4774 человека заболели коронавиурсом за 23 апреля в России. Всего болеют 62 773

За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4891 человек.

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