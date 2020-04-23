Наденьте маски на играющих на улице детей! Могут заразиться на прогулке малыши, сказала главврач Бердска Алла Дробинская

Невозможно удержать ребенка дома в жарких и душных квартирах в теплую погоду – с такими словами обратилась одна из матерей города. Алла Николаевна отметила, что при контакте друг с другом у детей есть риск заражения. Правда, купить маски в аптеках Бердске — невозможно.

Одевать маски играющим друг с другом детям советует главврач Бердска

Нужны ли маски детям на улице, играющим с другими детьми? С таким вопросом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась жительница города. Она отмечает, что с наступлением теплых дней детей невозможно удержать дома. В квартирах еще работает отопление и очень жарко и душно. Многие выходят на прогулку, зачастую собираются полные дворы детей, которые активно играют между собой. На вопрос матери ответила главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская.

— Ребенка невозможно удержать дома. В квартире безумная жара и полный двор детей. Всем хочется выйти на улицу на свежий воздух и пообщаться. Многие говорят, что на улице не нужны маски. Но дети близко общаются, угорают, контактируют. В этом случае нужны маски?

— В том случае, если детей приходится на время отпускать на прогулку и они контактируют с другими детьми, то им нужна маска. А если ребенок просто идет прогуляться на свежем воздухе с родителями и ни с кем больше не общается, то маска не нужна, уточнила главврач 22 апреля.

Напомним, в Бердске на карантине находятся на карантине 32 человека в Бердске. Зараженным числится только один человек 23 апреля. В регионе зарегистрирован 151 случай заражения COVID-19. Выздоровели 23 пациента с коронавирусом. Четыре человека скончались.

Удалось ли матери найти маски в Бердске – читайте подробности в ближайшее время.