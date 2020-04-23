Рубят мужики парк: уже начали рубить 465 деревьев до 14 мая 2020 года в парке Бердска

Сегодня, 23 апреля, в парке культуры и отдыха Бердска спиливают старые, аварийные деревья. На участке со стороны ул. Свердлова слышатся звуки пилы. Компания «РСУ «Сибирь», выигравшая конкурс стоимостью 37 млн рублей начала второй этап реконструкции центрального бердского парка.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель бригады Дмитрий Ботте, работа началась в 9 утра и продолжится до 18.00. Начали работу с мелких деревьев, скоро приступят с сносу 60-летних тополей. До 13 мая планируется убрать 465 деревьев.
Скоро в парке появятся лиственные деревья: рябина, ольха, береза, пирамидальный тополь,из хвойных: лиственница, ель. Проложат водопровод, сделают тротуары, освещение, установят скамейки и урны.
Автор видео Елена Белоусова
Прежде всего нужно убрать оттуда этих типов с пилами
Построить новый жилой комплекс
На выходных схожу поржать, что там останется от «парка».
1) Продлить асфальтное покрытие широкого тротуара от к-ра Орион до ул. Горького. Там осталось менее 10 метров без асфальта.
2) Восстановить новый разбитый асфальт на этом же тротуаре, ближе к Ориону.
3) Отсыпать крошкой диагональные дорожки, которые протоптали люди.
4) Заменить разбитые бордюрные камни цветников на Аллее моряков.
5) Построить красивый музей.