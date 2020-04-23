Выпил 70 бутылок алкоголя и проел несколько тысяч долларов сбежавший с карантина 42-летний мужчина в США

Когда сотрудники полиции проверили камеры наблюдения, они увидели, что Ортиз влез в ресторан через окно четырьмя днями ранее. За это время мужчина успел не только проесть и пропить запасы заведения, но и вынести все напитки и технику с мебелью.

42-летний Луис Ортиз из города Нью-Хейвен, штат Коннектикут, незаконно проник в закрытый из-за карантина ресторан

Из Соединенных Штатов Америки пришла весьма занятная история о воре-неудачнике. Так, 42-летний Луис Ортиз из города Нью-Хейвен, штат Коннектикут, незаконно проник в закрытый из-за карантина ресторан. В помещении заведения мужчина провел 4 дня, где поел на несколько тысяч долларов и выпил 70 бутылок алкоголя.

Об этом стало известно благодаря сообщению одного из американских изданий.

Однако мужчину заметил менеджер, который решил зайти в ресторан для проверки. Там он обнаружил Ортиза, который спал прямо на полу, после чего менеджер позвонил в полицию.

Когда сотрудники полиции проверили камеры наблюдения, они увидели, что Ортиз влез в ресторан через окно четырьмя днями ранее. За это время мужчина успел не только проесть и пропить запасы заведения, но и вынести все напитки и технику с мебелью.

Копы незамедлительно задержали Ортиза и предъявили ему обвинения за проникновение со взломом, воровство и неявку в суд по другому делу.

Источник: Znaj.ua