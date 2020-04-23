4774 человека заболели коронавиурсом за 23 апреля в России. Всего болеют 62 773

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
В России зафиксировано 4774 новых случая коронавируса.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 62 773 случая COVID-19. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4891 человек.
За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4891 человек.
В России зафиксировано 4774 новых случая коронавируса.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 62 773 случая COVID-19. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4891 человек.
От редакции
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