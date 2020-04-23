Порно показали на онлайн-уроке в школе Саратова

Неустановленным лицом было осуществлено несанкционированное вмешательство в дистанционный процесс обучения с последующим транслированием материалов порнографического характера.

Киберхулиган срывал онлайн уроки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (публичная демонстрация и рекламирование порнографических материалов среди несовершеннолетних совершенное с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

По версии следствия, 13 апреля 2020 года в дневное время, во время проведения дистанционных уроков физкультуры и русского языка с использованием сети «Интернет» для учеников одной из школ, расположенных на территории Октябрьского района города Саратова, неустановленным лицом было осуществлено несанкционированное вмешательство в дистанционный процесс обучения с последующим транслированием материалов порнографического характера.

В настоящее время следователями СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего, производится закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком