Сухие пайки выдадут школьникам из-за коронавируса в Бердске. Какие, скажут 24 апреля

Письмо о продуктовых наборах разослано по муниципалитетам и районам области.

Какими будут продуктовые наборы для школьников Бердска, станет известно завтра

Начнут выдавать сухие пайки школьникам в Новосибирской области. Об этом на аппаратном совещании в правительстве региона заявил министр образования Сергей Федорчук 20 апреля.

Он отметил, что решение о выдаче пайков правительство приняло еще 18 апреля. Во все муниципалитеты об этом уже должны поступить разъяснительные письма.

— Главы уже получили информацию в районах, начали работать. Поэтому просто обращаю внимание, что за эту неделю все процессы необходимо запустить в работу, чтобы реализовать это решение, — заявил Сергей Федорчук.

Начальник управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что более подробную информацию о продуктовых наборах для школьников она даст на пресс-подходе СМИ завтра, 24 апреля.

Напомним, до 30 апреля в России объявлены нерабочие дни из-за распространения коронавирусной инфекции. Хотя многие компании и предприятия в регионе работают, школьники перешли на дистанционное обучение. Муниципалитеты сами примут решение о завершении учебного года 2019-2020. Очевидно, что нерабочие дни продлят до июня. Возможно ужесточат и ограничение режима самоизоляции в Новосибирской области.