Не могут уехать утром на электричке на работу в Новосибирск жители Бердска. С 12 мая расписание «выходного дня» отменили

C 13 апреля возобновили работу многие предприятия и организации в Новосибирске. Многим жителям Бердска было сложно попасть в мегаполис на работу, потому что электропоезда ходили по графику выходного дня.
Начальник транспортного отдела администрации Бердска Надежда Нятина 23 апреля сообщила, что они обратились в областной оперштаб по борьбе с коронавирусом с вопросом о графике движения пригородных поездов и получили ответ.
С 25 апреля будут добавлены два электропоезда, следующие через Бердск.
С 1 по 4 мая, а также 9 мая электрички будут ходит по графику субботы.
С 6 по 8 мая электропоезда будут следовать по графику рабочего дня.
С 12 мая электрички будут курсировать в обычном режиме и плавно переходить на летнее расписание.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте РЖД.