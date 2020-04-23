Хочу пособие от Путина по безработице: встать на учет можно онлайн через портал «Работа в России» жителям Бердска и Новосибирска

С 18 марта по 20 апреля 2020 года в центры занятости обратились 10 170 граждан, половина из них признаны безработными. Каждый третий уже трудоустроился.

Правила исключают необходимость предоставления копии трудовой книжки

Центры занятости населения Новосибирской области в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции перешли на работу с применением дистанционных форм взаимодействия. Новые форматы работы были продемонстрированы 22 апреля в ходе пресс-тура в отдел занятости населения Ленинского района Новосибирска.

Как сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, подать заявление о регистрации в целях поиска подходящей работы и последующей регистрации безработным жители региона могут круглосуточно через портал «Работа в России». Правила исключают необходимость предоставления копии трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Информацию о прежнем месте работы и увольнении, уровне оплаты труда, а также достоверность данных в заявлении центры занятости будут уточнять путем межведомственного взаимодействия. Такой упрощенный порядок введен до 31 декабря 2020 года.

В случае возникновения затруднений с регистрацией на портале «Работа в России» специалисты центров занятости по предварительной записи примут обратившегося и помогут оформить личный кабинет. С 18 марта по 20 апреля 2020 года в центры занятости обратились 10 170 граждан, половина из них признаны безработными. Каждый третий уже трудоустроился.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Источник: nso.ru