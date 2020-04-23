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Как в Москве: Готовят базу для электронных пропусков из-за COVID-19 в Новосибирской области и Бердске

17:21 23.04.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Введение пропусков — это идея, которая прорабатывается на случай ухудшения обстановки. В первую очередь электронные пропуска планируют использовать для контроля перемещения автомобилей.

Как в Москве: Готовят базу для электронных пропусков из за COVID 19 в Новосибирской области и Бердске
Электронные пропуска будут использовать во всем регионе

Готовит базу для внедрения электронных пропусков Новосибирская область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников 22 апреля.

— У нас ситуация с заболеваемостью не такая, как в Москве. Хотя еще раз повторяю: мы готовимся к разному развитию событий. И в том числе прорабатываем вопрос внедрения электронных пропусков. Пока мы не внедряем, потому что ситуация у нас достаточно спокойная. И это нам позволило находить баланс между развитием экономики и обеспечением общественного здоровья. В этой ситуации бездумно копировать опыт Москвы, внедрять жесткий пропускной режим, наверное, было бы неправильно. Но еще раз повторяю, мы к этому готовимся. В том числе готовим и юридическую базу, и технологическую базу по внедрению электронных пропусков, — рассказал глава региона в прямом эфире «Вести. Новосибирск».

Андрей Травников уточнил: в первую очередь электронные пропуска планируют использовать для контроля перемещения автомобилей по территории Новосибирской области. Правда, введение пропусков — это идея, которая прорабатывается на случай ухудшения обстановки.

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От редакции

Готовы к электронным пропускам?

Аноним, 23 апреля 2020 10:26
Судя по фоту нужно готовиться
Аноним, 23 апреля 2020 10:28
Зачем человеку QR-код, если у него паспорт есть?
Аноним, 23 апреля 2020 10:59
Код получается на каждый выход из дома. С объяснением куда, зачем, на сколько. И его могут не дать.

Допустим вы получили код выйти выкинуть мусор. И решили заскочить в магазин по соседству. Полиция, задержание, штраф до 30 тысяч на первый раз. В следующий раз арест, зона.
a.danilov, 23 апреля 2020 11:11
и чем ЭТО от зоны отличается? Да и, штраф-то с каких шишей платить? не все работают из дома.
Новый мэр, 23 апреля 2020 11:14
Тем что ночью шмон в хате пока устраивать не будут
Аноним, 23 апреля 2020 12:46
Ну подождите. Это ещё только про автомобили. ПОКА только про автомобили... Как говорится "аппетит приходит во время еды".

- А если кто будет нарушать пропускной режим начнем стрелять на месте
- А как нам это поможет бороться с коронавирусом?
- С каким коронавирусом?
(с) Интернет
Аноним, 23 апреля 2020 10:41
Эка вас бросает - то маникюрш открываете, то пропуска вводите...
Новый мэр, 23 апреля 2020 10:43
Да ладно?! всё уже принято, через неделю будем отмечаться
Аноним, 23 апреля 2020 10:48
Тем кто жаждал возвращения СССР - получите, распишитесь. С современными технологиями его можно воссоздать на новом уровне.

Правда вы, наивные, думали, что ГУЛАГ - это про кого-то другого, а вы-то хорошие. Как бы ни так. Вы ещё право выйти из дома и работать за 3 копейки будете выкупать. Ну и пенсии, само собой, можно начать отменять. Зачем они вам дома-то?
Новый мэр, 23 апреля 2020 11:16
Что то не помню, что бы в СССР мусор выносили по пропускам
Аноним, 23 апреля 2020 11:41
Его выносили по расписанию, если помните. Машинка могла быть в 6.45 или 8.15, когда человек уже ушёл на работу. Кто не успел/кому не нравится расписание, тот решает проблемы с наполненным ведром. По факту - тот же пропуск. Так шо не надо...
a.danilov, 23 апреля 2020 11:45
подмена понятий. Расписание(режим работы) и получение разрешения даже близко не одно и тоже. вы же к врачу не ходите в любое время дня и ночи. Для этого есть расписание работы.
Аноним, 23 апреля 2020 15:54
"подмена понятий. Расписание(режим работы) и получение разрешения даже близко не одно и тоже. вы же к врачу не ходите в любое время дня и ночи."

Пересмотрите фильм Побег из Шоушенко, там афро зека, отсидевший много лет в тюрьме и привыкшего спрашивать разрешения у охраны пописать, выйдя из тюрьмы и устроившись официантом на работу, не мог психологически один в туалете даже пописать, если не получал разрешения у своего начальника! Очень поучительно! Кстати он спустя два дня в том фильме повесился, потому что на воле перестал получать приказы и у него съехала кукушка от эмоционального срыва...
a.danilov, 23 апреля 2020 16:00
вы, для похода к врачу тоже у кого-то разрешение спрашиваете или просто смотрите приёмные дни?
Аноним, 23 апреля 2020 16:22
Вообще то, когда ограничивают свободу передвижения не только по стране, но и по городу и району ,это больше напоминает прикрепление людей к "земле" - то есть, крепостному праву в чистом виде. Тем более, что новые сословия "графьев", "князей" и разных "баринов" уже сложились...
кстати,если ограничивают передвижение людей, то о нормальной экономике говорить уже не приходится ...но у нас её и так нет..
Аноним, 23 апреля 2020 10:56
даже на западе до такого контроля над людьми не додумались, а в ряде стран медики даже разрешили ежедневные прогулки для поднятия иммунитета, в тех же парках , кстати- с соблюдением дистанции,естественно...
у нас последствия от "самоизоляции" для психики и здоровья будут куда хуже и масштабнее, чем от самого короновируса...ну, и для кошелька граждан тоже...20 лет обнулились в никуда..
Аноним, 23 апреля 2020 11:11
Одна надежда - на друга Эрдогана - может своей неуемной энергией и нашу заразу приземлит
Аноним, 23 апреля 2020 11:40
По данным Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева, с 13 по 19 апреля уровень суммарной заболеваемости населения гриппом и другими ОРВИ понизился до 321 случая на 100 тыс. населения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Эпидемия гриппа в России, начавшаяся в конце января, завершилась, на минувшей неделе с 13 по 19 апреля уровень суммарной заболеваемости населения гриппом и другими ОРВИ понизился до 321 случая на 100 тыс. населения с 406 случаев неделей ранее. Эти данные опубликованы в среду на сайте Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ.

Согласно данным института, ситуация по гриппу в России была признана эпидемической в конце января - начале февраля, а именно - на неделе с 27 января по 2 февраля.

"На этой неделе, по сравнению с предыдущей, заболеваемость гриппом и ОРВИ и показатели госпитализации с гриппом и ОРВИ и отдельно с диагнозом "грипп" продолжают снижаться. Географическое распространение гриппа по территории России и в отдельных округах соответствует спорадическому уровню. Таким образом, эпидемия гриппа в России закончилась, однако заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах", - говорится в заключении института.
ой божечка, 23 апреля 2020 13:12
в городе москве есть системма безопасности для автоматического отслеживания перемещений.
вот с какой скоростью движутся автомобили в частном секторе?
от реально, 23 апреля 2020 13:44
идет председатель колхозу сто лет без урожая.И рассказывает как будет выдовать карточки из красного картону.для создания цифравого концлагеря как в москва.
Блиин съел илон маск! от так то..
Raven, 23 апреля 2020 16:29
Началась ползучая чипизация. Проблема то не в том, что люди перемещаются, а в том, что по мнению ученых и медиков короновирус капельным путем распространяется, то есть нельзя близко находиться друг к другу, что бы на Вас не чихнули там или не сморкнулись. А если гуляете в лесу или в полупустом магазине, соблюдая дистанцию, то риск заражения значительно снижается.

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