Скрывали реальные коммунальные тарифы от жителей 7 предприятий ЖКХ Искитима

4 сотрудника организаций привлечены к дисциплинарной ответственности, 7 руководителей и должностных лиц организаций привлечены к административной ответственности — каждому назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Сколько должны били платить искитимцы, неизвестно

В результате прокурорского вмешательства обеспечен доступ граждан к информации о тарифах на коммунальные услуги, сообщили сегодня, 23 апреля, в прокуратуре Новосибирской области.

Искитимская межрайонная прокуратура Новосибирской области провела проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

Согласно Федеральным законам «О водоснабжении и водоотведении», «О теплоснабжении» организации жилищно-коммунального комплекса обязаны раскрывать в сети «Интернет» (на портале Единой информационно-аналитической системы) сведения о тарифах на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение.

Прокурорская проверка показала, что семью организациями жилищно-коммунального комплекса (МУП «РКЦ р.п. Линево», МУП ИР «Южное», МУП ИР «Западное», МУП ИР «Центральное», МУП ИР «Северное», МУП «Теплосеть» Искитима, ООО «Прогресс») в нарушение законодательства не раскрыта (несвоевременно раскрыта) информация о тарифах на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение.

Руководителям предприятий прокуратура внесла представления (удовлетворены, нарушения устранены), 4 сотрудника организаций привлечены к дисциплинарной ответственности, 7 руководителей и должностных лиц организаций привлечены к административной ответственности по ст. 19.8.1 КоАП РФ (каждому назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей).