«Тянет» с выдачей сертификата материнского капитала на первого ребенка ПФР Бердска. Но все законно

Девушка прописана в Новосибирске. Ведомства не ответили бердскому отделу ПФР в 15-дневный срок. по закону, пенсионный фонд может увеличить время проверки до 30 дней.

ПФР имеет право проверять сведения родителей до 30 дней

О проблемах с выдачей сертификата на материнский капитал в Бердске «Курьер. Среда. Бердск» сообщил сегодня, 23 апреля, Дмитрий.

— Это не первый случай, — отметил бердчанин.

на такое сообщение мужчину подтолкнуло уведомление из ПФР о приостановлении срока принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче государственного сертификата на МСК. Документ датирован 13 апреля.

— Срок принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата по вашему заявлению от 30 марта приостановлен с 13 апреля до получения дополнительных сведений. Решение о выдаче либо отказе в выдаче сертификата МСК бдет принято не позднее 30 апреля, — гласит документ.

Напомним, с 15 апреля начал действовать новый порядок выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал – без заявления граждан, то есть в проактивном режиме.

Для оформления сертификата все необходимое Пенсионный фонд сделает самостоятельно. Новый порядок получения сертификата на материнский (семейный) капитал в проактивном режиме реализуется специалистами Пенсионного фонда на основании сведений, поступивших в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). В результате чего, данную услугу можно получить, даже не подавая заявления и не приходя в ПФР.

При этом сохраняется порядок организации работы территориального органа ПФР по определению права на меры государственной поддержки в части направления соответствующих запросов, принятия решения и направления уведомления о выдаче (отказе в выдаче) государственного сертификата.

Ранее заявлялось, что сроки оформления сертификата сократятся с 15 до 5 рабочих дней, а о его готовности проинформируют сотрудники единого контактного центра Пенсионного фонда. Практика показала обратное. Почему это произошло рассказала руководитель отделения ПФР Бердска Елена Чуль сегодня, 23 апреля:

— Мамочка по данному заявлению зарегистрирована в Новосибирске, а заявление подано в отделение ПФР Бердска. По закону мамочка может так делать. Но именно поэтому решение по заявлению не принято в 15-дневный срок. Мы не получили ответы из ведомств в рамках электронного межведомственного взаимодействия по месту регистрации женщины. И это регламентирует закон. Мамочки из Бердска получают сертификаты в течение 15 дней.