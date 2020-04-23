А вы бы узнали кто на фото? Архивной фотографией поделилась эпатажная Анастасия Волочкова

На чёрно-белом снимке, сделанном десятилетиями раньше, запечатлена молодая балерина с тёмными волосами и точёной фигурой. Волочкова в светлом купальнике и пуантах стоит в балетной позе круазе (croiser). Из-за другого имиджа знаменитость сложно узнать на фотографии.

Анастасия Волочкова — балерина, заслуженная артистка России, народная артистка Карачаево-Черкесии и Северной Осетии — Алании. Была примой в Мариинском и Большом театрах. На сегодняшний день Волочкова — одна из самых эпатажных личностей российского шоу-бизнеса благодаря интервью и активному самопиару в социальных сетях и на популярных ток-шоу.