Разнообразьте скучные будни с «Лисьей норой»

Территория санатория "Сибиряк" с его обширным парком по-прежнему доступна для посетителей. Здесь можно погулять по сосновому бору, погреться на весеннем солнышке, развеяться и поесть ресторанной еды. Это полноценный и безопасный отдых.
Ресторан "Лисья нора" Центра здоровья "Сибиряк" в апреле предлагает новый формат общения. Наверняка многим уже надоело готовить дома, чтобы накормить всех постоянно находящихся рядом домочадцев. Теперь есть возможность разнообразить ваше меню ресторанными блюдами в режиме "на вынос".
Обслуживание организовано так, что гость ни с кем не контактирует. Направляясь за заказом к ресторану, он может пройтись по прекрасному парку, подышать чистым лесным воздухом, укрепить свои иммунитет. По дороге в «Лисью нору» вам обязательно встретятся ручные белки, еноты, добродушные хаски, лисы, кролики, кстати, теперь свободно гуляющие по территории, их еще часто путают с зайцами. Огромная открытая территория под соснами позволяет насладиться весенней погодой, солнцем, взбодриться и не скучать.
Лечебные и антибактериальные свойства соснового воздуха сложно переоценить, и это доказали ученые. Вкусная еда и прогулка по безлюдному лесу способствуют выработке дофамина — гормона радости или удовольствия, который всем нам крайне необходим в период пандемии и потока негативных новостей. Известно, что сейчас иммунитет - единственное и пока самое эффективное средство борьбы с вирусами. Депрессия и стресс страшны в первую очередь резким снижением защитных функций организма.
Ну, и еще один подарок от "Сибиряка". Пока мы не можем размещать гостей с проживанием, следуя предписаниям, наш медицинский центр работает полноценно с амбулаторным приемом специалистов, услугами медицинских косметологов, массажистов. Более того, теперь можно пройти амбулаторно программу комплексной диагностики организма (Chek UP) в одном месте за три дня и узнать все о своем организме. Когда, как ни сейчас, стоит больше узнать о своем здоровье и заботиться о нем?
Попробуйте этот новый вид приятных и полезных
моментов с «Сибиряком»!
моментов с «Сибиряком»!
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Инстаграм: Lisya_nora_berdsk
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На правах рекламы. Фото и видео санатория "Сибиряк"
На правах рекламы. Фото и видео санатория "Сибиряк"