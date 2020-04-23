40 магазинов с многоразовыми масками в Бердске. Медицинских масок в аптеках нет

Где купить маски в Бердске, такой вопрос задает каждый третий бердчанин в условиях распространения коронавирусной инфекции в России и Новосибирской области. И это не удивительно, ведь в 40 аптеках города в продаже нет ни одной маски. А компания «Медсклад», получив Регистрационное Удостоверение на производство медицинских масок, закончила поставку защитного средства в сеть бердского магазина «Продсиб».
— У нас 18 предприятий работают по выпуску масок, в 40 магазинах идёт их активная продажа, легко можно купить такую маску и пользоваться ей. Тем более они многоразовые. По аптекам медицинских масок нет, в первую очередь предприятия обеспечивают врачей, службы, которым приходится контактировать с людьми прилетевшими из стран с неблагополучной эпидситуацией, правоохранителей, обсерваторы, аэропорты, медучреждения, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 23 апреля, вице-мэр Бердска по экономразвитию и социальной политике Жанна Шурова.
При этом бердская компания «Медсклад» заключила гоконтракт на поставку уже медицинских масок в минздрав Новосибирской области. А аптеки Бердска должны сами заключать договора на поставку медицинских масок.
РЕАЛИЗАЦИЯ МАСОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БЕРДСКА
|
№
п/п
|
Наименование предприятия
|
Фактический адрес
|
Примечание
|1.
|ИП Тарасенко С.В.
магазин «4 лапы»
|г. Бердск ул. Максима Горького, 4
|тканевые маски 115 руб.
|2.
|ИП Ткаченко Е.В.
Салон штор «Елена»
|г. Бердск ул. Максима Горького, 4
|тканевые маски
от 45 до 120 руб.
|3.
|ИП Кравченко Г.Ф.
«Магазин одежды для девочек»
|г. Бердск ул. Максима Горького, 4 к2
|тканевые маски
от 80 до 120 руб.
|4.
|ИП Кравченко Г.Ф.
«Магазин одежды для мальчиков»
|г. Бердск ул. Максима Горького, 4 к2
|тканевые маски
от 80 до 120 руб.
|5.
|ИП Кравченко Г.Ф.
«Магазин игрушек»
|г. Бердск ул. Максима Горького, 4 к2
|тканевые маски
от 80 до 120 руб.
|6.
|ИП Дурусбекова С.Ч.
«Магазин одежда для всей семьи»
|г. Бердск ул. Максима Горького, 4 к5
|маски технические одноразовые 45 руб.
|7.
|ИП Назаров В.С.
«Микронет»
|г. Бердск ул. Лелюха, 13
|тканевые маски 150 руб.
|8.
|ИП Назаров В.С.
«Микронет»
|г. Бердск ул. Ленина, 89/9
|тканевые маски 150 руб.
|9.
|ИП Чмыренко Ю.Н.
«Магазин одежда для окон шторы»
|г. Бердск ул. Лелюха,7
|тканевые маски 60 руб.
|10.
|ИП Фрасс Н.Н.
магазин обуви «Визит»
|г. Бердск, ул. Лелюха, 26
|тканевые маски
от 80 до 120 руб.
|11.
|ИП Фрасс Н.Н.
магазин обуви «Визит»
|г. Бердск, ул. Ленина, 25
|тканевые маски
от 80 до 120 руб.
|12.
|ИП Морозова О.М.
«Магазин обуви»
|г. Бердск, ул. Лелюха, 13
|тканевые маски 125 руб.
|13.
|ИП Риферт С.В.
магазин-студия «Мир творчества»
|г. Бердск, ул. Лелюха, 26
|тканевые маски
от 99 до 120 руб.
|14.
|ИП Кучуткина Е.Л.
«Магазин хозяйственных Товаров»
|г. Бердск, ул. Лелюха, 7к1
|тканевые маски
от 80 до 120 руб.
|15.
|ИП Лисняковский А.А.
Мир упаковки
|г. Бердск, пер. Промышленный, 2/2
|тканевые маски
от 60 до 120 руб.
|16.
|ИП Тарасенко С.В
магазин «4 лапы»
|г. Бердск ул. Первомайская, 14
|тканевые маски 115 руб.
|17.
|ИП Булавенко Г.А.
магазин «Дамской одежды»
|г. Бердск, ул. Островского, 170
|тканевые маски
от 80 до 120 руб.
|18.
|ООО «Упаковка Торг НСК»
магазин «Упаковка»
|г. Бердск, ул. Островского, 170
|тканевые маски
от 60 до 120 руб.
|19.
|ИП Тарасенко С.В.
магазин «4 лапы»
|г. Бердск ул. Ленина, 33
|тканевые маски 115 руб.
|20.
|ИП Морозова О.М.
магазин «Анжелика»
|г. Бердск ул. Ленина, 35
|тканевые маски 125 руб.
|21.
|ИП Посохин А.А.
ТД «Иваново»
|г. Бердск, ул. Ленина, 21
|тканевые маски 60 руб.
|22.
|ИП Ковалева Н.П.
магазин «Подарки и посуда
|г. Бердск ул. Ленина, 35
|тканевые маски
от 60 до 120 руб.
|23.
|ИП Морозова О.М.
магазин «Романтика»
|г. Бердск ул. Ленина, 96
|тканевые маски 125 руб.
|24.
|ИП Волошина М.В.
магазин «Стиль Либерти»
|г. Бердск ул. Ленина 83
|тканевые маски
от 60 до 80 руб.
|25.
|ИП Наприенко Л.А.
магазин «Копейка»
|г. Бердск ул. Ленина, 33
|тканевые маски
от 80 до 120 руб.
|26.
|ИП Чмыренко Ю.Н.
салон штор «Одежда для окон»
|г. Бердск ул. Ленина, 30
|тканевые маски 60 руб.
|27.
|ИП Дурусбекова С.Ч.
магазин одежды
«Дисконт для всей семьи»
|г. Бердск ул. Ленина, 89/1
|тканевые маски
от 80 до 120 руб.
|28.
|ИП Сангинов С.А.
магазин одежды «Столица»
|г. Бердск ул. Ленина, 89/1
|тканевые маски
от 80 до 120 руб.
|29.
|ИП Дашкевич С. В.
магазин «Мода Джинс»
|г. Бердск, ул. Ленина, 35
|тканевые маски
от 80 до 120 руб.
|30.
|ИП Бабкина Е.Н.
магазин нижнего белья «Миледи»
|г. Бердск, ул. Ленина, 33
|тканевые маски
от 80 до 120 руб.
|31.
|ООО «Фантазия»
«Книжная долина»
|г. Бердск, ул. Ленина, 85
|тканевые маски
от 99 до 120 руб.
|32.
|ИП Посохин А.А.
ТД «Иваново»
|г. Бердск, ул. Промышленная, 1а
|тканевые маски 60 руб.
|33.
|ИП Тарасенко С.В.
магазин «4 лапы»
|г. Бердск, ул. Красная Сибирь, 123
|тканевые маски 115 руб.
|34.
|ИП Загородская Е.В.
магазин дверей «Ксилема»
|г. Бердск, ул. Красная Сибирь, 111
|тканевые маски
от 80 до 120 руб.
|36.
|ИП Назаров В.С.
«Микронет»
|г. Бердск ул. Лунная, 14
|тканевые маски 150 руб.
|37.
|ИП Фазлеев И.Д.
магазин стройматериалов «Радуга»
|г. Бердск, ул. Рогачева, 5а
|тканевые маски
от 60 до 100 руб.
|38.
|ИП Гладышева Т.Н.
магазин «Ткани для дома»
|г. Бердск, ул. Горького, 3
|тканевые маски
|39.
|ИП Кубасов Е.С.
магазин кондитерская «Печенька»
|г. Бердск ул. Ленина, 28
|тканевые маски 40 руб.
|40.
|ПК Холдинг «Продсиб»
|В магазинах торговой сети
|тканевые маски
от 59 до 100 руб.