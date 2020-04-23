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Заявление на выплату в 5 тыс. рублей семьям с маткапиталом можно теперь подать и через МФЦ Бердска

17:16 23.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Срок осуществления выплаты – 3 месяца: апрель, май, июнь. Заявление можно подать до 1 октября текущего года.

Заявление на выплату в 5 тыс. рублей семьям с маткапиталом можно теперь подать и через МФЦ Бердска
МФЦ в Бердске расположен в микрорайоне Радужном
Сюжет: Все пособия Путина
Заявление на выплату в 5 тыс. рублей семьям с маткапиталом можно теперь подать и через МФЦ Бердска

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У семей, имеющих право на материнский капитал, появилась дополнительная возможность подачи заявления на федеральную выплату на детей до 3-х лет. Теперь это можно сделать и через МФЦ.

Теперь заявление на установление выплаты в размере 5 тысяч на каждого ребенка можно подать не только через Личный кабинет на сайте ПФР, портале госуслуг или обратившись в клиентскую службу ПФР, но и через МФЦ. Соответствующее соглашение вступило в действие с 21 апреля.
Обращаем особое внимание на то, что в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в настоящее время органы ПФР и МФЦ ведут прием граждан только по предварительной записи.

Назначить дату и время посещения клиентской службы ПФР можно через сайт ПФР (сервис доступен без регистрации), а также по «горячим» телефонным номерам отделения ПФР (383) 229-19-49 либо по телефону Управления ПФР в городе Бердске:
2-16-82.
Записаться на прием в МФЦ можно через сайт данного ведомства либо по телефону. Единая справочная служба МФЦ региона: 052 и (383) 217-70-52.
ВНИМАНИЕ! Инструкцию по заполнению заявления можно найти на сайте ПФР в разделе «Получателям МСК», а также на официальных страницах Отделения ПФР по Новосибирской области и Управления ПФР в городе .Бердске в социальных сетях.
Владельцу материнского капитала (даже если он уже распорядился средствами МСК), имеющему право на данную выплату, следует заполнить ОДНО заявление, указав все необходимые данные по детям.
Срок осуществления выплаты – 3 месяца: апрель, май, июнь. Заявление можно подать до 1 октября текущего года. В том случае, если семья подаст заявление с июня по октябрь, она получит данную выплату единой суммой сразу за 3 месяца.

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