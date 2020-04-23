Раньше 10 мая отключат отопление в домах Бердска, заявил Василий Пономарев

По мнению Василия Пономорева, отопительный сезон в ближайшие дни закончится в Бердске

Горожане жалуются на «перетоп», что нечем дышать в квартирах. В планах мэрии Бердска завершить отопительный сезон в городе 10 мая. Предположительно, в этот день остановят бердские котельные в части подачи тепла в квартиры горожан.

По словам директора управления гражданской защиты Бердска Василия Пономорева, этот вопрос поднимался и было рекомендовано муниципальным образованиям рассмотреть вопрос завершения отопительного сезона из за высокой температуры на улице. Рекомендация должны быть направлена главам городов.

— Руководитель города должен рассмотреть рекомендации и принять решение о завершении отопительного сезона. Скорее всего оно будет в ближайшие дни, — рассказал 23 апреля Василий Васильевич.

В Новосибирске отопительный период завершился досрочно, сегодня, 23 апреля.

На минимальной температуре топят дома котельные Бердска. По мнению директора КБУ Бердска Владимира Воспанчука, в ближайшее время на улице похолодает, тогда горожане могут пожалеть о том, что умоляли отключить отопление в плюс 27.

Автор видео Елена Белоусова