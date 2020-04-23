23 апреля. 7.30 утра. Микрорайон Бердска. Видимо — так надо — чистить обочины — земляные — в Бердске.
Фото дня: пыль столбом от чистки земляных обочин подметальной техникой в Бердске
12:48 23.04.2020
23 апреля. 7.30 утра. Микрорайон Бердска. Видимо — так надо — чистить обочины — земляные — в Бердске.
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Так надо?
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