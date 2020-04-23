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Не могут уехать утром на электричке на работу в Новосибирск жители Бердска. С 12 мая расписание «выходного дня» отменили

17:08 23.04.2020, Елена Белоусова Фото: Курьер.Среда.Бердск
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С 25 апреля будут добавлены два электропоезда, следующие через Бердск. С 27 апреля-еще две электрички.

Не могут уехать утром на электричке на работу в Новосибирск жители Бердска. С 12 мая расписание выходного дня отменили
В апреле добавятся электрички следующие через Бердск

C 13 апреля возобновили работу многие предприятия и организации в Новосибирске. Многим жителям Бердска было сложно попасть в мегаполис на работу, потому что электропоезда ходили по графику выходного дня.

Начальник транспортного отдела администрации Бердска Надежда Нятина 23 апреля сообщила, что они обратились в областной оперштаб по борьбе с коронавирусом с вопросом о графике движения пригородных поездов и получили ответ.

С 25 апреля будут добавлены два электропоезда, следующие через Бердск.

С 27 апреля-еще две электрички.
С 1 по 4 мая, а также 9 мая электрички будут ходит по графику субботы.
С 6 по 8 мая электропоезда будут следовать по графику рабочего дня.

С 12 мая электрички будут курсировать в обычном режиме и плавно переходить на летнее расписание.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте РЖД.

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