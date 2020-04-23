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Раньше 10 мая отключат отопление в домах Бердска, заявил Василий Пономарев

12:41 23.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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По словам директора управления гражданской защиты, муниципальным образованиям рекомендовано рассмотреть вопрос завершения отопительного сезона из-за высокой температуры на улице.

Раньше 10 мая отключат отопление в домах Бердска, заявил Василий Пономарев
По мнению Василия Пономорева, отопительный сезон в ближайшие дни закончится в Бердске

Горожане жалуются на «перетоп», что нечем дышать в квартирах. В планах мэрии Бердска завершить отопительный сезон в городе 10 мая. Предположительно, в этот день остановят бердские котельные в части подачи тепла в квартиры горожан.

По словам директора управления гражданской защиты Бердска Василия Пономорева, этот вопрос поднимался и было рекомендовано муниципальным образованиям рассмотреть вопрос завершения отопительного сезона из за высокой температуры на улице. Рекомендация должны быть направлена главам городов.

— Руководитель города должен рассмотреть рекомендации и принять решение о завершении отопительного сезона. Скорее всего оно будет в ближайшие дни, — рассказал 23 апреля Василий Васильевич.

В Новосибирске отопительный период завершился досрочно, сегодня, 23 апреля.

На минимальной температуре топят дома котельные Бердска. По мнению директора КБУ Бердска Владимира Воспанчука, в ближайшее время на улице похолодает, тогда горожане могут пожалеть о том, что умоляли отключить отопление в плюс 27.

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Когда отключат отопление в Бердске?

Аноним, 23 апреля 2020 12:49
Началось...! Почему Бердск всегда равняется на Новосибирск? В жару кочегарили, что не продохнуть в квартирах было, а теперь с субботы идёт похолодание, вы решили горожан околевать заставить? Прогноз погоды кто-нибудь их властьприлердащих смотрел в администрации или нет? И что будем выходить греться на улицу или не выходя из квартир соплей зарабатывать? Когда уже мозгами наши власти думать научатся? И все с Новосибирска слизывают... Куда те, туда и наши! Возмущена до беспредела! Это на верхних этажах ещё терпимо будет, а первые этажи в мае калориферы доставать должны? Только три дня назад две тысячи за перетоп, непонятно откуда вщявшийся заплатила, а теперь ещё весь май зубами придётся дома стучать? Наглость запрелельная!
женщина, 23 апреля 2020 12:54
не надо ничего отключать! через день-два холод наступит! чтож, вы такие неугомонные!...

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