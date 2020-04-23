Верит в начало нового учебного года не в дистанционном формате министр науки Валерий Фальков

То очное образование, которые было до коронавируса и которое будет после коронавируса, это две большие разницы, это разные сущности.

Мы вдруг резко осознали, что от цифровых компетенций напрямую зависит качество образования, говорит министр науки

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выразил надежду, что новый учебный год начнется не в дистанционном формате. Об этом он заявил во вторник в онлайн-встрече с директором Института общественных стратегий Андреем Волковым.

«Я бы ориентировал всех, и, кажется, основания для сдержанного оптимизма имеются, что 1 сентября, как мы изначально и планировали в базовом варианте, надо планировать в традиционной форме», — сказал Фальков.

Очное образование в вузах после завершения пандемии коронавируса изменится, в нем появится больше цифровых форматов, считает министр науки и высшего образования России.

«То очное образование, которые было до коронавируса и которое будет после коронавируса, это две большие разницы, это разные сущности. И, скорее всего, новое очное образование будет более смешанным, будут более смешанные форматы, в нем будет больше разных цифровых технологий и онлайн-форматов», — сказал он.

По словам министра, изменятся и требования в отношении преподавателей вузов. «Мы вдруг резко осознали, что от цифровых компетенций напрямую зависит качество образования. <…> Можно уверенно уже сказать, что требования к преподавателю будут другие. Сегодня в одночасье стало понятно, что если ты не можешь организовать коллективную работу с помощью онлайн-сервисов, цифровых технологий, то это уже критично», — добавил Фальков.

При этом министр отметил, что система высшего образования в России в целом справилась с вынужденным переходом на дистанционное обучение.

В то же время пандемия коронавируса показала, что системе высшего образования России не хватает гибкости при реагировании на глобальные проблемы, добавил Фальков. «Мне кажется, система науки и образования должна быть более гибкой и оперативной с точки зрения реагирования, потому что, если мы с вами посмотрим, как действует система высшего образования и науки в условиях этого кризиса, то все-таки гибкости и оперативности нам не хватает. Мы не так быстро можем перестраиваться, а надо уметь перестраиваться на ходу», — сказал он.

Источник: ТАСС