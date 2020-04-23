23.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

Хочу пособие от Путина по безработице: встать на учет можно онлайн через портал «Работа в России» жителям Бердска и Новосибирска

12:45 23.04.2020 Фото: pixabay.com
0

С 18 марта по 20 апреля 2020 года в центры занятости обратились 10 170 граждан, половина из них признаны безработными. Каждый третий уже трудоустроился.

Хочу пособие от Путина по безработице: встать на учет можно онлайн через портал «Работа в России» жителям Бердска и Новосибирска
Правила исключают необходимость предоставления копии трудовой книжки

Центры занятости населения Новосибирской области в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции перешли на работу с применением дистанционных форм взаимодействия. Новые форматы работы были продемонстрированы 22 апреля в ходе пресс-тура в отдел занятости населения Ленинского района Новосибирска.
Как сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, подать заявление о регистрации в целях поиска подходящей работы и последующей регистрации безработным жители региона могут круглосуточно через портал «Работа в России». Правила исключают необходимость предоставления копии трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Информацию о прежнем месте работы и увольнении, уровне оплаты труда, а также достоверность данных в заявлении центры занятости будут уточнять путем межведомственного взаимодействия. Такой упрощенный порядок введен до 31 декабря 2020 года.

В случае возникновения затруднений с регистрацией на портале «Работа в России» специалисты центров занятости по предварительной записи примут обратившегося и помогут оформить личный кабинет. С 18 марта по 20 апреля 2020 года в центры занятости обратились 10 170 граждан, половина из них признаны безработными. Каждый третий уже трудоустроился.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Источник: nso.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ищите работу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСгорели два дома из-за пала травы в СНТ "Вега-4" в Бердске
13:07 23-04-2020
Сгорели два дома из-за пала травы в СНТ
Платить по 12 130 рублей всем безработным россиянам предложил Миронов
13:00 23-04-2020
Платить по 12 130 рублей всем безработным россиянам предложил Миронов
БердскОтопительный сезон закрыл мэр Локоть 23 апреля в Новосибирске
12:58 23-04-2020
Отопительный сезон закрыл мэр Локоть 23 апреля в Новосибирске
23 апреля 2020 года - Руфов день: Как легко помириться с мужем и отчистить дом в этот особенный праздник
12:56 23-04-2020
23 апреля 2020 года - Руфов день: Как легко помириться с мужем и отчистить дом в этот особенный праздник
А вы бы узнали кто на фото? Архивной фотографией поделилась эпатажная Анастасия Волочкова
12:50 23-04-2020
А вы бы узнали кто на фото? Архивной фотографией поделилась эпатажная Анастасия Волочкова
БердскФото дня: пыль столбом от чистки земляных обочин подметальной техникой в Бердске
12:48 23-04-2020
Фото дня: пыль столбом от чистки земляных обочин подметальной техникой в Бердске
Хочу пособие от Путина по безработице: встать на учет можно онлайн через портал «Работа в России» жителям Бердска и Новосибирска
12:45 23-04-2020
Хочу пособие от Путина по безработице: встать на учет можно онлайн через портал «Работа в России» жителям Бердска и Новосибирска
Каждый день мужики тарятся спиртным. Как потом их спасать ??? И себя и детей от них!!! 1
12:42 23-04-2020
Каждый день мужики тарятся спиртным. Как потом их спасать ??? И себя и детей от них!!!
Елену Темникову из группы Serebro продюсер пытался затащить в постель
12:42 23-04-2020
Елену Темникову из группы Serebro продюсер пытался затащить в постель
БердскРаньше 10 мая отключат отопление в домах Бердска, заявил Василий Пономарев 2
12:41 23-04-2020
Раньше 10 мая отключат отопление в домах Бердска, заявил Василий Пономарев