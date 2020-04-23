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Люди, ау, что с нами происходит??? Загаживаем город. Дети играют среди свинарника

18:00 23.04.2020
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Сейчас в городе столько пыли, что окна открыть страшно. А если город не уберем — все лето будем жить на свалке

В рубрику «Сообщи свои новости» Елена:
Всем здравствуйте! Вот тут ранее писали, мол, как же выходить на субботник, если коронавирус через пыль передается. Ребята, сейчас в городе столько пыли, что окна открыть страшно. А если город не уберем — все лето будем жить на свалке, которую сами же себе организовали? Вот сегодня запечатлела чудную картинку в нашем дворе: детки строят шалаш из покрывал среди мусора на газоне. Люди, ау, что с нами происходит??? Загаживаем город, убирать типа некому (все вдруг дружно сели на самоизоляцию), а дети, которые вообще-то тоже должны дома сейчас сидеть, играют среди свинарника!!!! И для них это уже превращается в норму!!! Я против такого развития событий! Каждый год этот участок выхожу убирать сама (почему-то дворники обходят его стороной), как правило кто-то из соседей присоединяется. А не присоединится — так и сама уберу. Зато из окна буду любоваться на чистые газоны.

Люди, ау, что с нами происходит??? Загаживаем город. Дети играют среди свинарника

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