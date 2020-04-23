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Снова гулял на карантине приезжий из Казахстана и заплатит 1500 рублей за угрозу эпидемии коронавируса в Бердске

17:23 23.04.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Первый штраф мужчине выписали 1 апреля в 500 рублей. Второй раз он был замечен на улице спустя две недели. Мужчина должен был самоизолироваться дома.

Снова гулял на карантине приезжий из Казахстана и заплатит 1500 рублей за угрозу эпидемии коронавируса в Бердске
Штрафами начали наказывать нарушающих карантин по коронавирусу в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Снова гулял на карантине приезжий из Казахстана и заплатит 1500 рублей за угрозу эпидемии коронавируса в Бердске

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Второй штраф в 1000 рублей выписали приезжему из Казахстана за нарушение карантина. Напомним, он всего 500 рублей заплатит за угрозу эпидемии. Первый штраф ему выписали 1 апреля, второй – 16 апреля. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали в мировом седе города. Мужчина понесет ответственность по ст. 19.4. административного кодекса.

— Был выписан штраф 16 апреля тому же гражданину, приехавшему из Казахстана, за нарушение карантина, — рассказала секретарь мирового судебного участка №5 Светлана Михалева 23 апреля.

В пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области рассказывали, что они каждый день выписывают много протоколов о нарушении самоизоляции и карантина. Но решения по ним принимают судьи.

Специалисты мирового суда уточнили, что решения о нарушении установленного приезжим карантина принимают они. За нарушение правил самоизоляции, а именно по ст. 20.6.1. КоАП, будет выносить решение Бердский городской суд.

Также напомним, постановлениями Бердского городского суда от 21 апреля 2020 года два жителя Бердска признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Одному из них назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей, второму – в виде предупреждения, с учетом личности виновных. Цели нахождения виновных не относятся к исключительным случаям, указанным в п. 2 постановления губернатора Новосибирской области №48 в редакции от 04.04.2020 г. Они оба просто прогуливались в ночное время.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне горсуд привлек к ответственности троих горожан: двое торговали на улице искусственными цветами и соленьями, третий ходил за алкоголем. В общей сложности за время пандемии наказаны 8 человек за нарушение режима самоизоляции, один — карантина.

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От редакции

Надо наказывать?

Аноним, 23 апреля 2020 11:42
НВР:
Почему "этого туриста" неизолировали от соплеменников в абсёрвер после первого косяка? Это "такой налог на туристов"? Вы определитесь или коронавирус опасен или это прикол?
Аноним, 23 апреля 2020 11:49
Может уже его фото выложить,раз такой непонятливый.Будем знать и стороной обходить.
Патамушта, 23 апреля 2020 13:18
Так карантин для приезжих 14 дней. 16-1=15. Ни-па-ня-тна.

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