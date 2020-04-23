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40 магазинов с многоразовыми масками в Бердске. Медицинских масок в аптеках нет

15:40 23.04.2020, Марина Волкова Фото: pexels.com
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В городе работают 18 предприятий по выпуску масок. В 40 магазинах идёт их активная продажа. Маски продаются многоразовые.

40 магазинов с многоразовыми масками в Бердске. Медицинских масок в аптеках нет
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
40 магазинов с многоразовыми масками в Бердске. Медицинских масок в аптеках нет

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Где купить маски в Бердске, такой вопрос задает каждый третий бердчанин в условиях распространения коронавирусной инфекции в России и Новосибирской области. И это не удивительно, ведь в 40 аптеках города в продаже нет ни одной маски. А компания «Медсклад», получив Регистрационное Удостоверение на производство медицинских масок, закончила поставку защитного средства в сеть бердского магазина «Продсиб».

— У нас 18 предприятий работают по выпуску масок, в 40 магазинах идёт их активная продажа, легко можно купить такую маску и пользоваться ей. Тем более они многоразовые. По аптекам медицинских масок нет, в первую очередь предприятия обеспечивают врачей, службы, которым приходится контактировать с людьми прилетевшими из стран с неблагополучной эпидситуацией, правоохранителей, обсерваторы, аэропорты, медучреждения, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 23 апреля, вице-мэр Бердска по экономразвитию и социальной политике Жанна Шурова.

При этом бердская компания «Медсклад» заключила гоконтракт на поставку уже медицинских масок в минздрав Новосибирской области. А аптеки Бердска должны сами заключать договора на поставку медицинских масок.

РЕАЛИЗАЦИЯ МАСОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БЕРДСКА

п/п

Наименование предприятия

Фактический адрес

Примечание
1. ИП Тарасенко С.В.

магазин «4 лапы»

 г. Бердск ул. Максима Горького, 4 тканевые маски 115 руб.
2. ИП Ткаченко Е.В.

Салон штор «Елена»

 г. Бердск ул. Максима Горького, 4 тканевые маски

от 45 до 120 руб.
3. ИП Кравченко Г.Ф.

«Магазин одежды для девочек»

 г. Бердск ул. Максима Горького, 4 к2 тканевые маски

от 80 до 120 руб.
4. ИП Кравченко Г.Ф.

«Магазин одежды для мальчиков»

 г. Бердск ул. Максима Горького, 4 к2 тканевые маски

от 80 до 120 руб.
5. ИП Кравченко Г.Ф.

«Магазин игрушек»

 г. Бердск ул. Максима Горького, 4 к2 тканевые маски

от 80 до 120 руб.
6. ИП Дурусбекова С.Ч.

«Магазин одежда для всей семьи»

 г. Бердск ул. Максима Горького, 4 к5 маски технические одноразовые 45 руб.
7. ИП Назаров В.С.

«Микронет»

 г. Бердск ул. Лелюха, 13 тканевые маски 150 руб.
8. ИП Назаров В.С.

«Микронет»

 г. Бердск ул. Ленина, 89/9 тканевые маски 150 руб.
9. ИП Чмыренко Ю.Н.

«Магазин одежда для окон шторы»

 г. Бердск ул. Лелюха,7 тканевые маски 60 руб.
10. ИП Фрасс Н.Н.

магазин обуви «Визит»

 г. Бердск, ул. Лелюха, 26 тканевые маски

от 80 до 120 руб.
11. ИП Фрасс Н.Н.

магазин обуви «Визит»

 г. Бердск, ул. Ленина, 25 тканевые маски

от 80 до 120 руб.
12. ИП Морозова О.М.

«Магазин обуви»

 г. Бердск, ул. Лелюха, 13 тканевые маски 125 руб.
13. ИП Риферт С.В.

магазин-студия «Мир творчества»

 г. Бердск, ул. Лелюха, 26 тканевые маски

от 99 до 120 руб.
14. ИП Кучуткина Е.Л.

«Магазин хозяйственных Товаров»

 г. Бердск, ул. Лелюха, 7к1 тканевые маски

от 80 до 120 руб.
15. ИП Лисняковский А.А.

Мир упаковки

 г. Бердск, пер. Промышленный, 2/2 тканевые маски

от 60 до 120 руб.
16. ИП Тарасенко С.В

магазин «4 лапы»

 г. Бердск ул. Первомайская, 14 тканевые маски 115 руб.
17. ИП Булавенко Г.А.

магазин «Дамской одежды»

 г. Бердск, ул. Островского, 170 тканевые маски

от 80 до 120 руб.
18. ООО «Упаковка Торг НСК»

магазин «Упаковка»

 г. Бердск, ул. Островского, 170 тканевые маски

от 60 до 120 руб.
19. ИП Тарасенко С.В.

магазин «4 лапы»

 г. Бердск ул. Ленина, 33 тканевые маски 115 руб.
20. ИП Морозова О.М.

магазин «Анжелика»

 г. Бердск ул. Ленина, 35 тканевые маски 125 руб.
21. ИП Посохин А.А.

ТД «Иваново»

 г. Бердск, ул. Ленина, 21 тканевые маски 60 руб.
22. ИП Ковалева Н.П.

магазин «Подарки и посуда

 г. Бердск ул. Ленина, 35 тканевые маски

от 60 до 120 руб.
23. ИП Морозова О.М.

магазин «Романтика»

 г. Бердск ул. Ленина, 96 тканевые маски 125 руб.
24. ИП Волошина М.В.

магазин «Стиль Либерти»

 г. Бердск ул. Ленина 83 тканевые маски

от 60 до 80 руб.
25. ИП Наприенко Л.А.

магазин «Копейка»

 г. Бердск ул. Ленина, 33 тканевые маски

от 80 до 120 руб.
26. ИП Чмыренко Ю.Н.

салон штор «Одежда для окон»

 г. Бердск ул. Ленина, 30 тканевые маски 60 руб.
27. ИП Дурусбекова С.Ч.

магазин одежды

«Дисконт для всей семьи»

 г. Бердск ул. Ленина, 89/1 тканевые маски

от 80 до 120 руб.
28. ИП Сангинов С.А.

магазин одежды «Столица»

 г. Бердск ул. Ленина, 89/1 тканевые маски

от 80 до 120 руб.
29. ИП Дашкевич С. В.

магазин «Мода Джинс»

 г. Бердск, ул. Ленина, 35 тканевые маски

от 80 до 120 руб.
30. ИП Бабкина Е.Н.

магазин нижнего белья «Миледи»

 г. Бердск, ул. Ленина, 33 тканевые маски

от 80 до 120 руб.
31. ООО «Фантазия»

«Книжная долина»

 г. Бердск, ул. Ленина, 85 тканевые маски

от 99 до 120 руб.
32. ИП Посохин А.А.

ТД «Иваново»

 г. Бердск, ул. Промышленная, 1а тканевые маски 60 руб.
33. ИП Тарасенко С.В.

магазин «4 лапы»

 г. Бердск, ул. Красная Сибирь, 123 тканевые маски 115 руб.
34. ИП Загородская Е.В.

магазин дверей «Ксилема»

 г. Бердск, ул. Красная Сибирь, 111 тканевые маски

от 80 до 120 руб.
36. ИП Назаров В.С.

«Микронет»

 г. Бердск ул. Лунная, 14 тканевые маски 150 руб.
37. ИП Фазлеев И.Д.

магазин стройматериалов «Радуга»

 г. Бердск, ул. Рогачева, 5а тканевые маски

от 60 до 100 руб.
38. ИП Гладышева Т.Н.

магазин «Ткани для дома»

 г. Бердск, ул. Горького, 3 тканевые маски

от 45 до 120 руб.
39. ИП Кубасов Е.С.

магазин кондитерская «Печенька»

 г. Бердск ул. Ленина, 28 тканевые маски 40 руб.
40. ПК Холдинг «Продсиб» В магазинах торговой сети тканевые маски

от 59 до 100 руб.
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