Сухие пайки выдадут школьникам из-за коронавируса в Бердске. Какие, скажут 24 апреля

Начнут выдавать сухие пайки школьникам в Новосибирской области. Об этом на аппаратном совещании в правительстве региона заявил министр образования Сергей Федорчук 20 апреля.
Он отметил, что решение о выдаче пайков правительство приняло еще 18 апреля. Во все муниципалитеты об этом уже должны поступить разъяснительные письма.
— Главы уже получили информацию в районах, начали работать. Поэтому просто обращаю внимание, что за эту неделю все процессы необходимо запустить в работу, чтобы реализовать это решение, — заявил Сергей Федорчук.
Начальник управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что более подробную информацию о продуктовых наборах для школьников она даст на пресс-подходе СМИ завтра, 24 апреля.
Напомним, до 30 апреля в России объявлены нерабочие дни из-за распространения коронавирусной инфекции. Хотя многие компании и предприятия в регионе работают, школьники перешли на дистанционное обучение. Муниципалитеты сами примут решение о завершении учебного года 2019-2020. Очевидно, что нерабочие дни продлят до июня. Возможно ужесточат и ограничение режима самоизоляции в Новосибирской области.
Cмотря что будут давать
Но ежели сухпай армейский будет, то внимательно смотрите дату, а то и сыр плавленый расслаивается, и крышки, бывает, вздуваются.
А если серьёзно, то верните детей в школы, они уже сами устали от ваших экспериментов! Понятно, что для содержания нефтяной трубы достаточно и трёх классов образования, но тогда честно объявите нас колонией, а то непонятно, демократия какая-то, прости меня, господи.