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Смерть — это приятно, установили ученые Европейской академии неврологии

14:45 23.04.2020 Фото: pxhere.com
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В науке околосмертными впечатлениями или же околосмертным опытом называют чувства, которые проживает человек перед (возможной) смертью: впечатление отлета из собственного тела, эйфория, мистические видения, галлюцинации (самая распространенная — длинного темного тоннеля или же ощущение присутствия чего-то потусторонней). 

Смерть это приятно, установили ученые Европейской академии неврологии
Околосмертным опытом называют чувства, которые проживает человек перед (возможной) смертью

Группа международных ученых, которая годами исследовала околосмертные впечатления людей, которым посчастливилось выжить, подсчитала, что около 10% людей получают такой опыт, и большинство из этих людей утверждает, что весь спектр эмоций, которые они испытывали, был приятным.

 На конгрессе Европейской академии неврологии ученые из Дании, Норвегии и Германии обнародовали результаты своего традиционного исследования, в котором приняли участие 1034 участники из 35 стран. Эти люди — те, которым посчастливилось пройти на миллиметр от смерти — в основном это люди, которые попали в тяжелые автокатастрофы.

В науке околосмертными впечатлениями или же околосмертным опытом называют чувства, которые проживает человек перед (возможной) смертью: впечатление отлета из собственного тела, эйфория, мистические видения, галлюцинации (самая распространенная — длинного темного тоннеля или же ощущение присутствия чего-то потусторонней).

Исследователи использовали шкалу Грейсона, разработанную их коллегами. Шкала систематизирует наиболее распространенные ощущения перед смертью. Каждый участник должен был оценить чувства от 0 до 2. Затем баллы суммируются.

Так, исследователи смогли установить, что около 10% людей имеют такой опыт, и большинство из них написала в анкете, что они ассоциируют этот опыт с положительными, радостными эмоциями.

Источник: Znaj.ua

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