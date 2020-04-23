Лекарство от малярии «Мефлохин» эффективно в лечении коронавируса, заявили в ФМБА России

У всех пациентов отмечена удовлетворительная переносимость препарата

В рамках борьбы с эпидемией, вызванной новой коронавирусной инфекцией, увеличивается потребность и значимость независимых клинических исследований. Такие исследования по изучению эффективности и безопасности применения препарата «Мефлохин», по сравнению с препаратом «Гидроксихлорохин», для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, активно проводятся в ФМБА России.

В исследовании принимают участие 4 ведущих научно-клинических центра ФМБА России. В нем проводится оценка элиминации коронавируса, динамики клинических, компьютерно-томографических и биохимических показателей на фоне проводимой терапии. Оценивается срок клинического выздоровления пациента, а также частота развития нежелательных явлений.

Практика применения противомалярийных препаратов в рамках текущей пандемии SARS-CoV-2 широко практикуется в Китае, США, странах Европы. По результатам зарубежных исследований (каждую неделю на сайте ClinialTrials.gov регистрируются новые протоколы), известно, что производные хлорохина, которые активны против малярии, обладают и противовирусными эффектами. Показано, что они, взаимодействуя с белками CD147, предотвращают внедрение вируса в клетку.



В исследованиях, проведенных ФМБА России совместно с Научным Центром микробиологии Министерства обороны РФ, было доказано, что в культуре клеток препарат «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия нового коронавируса SARS-CoV-2 в концентрации 2 мкг/мл. Эти данные сопоставимы с результатами, опубликованными китайскими учеными.Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом «Мефлохин», у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани, по результатам компьютерной томографии. Установлена элиминация вирусной РНК, по результатам ПЦР, на 5-е — 7-е сутки. У всех пациентов отмечена удовлетворительная переносимость препарата «Мефлохин». Серьёзных нежелательных явлений, а также нежелательных явлений со стороны органов зрения и ЦНС не зарегистрировано.Важно отметить, что в последнее время стали появляться отдельные публикации в международной прессе о том, что применяемые противомалярийные препараты — производные хлорохина, не достаточно эффективны для лечения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.Достоверные выводы об эффективности и безопасности применения препарата «Мефлохин» у пациентов с новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 будут сделаны ФМБА России по окончанию клинического исследования и тщательного статистического анализа материала — до 20 мая 2020 г.

Источник: fmbaros.ru