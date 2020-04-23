Когда все это закончится: когда появится вакцина от коронавируса

В Китае первые прививки против коронавируса могут начать делать уже в конце этого года

Мир ждёт создания вакцины против COVID-19 — в общей сложности в разных странах разрабатывается около 80 её вариантов. Когда препарат может быть готов, разбиралась «Парламентская газета».

В России

Вакцина Минздрава против коронавируса может выйти на клинические испытания к 1 июня, и в случае успеха госрегистрацию препарата планируется начать с 15 июня, сообщил 20 апреля на совещании у президента Владимира Путина директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. В то же время в государственном научном центре «Вектор», который также работает над созданием вакцины, уже готовятся приступить к испытанию препарата на людях, для этого здесь сформирована предварительная группа добровольцев — по большей части из собственных сотрудников, рассказали 20 апреля в центре журналистам.

Впрочем, это не значит, что после этого прививку с лёгкостью смогут делать всем желающим. К примеру, сегодняшние производственные мощности Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи способны в год выпускать порядка 60 тысяч доз этого препарата. «Понятно, что это очень немного», — сказал на совещании у президента Гинцбург. И только введение в строй дополнительных мощностей и передача на аутсорсинг розлив вакцины в упаковку позволят увеличить объёмы выпуска препарата до 8-10 миллионов доз в год.

«Мы сделаем всё, для того чтобы ускорить все необходимые административные процедуры. И если потребуется, а я так понимаю, что потребность такая есть, выделим и дополнительные ресурсы», — обещал Владимир Путин, поручив главе Минздрава Михаилу Мурашко как можно быстрее представить предложения на этот счёт.

В Китае

В Китае первые прививки против коронавируса могут начать делать уже в конце этого года. Первыми в случае чрезвычайных обстоятельств и плохой эпидемиологической обстановки иммунизировать предложено медиков, сообщил член Китайской академии наук, руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний КНР Гао Фу. Если же следовать нормальному графику технологического производства, то вакцину, по его словам, можно будет получить к концу этого года — началу следующего.

На прошлой неделе министерство науки и техники КНР сообщило, что власти страны одобрили проведение клинических испытаний уже трёх разработанных в Китае вакцин от коронавируса нового типа.

В Европе и США

В середине марта о начале клинических испытаний вакцины против COVID-19 на людях объявил Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле в США. В испытании примут участие 45 добровольцев, каждый из которых получит по две инъекции вакцины с интервалом 28 дней. Сами дозы у участников эксперимента будут различаться: 25, 100 и 150 микрограммов. Исследование проверит вакцину на безопасность и способность вызывать иммунный ответ, а также определит оптимальную дозировку. За добровольцами, участвующими в тестировании, будут наблюдать в течение года.

Швейцария готова представить первую работающую вакцину от COVID-19 в августе, а «большую вакцинацию» собственных граждан провести в октябре, рассказал руководитель Института иммунологии Бернского университета Мартин Бахман в рамках веб-конференции с участием Ассоциации журналистов, аккредитованных при ООН в Женеве. Задача учёных — добиться иммунизации «по крайней мере швейцарского населения в ближайшие шесть месяцев» и затем начать производить вакцину для мирового рынка​​​. «Это, конечно, амбициозно, но я вас заверяю, что у нас есть хорошие шансы», — уверен Бахман.

Этап клинических испытаний может оказаться длительным, чтобы убедиться в безопасности и эффективности новой вакцины. Поэтому пройдёт ещё достаточно много времени — месяцы, прежде чем вакцина станет доступной для всего населения по всему миру.

В Великобритании разрабатываемую в Оксфорде вакцину начнут испытывать на людях уже с 23 апреля. Однако в прогнозах о том, когда препарат можно будет выпустить в серийное производство, здесь осторожны. Применять вакцину, по словам британского министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, начнут, «как только это будет возможно».

Главное — безопасность и эффективность

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович 22 апреля в интервью ТАСС сообщила, что ждать массового применения новой вакцины против COVID-19 в ближайшее время не стоит: «Этап клинических испытаний может оказаться длительным, чтобы убедиться в безопасности и эффективности новой вакцины. Поэтому пройдёт ещё достаточно много времени — месяцы, прежде чем вакцина станет доступной для всего населения по всему миру».

По мнению члена Комитета Совета Федерации по социальной политике заслуженного врача России Владимира Круглого, ход разработки вакцины — как в России, так и в мире — позволяет надеяться на то, что к третьему или четвёртому кварталу текущего года препарат может быть создан. «Это вполне возможно, учитывая такие усилия всего научного сообщества», — сказал он «Парламентской газете».

Необходимые мощности и резервы для массового выпуска вакцины в России есть, подчеркнул сенатор. «Понятно, что это новое производство, но мы выпускаем огромное количество вакцин, к примеру, против гриппа. Мощности, производственная база для этого есть, она может пригодиться и для выпуска этой вакцины», — пояснил он.

Источник: pnp.ru