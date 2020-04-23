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Путин освободил от должности зампреда Следственного комитета Сорочкина

14:45 23.04.2020 Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Сорочкину в марте исполнилось 62 года. В фейсбуке СКР сказано, что Сорочкин — кандидат юридических наук.

Путин освободил от должности зампреда Следственного комитета Сорочкина
Александр Сорочкин

Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) — руководитель Главного военного следственного управления СКР Александр Сорочкин указом президента РФ освобожден от должности.

«Освободить генерал-полковника юстиции Сорочкина Александра Сергеевича от должности заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации — руководителя Главного военного следственного управления и уволить его с военной службы», — говорится в указе от 22 апреля, размещенном на официальном портале правовой информации.

Сорочкину в марте исполнилось 62 года. В фейсбуке СКР сказано, что Сорочкин — кандидат юридических наук. В 1985 году окончил Высшую школу КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского и до 1 декабря 2007 года проходил военную службу в органах государственной безопасности. В декабре 2007 года назначен заместителем председателя СК при прокуратуре РФ – руководителем военного следственного управления, а в 2011 году после реформы органов прокуратуры и Следственного комитета стал зампредседателя СКР – руководителем Главного военного следственного управления.

В 2008 году Сорочкину «за заслуги в укреплении законности и правопорядка и многолетнюю добросовестную службу» указом президента РФ было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», в 2013 году награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Кроме того, он был награжден «многочисленными ведомственными медалями Следственного комитета Российской Федерации, ФСБ России и Минобороны России», говорилось в сообщении СК.

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