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Разгонять гуляющих в самоизоляцию подростков выйдут чиновники Бердска

20:07 23.04.2020 Фото: Скриншот с видео
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Главам городов и районов поручено устранять причины, по которым дети появляются на улице в запрещенных местах и в запрещенное время. Детям и их родителям будут объяснять важность нахождения дома в пандемию коронавируса.

Разгонять гуляющих в самоизоляцию подростков выйдут чиновники Бердска
С подростками проведут профилактические мероприятия для их безопасности в период коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Разгонять гуляющих в самоизоляцию подростков выйдут чиновники Бердска

Разгонять гуляющих в самоизоляцию подростков выйдут чиновники БердскаКоронавирус проник уже в 10 городов и районов Новосибирской области на 23 апреляЕщё 809 новостей

Усиленные меры профилактики в работе с несовершеннолетними стали главной темой заседания областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Мероприятие прошло 22 апреля в режиме ВКС под руководством председателя областной комиссии – заместителя Губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова.

В рамках заседания выступили руководители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с отчетами о принимаемых мерах по предупреждению совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними за период с 20 марта по 20 апреля 2020 года. В своих докладах спикеры сообщили об организации работы с семьями и подростками, состоящими на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в условиях действующего режима.

Заместитель Губернатора Сергей Нелюбов акцентировал внимание участников заседания на необходимости принятия эффективных решений, обусловленных необходимостью соблюдения режима повышенной готовности и организации занятости несовершеннолетних, а также оказания им поддержки.

По итогам заседания главам администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области совместно с территориальными органами МВД России поручено сформировать группы, состоящие из представителей органов и учреждений системы профилактики для организации рейдовых мероприятий, а также для разъяснительной работы с несовершеннолетними и родителями о недопущении нахождения на улице в период самоизоляции. Пройдут рейды и в Бердске.

Также главам администраций муниципальных районов и городских округов, мэрии города Новосибирска поручено обеспечить своевременное устранение причин, представляющих опасность для времяпровождения несовершеннолетних на объектах, внесенных на муниципальные карты.

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