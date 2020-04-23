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В многократном изнасиловании малолетних детей обвиняет СК жителя Бердска. Дело в суде

15:40 23.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: pixabay.com
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Предполагаемому насильнику суд продлил заключение под стражей до октября 2020 года. Судебный процесс начнется в мае. Подсудимому инкриминируют семь эпизодов сексуального насилия над детьми.

В многократном изнасиловании малолетних детей обвиняет СК жителя Бердска. Дело в суде
Если обвиняемого в педофилии признают виновным, то по УК он может провести за решеткой до 20 лет

Судья Бердского городского суда Наталья Агеева 22 апреля продлила арест обвиняемому в педофилии и назначила начало судебного процесса над ним.

«Дело насильника» поступило в суд 9 апреля. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» до этого времени, пока уголовное дело расследовал Следственный комитет, обвиняемый находился под стражей в СИЗО.

По решению суда он останется за решеткой по 8 октября 2020 года, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя горсуда Наталья Сафронова. Первое судебное заседание предполагаемого педофила назначено на 6 мая.

Следствие инкриминирует подсудимому семь преступных эпизодов по п. б ч. 4 ст. 132 — насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. Подозреваемому в педофилии грозит до 20 лет лишения свободы.

Справка

Статья 132 УК РФ. Насильственные действия сексуального характера

1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) —
наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.

2. Те же деяния:
а) совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам;
в) повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) венерическим заболеванием, —
наказываются лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:
а) совершены в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней);
б) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего (потерпевшей), заражение его (ее) ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия, —
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

а) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей);
б) совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, —
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

5. Деяния, предусмотренные пунктом «б» части четвертой настоящей статьи, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, —
наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы.

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