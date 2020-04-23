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Платить по 12 130 рублей всем безработным россиянам предложил Миронов

13:00 23.04.2020 Фото: pixabay.com
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Вышеуказанные гарантии — пособие от Птуина- не распространяются на граждан, уволенных и признанных в установленном порядке безработными до 1 марта 2020 года.

Платить по 12 130 рублей всем безработным россиянам предложил Миронов
Граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле — июне будут получать пособия

Письмо с такой инициативой лидер «Справедливой России» направил премьер-министру Михаилу Мишустину
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в среду направил письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть вопрос о выплате пособия в размере 12 130 рублей всем безработным россиянам вне зависимости от даты их увольнения. Копия обращения имеется в распоряжении ТАСС.
Согласно постановлению кабмина, граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле — июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей (уровень МРОТ). При этом сумма пособия увеличивается при наличии у таких безработных несовершеннолетних детей из расчета 3 000 рублей за каждого ребенка.

«Вышеуказанные гарантии не распространяются на граждан, уволенных и признанных в установленном порядке безработными до 1 марта 2020 года. Указанное обстоятельство негативно отражается как на одиноко проживающих безработных гражданах, так и на безработных гражданах, имеющих детей», — отмечается в письме.

«В связи с изложенным и в целях сохранения конституционного принципа равенства прав и свобод человека и гражданина, в том числе при получении социальной поддержки государства, прошу вас рассмотреть возможность внести изменения в вышеуказанное постановление правительства РФ, предусматривающие осуществление выплаты пособия по безработице в размере 12 130 рублей всем гражданам РФ, уволенным и признанным в установленном порядке безработными вне зависимости от даты увольнения и признания гражданина безработным», — указывается в обращении.

Во вторник с аналогичной просьбой к премьеру обратился председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Источник: ТАСС

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