Чем COVID-19 отличается от других коронавирусов, рассказал академик Лобзин

Новые мутации сделали инфекцию более заразной и опасной для здоровья

Академик РАН, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней Юрий Лобзин заявил «Парламентской газете», что у человечества пока нет иммунитета к новой коронавирусной инфекции, а при её довольно высокой способности передаваться от человека к человеку и становиться причиной тяжелейших, нередко смертельных нарушений в организме пренебрегать опасностью нельзя.

Летучая мышь и ещё кто-то

Академик рассказал, что коронавирусы известны науке давно. Большинство распространяются только среди животных, и до недавнего времени человек был восприимчив лишь к четырём из них — сейчас эти вирусы круглогодично циркулируют среди населения Земли и присутствуют в структуре ОРВИ. Как правило, они вызывают поражение верхних дыхательных путей лёгкой и средней тяжести.

Когда-то вообще считалось, что коронавирус не особо опасен и способен провоцировать лишь нетяжёлые заболевания с крайне редкими летальными исходами. Но в 2002 году прозвучал первый тревожный звонок: появился возбудитель атипичной пневмонии SARS-CoV. Его носителями в природе оказались летучие мыши, а промежуточными хозяевами — верблюды и гималайские циветты.

«Вспышка заболеваемости длилась два года, — напомнил Юрий Лобзин. — Эпидемия затронула 37 стран мира, было зарегистрировано более восьми тысяч случаев, из них 774 — со смертельным исходом».

В 2012 году в мир пришёл ещё более опасный коронавирус — MERS-CoV, возбудитель ближневосточного респираторного синдрома. Человеку он передался от одногорбых верблюдов дромадеров. Вирус до сих пор циркулирует среди людей и вызывает новые случаи заболевания. Но, к счастью, эта инфекция получилась локальной — все случаи поражения людей географически ограничены Аравийским полуостровом, причём 82 процента заболеваний приходятся на Саудовскую Аравию. Зато вероятность умереть от этой заразы оказалась довольно высокой: за восемь лет ближневосточный респираторный синдром был зарегистрирован у более чем 2,5 тысячи людей, из них 866 скончались.

По словам академика Лобзина, новый коронавирус SARS-CoV-2 относится к той же группе патогенности, что и два предыдущих, то есть он способен причинить здоровью человека огромный вред.

«Предположительно он является рекомбинацией коронавируса летучих мышей и какого-то неизвестного по происхождению коронавируса, — рассказал Лобзин. — Генетическая последовательность SARS-CoV-2 сходна с последовательностью возбудителя атипичной пневмонии примерно на 80 процентов. Именно эти новые мутации сделали вирус более заразным и опасным для здоровья. Это и привело к такому широкому распространению нового коронавируса по планете, ведь человечество столкнулось с ним недавно, и коллективного иммунитета ещё нет ни в одном регионе».

Кому ложиться в больницу

Академик Лобзин рассказал, что в соответствии с пятой версией медицинских рекомендаций, которые Минздрав утвердил 8 апреля 2020 года, пациентам с коронавирусом, у которых нет клинических проявлений или болезнь протекает легко, медпомощь оказывается на дому. Госпитализации подлежат только больные с температурой тела выше 38 градусов, частотой дыхательных движений — менее 22 в минуту, насыщением крови кислородом — менее 93 процентов, а у детей — менее 95 процентов.

Кроме того, в стационар придётся отправиться инфицированным детям до трёх лет, даже если болезнь у них протекает легко, а до 18 лет — при наличии симптомов ОРВИ в сочетании с хроническими заболеваниями: сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, врождёнными пороками сердца и лёгких, находящихся на иммуносупрессивной терапии.

«Изначально клинические рекомендации базировались на опыте медицинских работников других стран, — рассказал Лобзин. — Но по мере накопления данных в Российской Федерации, возможно, эти показания будут пересмотрены».

А вот от прямого ответа на вопрос, когда в России начнётся спад заболеваемости, академик уклонился, лишь приведя в пример опыт Китая и Южной Кореи, где от начала эпидемии до её спада прошло около трёх месяцев.

Источник: pnp.ru