалете даже пописать, если не получал разрешения у своего начальника! Очень поучительно! Кстати он спустя два дня в том фильме повесился, потому что на воле перестал получать приказы и у него съехала кукушка от эмоционального срыва...
кстати,если ограничивают передвижение людей, то о нормальной экономике говорить уже не приходится ...но у нас её и так нет..
у нас последствия от "самоизоляции" для психики и здоровья будут куда хуже и масштабнее, чем от самого короновируса...ну, и для кошелька граждан тоже...20 лет обнулились в никуда..
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Эпидемия гриппа в России, начавшаяся в конце января, завершилась, на минувшей неделе с 13 по 19 апреля уровень суммарной заболеваемости населения гриппом и другими ОРВИ понизился до 321 случая на 100 тыс. населения с 406 случаев неделей ранее. Эти данные опубликованы в среду на сайте Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ.
Согласно данным института, ситуация по гриппу в России была признана эпидемической в конце января - начале февраля, а именно - на неделе с 27 января по 2 февраля.
"На этой неделе, по сравнению с предыдущей, заболеваемость гриппом и ОРВИ и показатели госпитализации с гриппом и ОРВИ и отдельно с диагнозом "грипп" продолжают снижаться. Географическое распространение гриппа по территории России и в отдельных округах соответствует спорадическому уровню. Таким образом, эпидемия гриппа в России закончилась, однако заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах", - говорится в заключении института.
вот с какой скоростью движутся автомобили в частном секторе?
Блиин съел илон маск! от так то..