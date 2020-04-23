Фото дня: пыль столбом от чистки земляных обочин подметальной техникой в Бердске

23 апреля. 7.30 утра. Микрорайон Бердска. Видимо — так надо — чистить обочины — земляные — в Бердске.

Утро 23 апреля — чистка земляных обочин в Бердске 23 апреля. 7.30 утра. Микрорайон Бердска. Видимо — так надо — чистить обочины — земляные — в Бердске. Тут уже почистили

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