Süddeutsche Zeitung: что видят при вскрытии жертв коронавируса

Эксперт: большинство пациентов страдали от ожирения, умирают и люди, не получавшие искусственную вентиляцию легких. Что еще? Читай.

Умирают и люди, не получавшие искусственную вентиляцию легких

Маркус Грилль (Markus Grill), Георг Масколо (Georg Mascolo) и Ханнес Мунцигер (Hannes Munzinger)

— В начале пандемии Институт имени Роберта Коха (ИРК) предостерег от вскрытия людей, умерших от коронавируса, чтобы уберечь медиков от заражения.

— Ученые в Гамбурге и Базеле тем не менее делают это и уже пришли к первым выводам: люди с проблемными легкими в особой опасности.

— Теперь ИРК отказался от своей рекомендации относительно вскрытия, так как полученные при этом данные могут быть очень ценными.

В принципе мертвые тела практически больше не играют особой роли в повседневной практике патологов. Вскрытие трупов с целью определить, чем человек болел и от чего умер, отошло на задний план. Сегодня патологи заняты преимущественно тем, что выясняют, является ли, например, опухоль доброкачественной или злокачественной. Исследования проводятся на основе тканей, полученных во время операций. «А вот метод вскрытия трупов сегодня воспринимается как устаревший», — говорит Андреас Розенвальд (Andreas Rosenwald), руководитель Института общей патологии Университета Вюрцбурга. Для сравнения: в его институте в обычный год проводится 50 вскрытий и 50 тысяч исследований заболеваний живых пациентов.

Но нынешний год необычный, и данные, получаемые при вскрытиях, обретают новое значение: медики во всем мире пытаются понять, насколько опасен коронавирус для человека в действительности. «Помимо первичных симптомов, мы знаем еще слишком мало об ущербе, который вирус действительно наносит организму», — говорит Розенвальд.

Но еще в марте Институт имени Роберта Коха (ИРК) рекомендовал по возможности не проводить вскрытий. Патологоанатомы и медицинский персонал рискуют при этом заразиться коронавирусом через частицы воздуха, так называемые аэрозоли. С этой точкой зрения не были согласны Немецкое общество общей патологии и Федеральный союз немецких патологов — они настаивали «на максимально возможном числе вскрытий умерших от коронавируса», чтобы на основе полученных данных разработать лучшие методики терапии.

Эксперт: большинство пациентов страдали от ожирения

В Швейцарии патологи проводят вскрытия при наличии должного оборудования в прозекторских и «при должном мужестве», рассказывает Александр Цанков (Alexandar Tzankov), руководитель отделения аутопсии Университетской клиники Базеля. На сегодняшний день там проведены вскрытия 20 умерших от Covid-19, и Цанков считает, что он выявил определенные диагностические признаки.

«У всех обследованных было повышенное кровяное давление, — говорит профессор, — а большинство пациентов имели значительный лишний вес». Кроме того, это были преимущественно мужчины, у двух третей наблюдались повреждения коронарных сосудов, треть пациентов страдали диабетом.

Помимо выявления предшествующих заболеваний, медики из группы Цанкова исследовали и повреждения ткани легких у умерших. «У минимального числа пациентов было обнаружено воспаление легких, — говорит он, — То, что мы увидели под микроскопом, было тяжелым нарушением микроциркуляции в легких». По словам Цанкова, это означает, что кислородный обмен был нарушен, чем и объясняется затруднение дыхания у пациентов c Covid-19 в отделениях интенсивной терапии: «Можно давать пациенту сколько угодно кислорода, но он просто не будет продвигаться по организму». Неясно, удавалось ли раньше учитывать эти данные при лечении пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Тем временем Институт Роберта Коха отозвал свою рекомендацию о нежелательности вскрытий. Президент ИРК Ларс Шааде (Lars Schaade) сказал во вторник: «В первоначальной рекомендации не значилось, что вообще не стоит проводить вскрытий, просто их следовало проводить в исключительных случаях. Конечно, верно, что именно в случае нового заболевания необходимо проводить как можно больше вскрытий, соблюдая соответствующие меры предосторожности».

Президент Федерального союза немецких патологов Карл-Фридрих Бюрриг (Karl-Friedrich Bürrig) считает прежнюю рекомендацию ляпсусом. Как он говорит, его союз направил письмо всем патологам и призвал их проводить вскрытие умерших от Covid 19.

В Рейнско-Вестфальском техническом университете Ахена на прошлой неделе был заведен регистр, где будут обобщаться результаты исследований. Согласно сообщению из Ахена, общественность следит «с определенным любопытством, а возможно, и с надеждой за нашей областью знаний». Там же сказано, что в идеале с помощью вскрытий можно будет ответить на некоторые вопросы клиницистов и тем самым способствовать правильному лечению пациентов.

Однако президент патологов Бюрриг не ожидает быстрых выводов из данных регистра. «Как минимум полгода должно пройти, прежде чем можно будет обобщить первые результаты, — говорит Бюрриг. — Иначе это было бы несерьезно». По его словам, нельзя торопиться с публикациями, чтобы не нарваться на критику.

Гамбургский судебный медик Клаус Пюшель (Klaus Püschel) независимо от рекомендации ИРК и от образования регистра пошел своим путем. Между 22 марта и 11 апреля в Университетской клинике Гамбург-Эппендорф он произвел вскрытие 65 пациентов, умерших от коронавируса. Газета «Зюддойче», а также теле- и радиокомпании каналы NDR и WDR располагают отчетом о проведенных вскрытиях. Тот же отчет был послан на прошлой неделе в Гамбургское ведомство здравоохранения.

В ответ на запрос профессор подтвердил подлинность отчета, но отвечать на какие-либо вопросы отказался. Тем временем число произведенных в Гамбурге вскрытий перевалило за 100, и ни в одном из случаев не обошлось «без предшествующих заболеваний», как сказал Клаус Пюшель. Его отчет не претендует на полноту. Но ни в одной другой немецкой клинике даже близко не было обследовано столько умерших от Covid-19.

Умирают и люди, не получавшие искусственную вентиляцию легких

Данные из отчета совпадают с некоторыми результатами исследований, полученными в Базеле. Например, о том, что у большинства умерших были заболевания сердца. 55 из 61 пациента, обследованных в Гамбурге, согласно отчету, страдали от «сердечно-сосудистых заболеваний», то есть повышенного артериального давления, инфаркта, атеросклероза или иной сердечной недостаточности. 46 пациентов, подвергшихся вскрытию, имели предшествующие заболевания легких. У 28 пациентов были обнаружены заболевания других органов — почек, печени или органов после пересадки. 16 пациентов страдали деменцией, у других были онкологические заболевания, сильное ожирение или диабет.

До сих пор во всем мире было произведено лишь небольшое количество систематических исследований на основании результатов вскрытия умерших от Covid-19. В конце марта врачи клиники Пекинского университета опубликовали результаты 29 вскрытий. Они подчеркнули, что вирус поражает не только легкие, но также иммунную систему и другие органы.

В специализированном журнале «Ланцет» (Lancet) патологи из Университета Цюриха сообщают о признаках того, что вирус вызывает тяжелые воспаления сосудов в разных органах. Они обследовали двоих умерших и одного выжившего. Это может объяснить, почему умирают и пациенты, которые не нуждались в искусственной вентиляции легких.

В Италии министерство здравоохранения опубликовало отчет, в котором перечислены предшествующие заболевания 1739 умерших пациентов. Правда, отчет основывается не на результатах вскрытий, а только на данных из историй болезни. Чаще всего упоминаются повышенное артериальное давление, диабет и заболевания коронарных сосудов.

На часто обсуждаемый вопрос, умирают ли пациенты от самого вируса или в том числе от вируса, пытается ответить гамбургский судебный медик Клаус Пюшель. У 61 из 65 умерших вирус Covid-19 был назван причиной смерти. В четырех оставшихся случаях смерть не была вызвана вирусом.

Это заключение базельский патолог Цанков назвал «академическим». «Если у меня рак, мне осталось жить полгода и меня переезжает автомобиль, вина водителя не становится меньше», — говорит он. По его словам, продолжительность жизни умерших с множеством предшествующих заболеваний в любом случае была меньше, чем у здоровых людей. «Но все эти пациенты без Covid-19 прожили бы, вероятно, дольше — возможно, на час, а может, на день, неделю или целый год».

Источник: inosmi.ru