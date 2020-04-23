40 магазинов с многоразовыми масками в Бердске. Медицинских масок в аптеках нет

В городе работают 18 предприятий по выпуску масок. В 40 магазинах идёт их активная продажа. Маски продаются многоразовые.

Одноразовая маска в 2020 году на вес золота

Где купить маски в Бердске, такой вопрос задает каждый третий бердчанин в условиях распространения коронавирусной инфекции в России и Новосибирской области. И это не удивительно, ведь в 40 аптеках города в продаже нет ни одной маски. А компания «Медсклад», получив Регистрационное Удостоверение на производство медицинских масок, закончила поставку защитного средства в сеть бердского магазина «Продсиб».

— У нас 18 предприятий работают по выпуску масок, в 40 магазинах идёт их активная продажа, легко можно купить такую маску и пользоваться ей. Тем более они многоразовые. По аптекам медицинских масок нет, в первую очередь предприятия обеспечивают врачей, службы, которым приходится контактировать с людьми прилетевшими из стран с неблагополучной эпидситуацией, правоохранителей, обсерваторы, аэропорты, медучреждения, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 23 апреля, вице-мэр Бердска по экономразвитию и социальной политике Жанна Шурова.

При этом бердская компания «Медсклад» заключила гоконтракт на поставку уже медицинских масок в минздрав Новосибирской области. А аптеки Бердска должны сами заключать договора на поставку медицинских масок.

РЕАЛИЗАЦИЯ МАСОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БЕРДСКА