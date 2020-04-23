Рубят мужики парк: уже начали рубить 465 деревьев до 14 мая 2020 года в парке Бердска

Пилят старые деревья в парке Бердска

Сегодня, 23 апреля, в парке культуры и отдыха Бердска спиливают старые, аварийные деревья. На участке со стороны ул. Свердлова слышатся звуки пилы. Компания «РСУ «Сибирь», выигравшая конкурс стоимостью 37 млн рублей начала второй этап реконструкции центрального бердского парка.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель бригады Дмитрий Ботте, работа началась в 9 утра и продолжится до 18.00. Начали работу с мелких деревьев, скоро приступят с сносу 60-летних тополей. До 13 мая планируется убрать 465 деревьев.

Скоро в парке появятся лиственные деревья: рябина, ольха, береза, пирамидальный тополь,из хвойных: лиственница, ель. Проложат водопровод, сделают тротуары, освещение, установят скамейки и урны.



Завершить второй этап реконструкции парка планируется в конце августа 2020 года

Автор видео Елена Белоусова