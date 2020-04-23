Разнообразьте скучные будни с «Лисьей норой»

Ну, и еще один подарок от "Сибиряка". Пока мы не можем размещать гостей с проживанием, следуя предписаниям, наш медицинский центр работает полноценно с амбулаторным приемом специалистов, услугами медицинских косметологов, массажистов. Более того, теперь можно пройти амбулаторно программу комплексной диагностики организма (Chek UP) в одном месте за три дня и узнать все о своем организме. Когда, как ни сейчас, стоит больше узнать о своем здоровье и заботиться о нем?

