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Выпил 70 бутылок алкоголя и проел несколько тысяч долларов сбежавший с карантина 42-летний мужчина в США

14:53 23.04.2020 Фото: pxhere.com
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Когда сотрудники полиции проверили камеры наблюдения, они увидели, что Ортиз влез в ресторан через окно четырьмя днями ранее. За это время мужчина успел не только проесть и пропить запасы заведения, но и вынести все напитки и технику с мебелью.

Выпил 70 бутылок алкоголя и проел несколько тысяч долларов сбежавший с карантина 42 летний мужчина в США
42-летний Луис Ортиз из города Нью-Хейвен, штат Коннектикут, незаконно проник в закрытый из-за карантина ресторан

Из Соединенных Штатов Америки пришла весьма занятная история о воре-неудачнике. Так, 42-летний Луис Ортиз из города Нью-Хейвен, штат Коннектикут, незаконно проник в закрытый из-за карантина ресторан. В помещении заведения мужчина провел 4 дня, где поел на несколько тысяч долларов и выпил 70 бутылок алкоголя.

Об этом стало известно благодаря сообщению одного из американских изданий.

Однако мужчину заметил менеджер, который решил зайти в ресторан для проверки. Там он обнаружил Ортиза, который спал прямо на полу, после чего менеджер позвонил в полицию.

Когда сотрудники полиции проверили камеры наблюдения, они увидели, что Ортиз влез в ресторан через окно четырьмя днями ранее. За это время мужчина успел не только проесть и пропить запасы заведения, но и вынести все напитки и технику с мебелью.

Копы незамедлительно задержали Ортиза и предъявили ему обвинения за проникновение со взломом, воровство и неявку в суд по другому делу.

Источник: Znaj.ua

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