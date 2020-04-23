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Наденьте маски на играющих на улице детей! Могут заразиться на прогулке малыши, сказала главврач Бердска Алла Дробинская

15:15 23.04.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Невозможно удержать ребенка дома в жарких и душных квартирах в теплую погоду – с такими словами обратилась одна из матерей города. Алла Николаевна отметила, что при контакте друг с другом у детей есть риск заражения. Правда, купить маски в аптеках Бердске — невозможно.

Наденьте маски на играющих на улице детей! Могут заразиться на прогулке малыши, сказала главврач Бердска Алла Дробинская
Одевать маски играющим друг с другом детям советует главврач Бердска
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Наденьте маски на играющих на улице детей! Могут заразиться на прогулке малыши, сказала главврач Бердска Алла Дробинская

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Нужны ли маски детям на улице, играющим с другими детьми? С таким вопросом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась жительница города. Она отмечает, что с наступлением теплых дней детей невозможно удержать дома. В квартирах еще работает отопление и очень жарко и душно. Многие выходят на прогулку, зачастую собираются полные дворы детей, которые активно играют между собой. На вопрос матери ответила главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская.

— Ребенка невозможно удержать дома. В квартире безумная жара и полный двор детей. Всем хочется выйти на улицу на свежий воздух и пообщаться. Многие говорят, что на улице не нужны маски. Но дети близко общаются, угорают, контактируют. В этом случае нужны маски?

— В том случае, если детей приходится на время отпускать на прогулку и они контактируют с другими детьми, то им нужна маска. А если ребенок просто идет прогуляться на свежем воздухе с родителями и ни с кем больше не общается, то маска не нужна, уточнила главврач 22 апреля.

Напомним, в Бердске на карантине находятся на карантине 32 человека в Бердске. Зараженным числится только один человек 23 апреля. В регионе зарегистрирован 151 случай заражения COVID-19. Выздоровели 23 пациента с коронавирусом. Четыре человека скончались.

Удалось ли матери найти маски в Бердске – читайте подробности в ближайшее время.

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От редакции

Надеваете маску ребенку?

Аноним, 23 апреля 2020 15:29
А главврач в курсе, что маска не спасает от заражения? Особенно когда "полно детей"?
Ирина, 23 апреля 2020 16:19
а главное, что можно выйти на улицу не только в аптеку, в магазин или выгулять собаку, но и погулять с ребенком))и это ничего, что с другими детьми,главное в маске.формулировка:идет прогуляться с родителями на свежем воздухе-противоречивая нынешней ситуации с самоизоляцией. Это хорошее объяснение для сотрудников полиции!врач же сказал, что можно детей вывести прогуляться,ну и что что по площади, вокруг нас же нет никого...
Аноним, 23 апреля 2020 16:39
НАдевать маски играющим друг с другом детям советует главврач Бердска

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/04/23/543347-odente-maski-na-igrayushhix-na-ulice-detej-mogut-zarazitsya-na-progulke-malyshi-skazala-glavvrach-berdska-alla-drobinskaya
Аноним, 23 апреля 2020 19:30
Уважаемая Алла Николаевна,маски это правильно,НО один вопрос,вирус действительно ЕСТЬ,и он действительно смертельно опасен,или это происки РЕЖИМА?
аноним, 23 апреля 2020 19:43
Надоели уже эти двойные стандарты! Гулять детям только в масках, а в детский сад ходить можно без маски! И дети там без масок по 12 человек в группе, и находятся там целый день!Это нормально вообще?
Аноним, 23 апреля 2020 22:08
так забирай из сада и сиди дома.Какие проблемы то
аноним, 23 апреля 2020 23:41
Мой ребенок в сад не ходит. Речь идёт об абсурдности принимаемых мер. Вроде как нельзя, и в то же время вроде как можно...
Аноним, 24 апреля 2020 03:06
НВР:
Да
Аноним, 24 апреля 2020 10:03
Если сильно хочется то можно. В этом проявляется Россия.
Пилот, 24 апреля 2020 11:18
А может все же не гулять?! Детям вместе особенно - какая тут дистанция! И руки постоянно не там где нужно ))
Оденете маску - как минимум поправлять нужно ее, а чем? Руками.
А руками и лицо потом потереть - нефиг делать.
Аноним, 24 апреля 2020 11:46
НВР:
Нет

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