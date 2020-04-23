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4774 человека заболели коронавиурсом за 23 апреля в России. Всего болеют 62 773

15:09 23.04.2020 Фото: www.pexels.com
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За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4891 человек.

4774 человека заболели коронавиурсом за 23 апреля в России. Всего болеют 62 773
В России зафиксировано 4774 новых случая коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
4774 человека заболели коронавиурсом за 23 апреля в России. Всего болеют 62 773

40 магазинов с многоразовыми масками в Бердске. Медицинских масок в аптеках нетНаденьте маски на играющих на улице детей! Могут заразиться на прогулке малыши, сказала главврач Бердска Алла ДробинскаяЕщё 801 новостей

В России зафиксировано 4774 новых случая коронавируса.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 62 773 случая COVID-19. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4891 человек.

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