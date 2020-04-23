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Сухие пайки выдадут школьникам из-за коронавируса в Бердске. Какие, скажут 24 апреля

21:28 23.04.2020, Марина Волкова Фото: pexels.com
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Письмо о продуктовых наборах разослано по муниципалитетам и районам области.

Сухие пайки выдадут школьникам из за коронавируса в Бердске. Какие, скажут 24 апреля
Какими будут продуктовые наборы для школьников Бердска, станет известно завтра

Начнут выдавать сухие пайки школьникам в Новосибирской области. Об этом на аппаратном совещании в правительстве региона заявил министр образования Сергей Федорчук 20 апреля.

Он отметил, что решение о выдаче пайков правительство приняло еще 18 апреля. Во все муниципалитеты об этом уже должны поступить разъяснительные письма.

— Главы уже получили информацию в районах, начали работать. Поэтому просто обращаю внимание, что за эту неделю все процессы необходимо запустить в работу, чтобы реализовать это решение, — заявил Сергей Федорчук.

Начальник управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что более подробную информацию о продуктовых наборах для школьников она даст на пресс-подходе СМИ завтра, 24 апреля.

Напомним, до 30 апреля в России объявлены нерабочие дни из-за распространения коронавирусной инфекции. Хотя многие компании и предприятия в регионе работают, школьники перешли на дистанционное обучение. Муниципалитеты сами примут решение о завершении учебного года 2019-2020. Очевидно, что нерабочие дни продлят до июня. Возможно ужесточат и ограничение режима самоизоляции в Новосибирской области.

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От редакции

Ждете продуктовые наборы?

Новый мэр, 23 апреля 2020 11:32
А можно коммуналкой взять?
Аноним, 23 апреля 2020 11:49
Вас там ищут на замену действующему. Как заступите, так сразу себе нарисуете льготу.
Новый мэр, 23 апреля 2020 12:47
А вы по себе всех не судите
Аноним, 23 апреля 2020 12:03
НВР:
Cмотря что будут давать
Аноним, 23 апреля 2020 19:16
А почему только школьникам?Дошколята не дети что ли?!!!
Аноним, 23 апреля 2020 20:08
выдавать будут только льготным категориям.То есть тем детям,которые питаются вшколах бесплатно.
Аноним, 23 апреля 2020 20:48
С паршивой овцы...
Аноним, 23 апреля 2020 22:07
Ничё не понял.
Но ежели сухпай армейский будет, то внимательно смотрите дату, а то и сыр плавленый расслаивается, и крышки, бывает, вздуваются.
А если серьёзно, то верните детей в школы, они уже сами устали от ваших экспериментов! Понятно, что для содержания нефтяной трубы достаточно и трёх классов образования, но тогда честно объявите нас колонией, а то непонятно, демократия какая-то, прости меня, господи.

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