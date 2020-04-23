УАЗ ушел под лед на реке Вилюй. Семеро успели выплыть. 5-летний мальчик утонул

Ледовые переправы могут быть опасны

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст.109 УК РФ) по факту гибели малолетнего ребенка во время движения по несанкционированной ледовой переправе реки Вилюй.

По данным следствия, около полудня 22 апреля 2020 года трое мужчин со своими пятью малолетними детьми на автомашине «УАЗ-31514» выехали на рыбалку из села Кентик Верхневилюйского района в местность Наместник. По пути следования водитель допустил несанкционированный выезд на лед реки Вилюй. На расстоянии около пяти метров от правого берега реки под массой автомашины произошло обрушение ледового покрова, и автомобиль провалился под лед, полностью погрузившись в воду. Из транспортного средства смогли выбраться семь человек, пятилетний сын одного из мужчин утонул. Следователи отмечают, что толщина ледового покрова на момент выезда автомобиля составляла 10-13 см, выезд был запрещен. Следователем произведен осмотр места происшествия и иные неотложные мероприятия. В связи с необходимостью проведения большого количества следственных действий, производство которых невозможно в рамках процессуальной проверки, все обстоятельства произошедшего будут установлены в рамках уголовного судопроизводства. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком