9 способов справиться с тревожностью, волнением и беспокойством на самоизоляции

Вместо того чтобы оставаться на месте и страдать от беспокойства, нужно активизировать свой позитивный ум и дух, чтобы научиться новым вещам, таким как йога, медитация, мышечная релаксация, принятие горячей ванны, изучение нового вида спорта, игра на новом инструменте и многое другое.

Чилаут музыка включает в себя белый шум и звуки природы, которые предназначены для того, чтобы помочь погрузиться в глубокое расслабление

Повышенная тревожность лишает сна и покоя, мешает радоваться жизни. Методы релаксации эффективно помогают людям справляться с тревожными расстройствами и балансировать свою жизнь.

Физические упражнения

Ежедневные физические упражнения ответственны за выработку эндорфинов, гормонов, которые отвечают за создание ощущения счастья. Стоит регулярно заниматься физическими упражнениями, чтобы расслабиться после напряженного рабочего дня. Занятия следует проводить в таком месте, где тихо и спокойно, чтобы отдохнуть от шума, людей, работы, беспокойства и давления.

Заниматься любимыми делами

Чтобы расслабиться, нужно заняться любимыми занятиями, которые приятны для души. Например, можно встретиться с друзьями и провести интересные беседы или приготовить еду и наслаждаться ею. Есть различные идеи, чтобы держать свой ум активным каждый день.

Потягивать теплые напитки

Горячие напитки могут помочь снять стресс и напряжение. Необходимо найти такие напитки, которые не содержат алкоголя и кофеина, так как эти ингредиенты стимулируют депрессию и беспокойство.

Зеленый чай является мощным средством, которое может помочь бороться с беспокойством. Этот чай содержит полезные антиоксиданты и химические вещества, способствующие восстановлению психологического здоровья.

Кроме зеленого чая, можно выпить теплое молоко. Молоко – это тот напиток, который нужно пить перед сном. Он помогает успокоить психику, потому что в нем много триптофана, который отвечает за выработку серотонина в головном мозге. Стоит смешать молоко с медом для более сильного расслабляющего эффекта.

Слушать Чилаут музыку

Музыка может помочь уменьшить стресс и тревогу. Однако когда речь заходит о техниках релаксации при тревоге, необходимо говорить о музыкальной терапии. Этот тип легкой музыки называется так из-за его преимуществ для расслабления.

Стоит избегать музыки с нагрузочным вокалом или той, которая исполняется тяжелыми инструментами. Мозг нуждается в мягких мелодиях, чтобы расслабиться и успокоиться.

Чилаут музыка включает в себя белый шум и звуки природы, которые предназначены для того, чтобы помочь погрузиться в глубокое расслабление. Среди техник релаксации для тревоги бинауральные ритмы считаются особым типом звука и музыки, которые могут производить высокие альфа-волны в мозге и помогают эффективно расслабиться.

Особенно рекомендуется слушать музыку, в которой есть повторы, но не очень много вокала. Многие жанры электронной музыки включают в себя этот музыкальный стиль, такой как транс, трип-хоп, хаус и трап.

Проводить время со своим питомцем

Исследования показывают, что люди, проводящие свое время с домашними животными и прикасающиеся к ним, имеют пониженное кровяное давление, они менее подвержены стрессу, чем люди, которые почти не контактируют с животными.

Если дома нет животного, можно попробовать одолжить собаку друга или посетить друзей и поиграть с их домашними животными. По мнению психологов, игра с животными на самом деле является терапией и эффективным методом релаксации.

Использовать ароматерапию

Это еще одна из техник естественного расслабления при тревоге. Можно расслабиться с успокаивающими ароматами и ароматерапевтическими маслами, такими как эфирные масла эвкалипта, мяты, розы или лаванды. Нанести необходимое количество любимого эфирного масла на виски, внутренние стороны запястий и локтей.

Кроме того, ароматерапевтические средства могут быть использованы для создания собственного убежища релаксации, например, в спальне.

Оптимизировать свое питание

Диета – это часть релаксационных техник для снятия тревоги. Следует очистить свою кухню от некоторых вредных ингредиентов, влияющих на самочувствие, таких как алкоголь, рафинированный сахар или кофеин. Кроме того, стараться придерживаться графика приема пищи, чтобы избежать стресса от голода.

Важно обеспечить свое тело добавками для поднятия настроения, такими как витамин В6, витамин В5, витамин С, цинк, пантотеновая кислота, магний и другие необходимые минералы и питательные вещества.

Приобретать новые навыки

Вместо того чтобы оставаться на месте и страдать от беспокойства, нужно активизировать свой позитивный ум и дух, чтобы научиться новым вещам, таким как йога, медитация, мышечная релаксация, принятие горячей ванны, изучение нового вида спорта, игра на новом инструменте и многое другое.

Постараться уравновесить свой ум и тело с помощью умственной и физической подготовки. Например, можно заниматься йогой, поскольку эта деятельность требует сочетания различных навыков для выполнения, включая физические движения, медитацию и дыхательные техники.

Использовать травы

Травы являются частью мощной терапии и частью образа жизни. Травы, используемые для уравновешивания и адаптации реакции на беспокойство и стресс, называются адаптогенными травами. Некоторые типичные из них среди адаптогенных трав включают женьшень, ашваганду, родиолу розовую.

Источнк: rsute.ru