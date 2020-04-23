23 апреля 2020 года — Руфов день: Как легко помириться с мужем и отчистить дом в этот особенный праздник

Девушки старались 23 апреля обязательно провести генеральную уборку в доме, постирать вещи и полить все растения в жилище. Благодаря простой магии можно привлечь в свое жилище мудрых и хороших людей.

Мученик Терентий проживал в III столетии в Африке

Праздник Терентий Маревный, отмечаемый ежегодно 23 апреля, имеет особые приметы, традиции, обряды, поверья. В этот день Русская Православная церковь чтит память святого Терентия и его дружину, пострадавших во время правления Декия. Праздник также называют Терентием, Терентьевым днем, Руфовым днем. В связи с тем, что солнце в этот день рассветало в мареве (тумане), отсюда произошло еще одно его название – Маревный день.

История праздника Терентий Маревный

Мученик Терентий проживал в III столетии в Африке. Однажды император Декий подписал указ, согласно которому все жители страны должны приносить жертву идолам. Когда данное повеление получил правитель Африки Фортуниан, он созвал народ и продемонстрировал им жестокие орудия пыток, к которым власти прибегнут, если человек откажется приносить жертву.

Многие люди испугались страшных мучений, поэтому вынуждены были согласиться. А Терентий совместно с 40 христианами не стали участвовать в жертвоприношении и рассказали о верности Иисусу Христу. За это святого и нескольких близких друзей арестовали и посадили в темницу, других же мучеников пытались переубедить, однако они проявили особую твердость в своей вере.

Страшная расправа святых великомучеников Терентия и 40 христиан

Их подвергли страшным пыткам, а затем снова доставили в храм и вновь стали уговаривать поклониться языческим богам, однако во время молитвы мучеников храм начал разрушаться. После этого Фортуниан пришел в ярость и приказал обезглавить 36 святых мужей.

Затем он пригласил к себе Терентия и его ближайших сторонников, продемонстрировал тела казненных христиан и снова стал уговаривать сделать жертвоприношение языческим богам, однако мученики отвергли его предложение. Их приковали тяжелыми оковами и подвергли голоду.

В ночной период в тюрьме перед мучениками явился Ангел, который избавил их от тяжких оков и накормил. На утро стражники обнаружили бодрых и веселых узников. К ним в темницу выпустили много ядовитых змей, однако они проползли мимо мучеников. Фортуниан, увидев свое бессилие, издал приказ казнить святых мужей. Их тела были погребены христианами за чертой города.

Традиции праздника Терентия Маревного

По традиции в этот день в обязательном порядке раскаивались в своих грехах жены. За 3 дня до этого они соблюдали строжайший пост, а на праздник Руфов день они спешили в церковь на утреннее богослужение. После его завершения около церкви нужно было раздать милостыню трем нуждающимся в ней мужчинам и попросить их прочитать молитву Всевышнему за их грехи. Считалось, что таким образом можно возобновить мир в семье.

Данный период прекрасно подходил для проведения различных гаданий. Девушки старались 23 апреля обязательно провести генеральную уборку в доме, постирать вещи и полить все растения в жилище. Благодаря простой магии можно привлечь в свое жилище мудрых и хороших людей. Свою спальню украшали зажженными свечками розового оттенка.

Согласно поверью, если в этот день на рассвете солнце окружает марево, то урожай пшеницы будет богатым в этом году. В случае, когда во время восхода небосвод около солнца был ясным, то это считалось плохой приметой. Наши предки были убеждены, что в данной ситуации они будут вынуждены перепахивать поле и вновь засевать его, поскольку в результате первой посадки ничего не взошло.

Народные приметы праздника Руфов день

К этому дню устанавливались более теплые погодные условия, из-за которых растаявший снег превращался в сплошное месиво из грязи. Во время бездорожья весной везде бежали ручейки, а земля становилась очень размягченной. В связи с этим старались без особой нужды не выезжать в дальнюю дорогу и оставались дома.

Если солнце на праздник будет долго находиться в тумане, то в осенний период можно получить богатый урожай пшеницы. Сережки, возникшие на орешнике, свидетельствуют о том, что земля хорошо прогрелась и больше не будет промерзать.

Можно приступать к обработке озимых культур, если 23 апреля небо будет ясным, а солнышко ярким. Об окончательном наступлении теплых дней свидетельствовало появление маленьких паучков, а если старые пауки не сползали вниз, то это означало, что скоро будут заморозки.

Источник: rsute.ru