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Родным умерших пациентов предлагают дать доступ к их медицинским документам

18:00 23.04.2020 Фото: pixabay.com
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Предполагающий это законопроект Госдума может рассмотреть на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

Родным умерших пациентов предлагают дать доступ к их медицинским документам
У пациентов или их законных представителей есть право на получение в медорганизации информации о состоянии своего здоровья

Родственникам умершего пациента предлагается дать право на доступ к информации о состоянии его здоровья и медицинской документации. Предполагающий это законопроект Госдума может рассмотреть на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

Согласно действующей редакции закона об основах охраны здоровья граждан, у пациентов или их законных представителей есть право на получение в медорганизации информации о состоянии своего здоровья и доступ к медицинским документам. Однако в законе не прописан режим доступа к этим сведениям после смерти гражданина, а также их объём, форма и сроки предоставления.
«Подобное явление приводит к нарушению основных прав и свобод граждан, что подтверждается обширной правоприменительной практикой», — отметил автор законопроекта, член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Как отметил парламентарий, в постановлении Конституционного суда от 13 января 2020 года указано, что медицинская информация, касающаяся умершего гражданина, может представлять не меньшую важность, чем сведения о нём самом, а отказ в её получении затрагивает его права, особенно в случаях, когда эта информация может прояснить обстоятельства смерти человека.

Источник: pnp.ru

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