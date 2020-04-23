Смерть — это приятно, установили ученые Европейской академии неврологии

В науке околосмертными впечатлениями или же околосмертным опытом называют чувства, которые проживает человек перед (возможной) смертью: впечатление отлета из собственного тела, эйфория, мистические видения, галлюцинации (самая распространенная — длинного темного тоннеля или же ощущение присутствия чего-то потусторонней).

Околосмертным опытом называют чувства, которые проживает человек перед (возможной) смертью

Группа международных ученых, которая годами исследовала околосмертные впечатления людей, которым посчастливилось выжить, подсчитала, что около 10% людей получают такой опыт, и большинство из этих людей утверждает, что весь спектр эмоций, которые они испытывали, был приятным.

На конгрессе Европейской академии неврологии ученые из Дании, Норвегии и Германии обнародовали результаты своего традиционного исследования, в котором приняли участие 1034 участники из 35 стран. Эти люди — те, которым посчастливилось пройти на миллиметр от смерти — в основном это люди, которые попали в тяжелые автокатастрофы.

В науке околосмертными впечатлениями или же околосмертным опытом называют чувства, которые проживает человек перед (возможной) смертью: впечатление отлета из собственного тела, эйфория, мистические видения, галлюцинации (самая распространенная — длинного темного тоннеля или же ощущение присутствия чего-то потусторонней).

Исследователи использовали шкалу Грейсона, разработанную их коллегами. Шкала систематизирует наиболее распространенные ощущения перед смертью. Каждый участник должен был оценить чувства от 0 до 2. Затем баллы суммируются.

Так, исследователи смогли установить, что около 10% людей имеют такой опыт, и большинство из них написала в анкете, что они ассоциируют этот опыт с положительными, радостными эмоциями.

Источник: Znaj.ua