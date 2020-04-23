«Взрыв эпидемии» предсказали врачи из-за сокрытия коронавируса у медиков: они заражаются десятками

У 52 медиков люберецкой больницы тест на коронавирус дал положительный результат. Сокрытие этой информации и продолжение работы медработниками, контактировавшими с больными коронавирусом — это уголовное преступление. Врачи обратились в ФСБ и СКР.

Врачи продолжают работать даже при заражении коронавирусом

Президент «Лиги защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН призвал не оправдывать медработников, которые продолжают работать с пациентами, зная, что контактировали с больными коронавирусом и могли заразиться.

Медицинские работники неврологического отделения стационара №3 Люберецкой областной больницы обратились в ФСБ, МВД и Следственный комитет РФ с просьбой привлечь к ответственности администрацию медучреждения. Из заявления следует, что у 52 работников из отделений кардиологии, реанимации, хирургии, гинекологии и других тест на коронавирус COVID-19 дал положительный результат. Авторы заявления обвиняют в заражениях руководство: якобы администрация не подкрепляла письменно решение о переводе пациентов в непрофильное отделение и обязанность по их лечению, а пациентов с симптомами не переводили на подготовленные койки до получения положительного теста. Медбрат Аркадий Хаславский также пожаловался, что сотрудникам стационара выдали недостаточное количество масок и костюмы, непригодные для работы с коронавирусными пациентами. До 17 апреля ни того, не другого им не выдавали, а респираторов нет до сих пор, сказал он.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в эфире НСН заявил, что ситуация, при которой контактировавшие с заражёнными медики продолжают ходить на работу, сейчас становится проблемой номер один. Она приобретает массовый характер, что чревато новыми вспышками заболевания, предупредил он.

«К нам в «Лигу защиты врачей» поступают жалобы, что во многих медицинских учреждениях сейчас есть данные о том, что сотрудники инфицированы, но остальные коллеги, которые с ними контактировали, продолжают работать с пациентами. Причём это те клиники, которые не перепрофилированы на работу с COVID-пациентами. Это прямое нарушение закона, за которое положена уголовная ответственность. Потому что как только кто-либо узнаёт, что он контактировал с инфицированным человеком, он обязан уйти на 14-дневный карантин и поставить об этом в известность поликлинику. Ему должны выдать больничный лист. Это касается всех сотрудников клиники, которые контактировали с теми, у кого был выявлен коронавирус.

Таких сообщений мы получаем множество. Во многих клиниках это происходит, но администрация закрывает на это глаза. Главные врачи запрещают уходить коллегам, говорят: продолжайте работать.

Они не передают информацию в Росздравнадзор, как положено, то есть фактически скрывают ситуацию. И это, действительно, очень опасная вещь. Это ведёт к тому, что больницы становятся рассадниками заразы. Это критическая ситуация. Мы можем получить взрыв эпидемии, которая произойдёт по вине тех руководителей больниц, которые скрывают эту ситуацию», — отметил Гальперин.

В случае со стационаром в Люберцах, если он не был перепрофилирован под работу с коронавирусными пациентами, ответственность может понести руководство — если выяснится, что там действительно было принуждение сотрудников к работе после выявления контакта по коронавирусу, говорят в «Лиге защиты врачей». В то же время там призывают не снимать ответственность и с врачей, непосредственно контактировавших с заболевшими.

«С 18 марта постановлением правительства коронавирус внесён в список опасных инфекций. По закону руководитель обязан принять меры к оповещению соответствующих органов, обязан закрыть либо отделение, либо клинику на карантин из-за выявления опасной инфекции. А сокрытие этой информации и продолжение работы медработниками, контактировавшими с больными коронавирусом — это уголовное преступление, статья 236 Уголовного кодекса. Так что каждый сотрудник, оказавшийся контактным, должен думать в первую очередь о том, что он совершает уголовное преступление и может быть привлечён к ответственности за то, что скрыл информацию и продолжает работать, ставя в опасность своих коллег и своих пациентов. Нужно понимать, что это уже никакая не медицинская помощь: если вы подвергаете опасности пациентов, вы нарушаете основное профессиональное правило «не навреди». Поэтому не нужно оправдывать медработников, которые продолжают работу и говорят, что якобы они оказывают помощь пациентам. Это уже никакая помощь, а вредительство», — сказал Гальперин в беседе с НСН.