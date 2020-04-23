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Лекарство от малярии «Мефлохин» эффективно в лечении коронавируса, заявили в ФМБА России

17:18 23.04.2020 Фото: pixabay.com
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Практика применения противомалярийных препаратов в рамках текущей пандемии SARS-CoV-2 широко практикуется в Китае, США, странах Европы.

Лекарство от малярии «Мефлохин» эффективно в лечении коронавируса, заявили в ФМБА России
У всех пациентов отмечена удовлетворительная переносимость препарата

В рамках борьбы с эпидемией, вызванной новой коронавирусной инфекцией, увеличивается потребность и значимость независимых клинических исследований. Такие исследования по изучению эффективности и безопасности применения препарата «Мефлохин», по сравнению с препаратом «Гидроксихлорохин», для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, активно проводятся в ФМБА России.
В исследовании принимают участие 4 ведущих научно-клинических центра ФМБА России. В нем проводится оценка элиминации коронавируса, динамики клинических, компьютерно-томографических и биохимических показателей на фоне проводимой терапии. Оценивается срок клинического выздоровления пациента, а также частота развития нежелательных явлений.
Практика применения противомалярийных препаратов в рамках текущей пандемии SARS-CoV-2 широко практикуется в Китае, США, странах Европы. По результатам зарубежных исследований (каждую неделю на сайте ClinialTrials.gov регистрируются новые протоколы), известно, что производные хлорохина, которые активны против малярии, обладают и противовирусными эффектами. Показано, что они, взаимодействуя с белками CD147, предотвращают внедрение вируса в клетку.

В исследованиях, проведенных ФМБА России совместно с Научным Центром микробиологии Министерства обороны РФ, было доказано, что в культуре клеток препарат «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия нового коронавируса SARS-CoV-2 в концентрации 2 мкг/мл. Эти данные сопоставимы с результатами, опубликованными китайскими учеными.
Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом «Мефлохин», у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани, по результатам компьютерной томографии. Установлена элиминация вирусной РНК, по результатам ПЦР, на 5-е — 7-е сутки. У всех пациентов отмечена удовлетворительная переносимость препарата «Мефлохин». Серьёзных нежелательных явлений, а также нежелательных явлений со стороны органов зрения и ЦНС не зарегистрировано.
Важно отметить, что в последнее время стали появляться отдельные публикации в международной прессе о том, что применяемые противомалярийные препараты — производные хлорохина, не достаточно эффективны для лечения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
Достоверные выводы об эффективности и безопасности применения препарата «Мефлохин» у пациентов с новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 будут сделаны ФМБА России по окончанию клинического исследования и тщательного статистического анализа материала — до 20 мая 2020 г.

Источник: fmbaros.ru

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От редакции

Ждем результатов.

Аноним, 23 апреля 2020 13:54
ФМБА, ВЦИОМ, Центризбирком, Фед. каналы, а какие ещё достоверные источники вы знаете?

И почему кое-кого называют "мадам Арбидол"? Не потому ли, что Арбидол это офигенно эффективное средство?

(мне наплевать на ссылки на цивилизованные страны, про гомеопатию тоже ссылаются на мифический "европейский опыт". Для меня репутация ИСТОЧНИКА информации важнее...
Аноним, 23 апреля 2020 14:16
Вчера сказали что не эффективно...

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