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Рубят мужики парк: уже начали рубить 465 деревьев до 14 мая 2020 года в парке Бердска

16:35 23.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Реконструкция за 37 млн рублей началась в парке. Скоро в парке появятся лиственные деревья: рябина, ольха, береза, пирамидальный тополь,из хвойных: лиственница, ель. Проложат водопровод, сделают тротуары, освещение ,установят скамейки и урны.

Рубят мужики парк: уже начали рубить 465 деревьев до 14 мая 2020 года в парке Бердска
Пилят старые деревья в парке Бердска

Сегодня, 23 апреля, в парке культуры и отдыха Бердска спиливают старые, аварийные деревья. На участке со стороны ул. Свердлова слышатся звуки пилы. Компания «РСУ «Сибирь», выигравшая конкурс стоимостью 37 млн рублей начала второй этап реконструкции центрального бердского парка.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель бригады Дмитрий Ботте, работа началась в 9 утра и продолжится до 18.00. Начали работу с мелких деревьев, скоро приступят с сносу 60-летних тополей. До 13 мая планируется убрать 465 деревьев.
Скоро в парке появятся лиственные деревья: рябина, ольха, береза, пирамидальный тополь,из хвойных: лиственница, ель. Проложат водопровод, сделают тротуары, освещение, установят скамейки и урны.

Завершить второй этап реконструкции парка планируется в конце августа 2020 года.

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Что еще нужно сделать в парке?

Аноним, 23 апреля 2020 14:34
НВР:
Прежде всего нужно убрать оттуда этих типов с пилами
Аноним, 23 апреля 2020 14:40
НВР:
Построить новый жилой комплекс
Аноним, 23 апреля 2020 14:56
За последние двадцать лет только и слышу: "В парке будут высажены ценные породы лиственных деревьев..." Парк после этого стал просматриваться насквозь с севера на юг и по диагонали. Надеюсь после очередной "посадки", буде просматриваться и с запада на восток, то есть, во всех направлениях. Как говорится:"Заставь дурака...,"- или- "Здравствуй русское поле..."
Аноним, 23 апреля 2020 15:04
Ураа!!!
На выходных схожу поржать, что там останется от «парка».
Аноним, 23 апреля 2020 15:59
Тут не ржать, тут рыдать надо
Аноним, 23 апреля 2020 15:05
Застонали... Сами ничего не делаете,и другим не даёте, а потом орёт на каждом углу, что парк не благоустроен! Кто-нибудь задумывался, сколько лет этим деревьям в парке? А если на голову кому то из вас такое дерево упадёт или вашему ребёнку? Под суд кто пойдёт? Хоть бы иногда мозги включали, прежде чем бред писать про многоэтажную застройку...
Аноним, 23 апреля 2020 15:23
465 деревьев убить в парке это всё что было из деревьев вообще! Геноцид парка Бердска во имя свалки ржавого металлолома! Если ты не знаешь сколько живут деревья, то читай умные книги! Там спилить нужно было все тополя их там меньше 100 штук вместе с реально аварийными деревьями и всё, эти же уничтожат всё живое, под маской защиты природы от жизни.
Андрей, 23 апреля 2020 16:04
А кто владелец аттракционов? Очень придприимчивый мужичек!
Аноним, 23 апреля 2020 16:48
НВР:
1) Продлить асфальтное покрытие широкого тротуара от к-ра Орион до ул. Горького. Там осталось менее 10 метров без асфальта.
2) Восстановить новый разбитый асфальт на этом же тротуаре, ближе к Ориону.
3) Отсыпать крошкой диагональные дорожки, которые протоптали люди.
4) Заменить разбитые бордюрные камни цветников на Аллее моряков.
5) Построить красивый музей.
Аноним, 23 апреля 2020 17:11
Ну напридумывал, тпруу... вот деревья спилим для начала а там и поглядим.
Гость, 23 апреля 2020 20:29
С аттракцЫонами как-то не хорошо получилось! Зоопарк обернулся свалкой мусора веток и досок, ржавыми контейнерами и навозом в сторону Ул.Свердлова, а весь бизнес в парке - ездой разнообразных машЫн к этим качелям-каруселям и киоскам. Бензиновые моторашки опять же экологии в парке не производят! Горожане уже забыли, что такое чистый свежЫй воздух! Вечно по Бердску какие-то запахи и дым стелется! Экологи местные зарплату регулярно получают, интересно узнать??!

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