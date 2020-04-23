Нет масок в аптеках и вообще нигде в Бердске в жесткую самоизоляции и начало смертей от COVID-19 в Новосибирске

Фармацевты говорят, что масок уже месяц нет даже на складах. Перестали продаваться маски и от местной компании «Медсклад» в магазинах «Продсиб». Они получили лицензию и теперь изделиями может распоряжаться только монополист.

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Есть ли маски в аптеках Бердска? В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась жительница города, с вопросом о том, нужны ли маски детям на улице. Невозможно удержать ребенка дома в жарких и душных квартирах в теплую погоду. В квартирах еще работает отопление и очень жарко и душно. Многие выходят на прогулку, зачастую собираются полные дворы детей, которые активно играют между собой. Алла Николаевна отметила, что при контакте друг с другом у детей есть риск заражения.

— В том случае, если детей приходится на время отпускать на прогулку и они контактируют с другими детьми, то им нужна маска. А если ребенок просто идет прогуляться на свежем воздухе с родителями и ни с кем больше не общается, то маска не нужна, уточнила главврач 22 апреля.

После полученного ответа женщина прозвонила в четыре аптеки и везде ей сказали, что масок нет.

— Нигде в аптеках нет масок! Это возмутительно! Нам говорят соблюдать осторожность, надевать маски на себя и детей, а их просто нет в продаже. Фармацевты говорят, что их уже месяц нет даже на складах. Это что заговор? – возмущена жительница.

Напомним, в Бердске есть своя компания, производящая маски – «Медсклад». Мэр города Евгений Шестернин сообщал, что фирма будет выпускать маски и они были в продаже в сети магазинов «Продсиб». Вскоре «Медсклад» получил лицензию на пошив медицинских масок. Теперь изделиями может распоряжаться только монополист в этой отрасли. Компания по 25 тыс. масок ежесуточно производит для ФСБ, S7 и метро Новосибирской области во время CОVID-19 «Медсклад». Сейчас масок нет нигде в Бердске.

Поему нельзя организовать продажу масок в Бердске при своей производящей их компании? Читайте ответ на этот вопрос в ближайшее время.

Напомним, в Бердске на карантине находятся на карантине 32 человека в Бердске. Зараженным числится только один человек 23 апреля. В регионе зарегистрирован 151 случай заражения COVID-19. Выздоровели 23 пациента с коронавирусом. Четыре человека скончались.