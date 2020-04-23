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Наша учитель задаёт кучу заданий по НОВЫМ ТЕМАМ, еще и двойки ставит направо и налево

18:11 23.04.2020
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У нас в школе даже учителя ИЗО и физкультуры задают целые рефераты по своим предметам! Хочется спросить- чего эти учителя ждут от учеников начального звена?!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала мама ученика начальной школы:
Дорогая редакция! Прошу осветить данную проблему: очень хочется, чтобы отдел образования нашего города обратил внимание на неадекватное количество домашней работы! У нас в школе даже учителя ИЗО и физкультуры задают целые рефераты по своим предметам! Хочется спросить- чего эти учителя ждут от учеников начального звена?! Того, что они будут сдавать им программу техникумов, письменную теорию?? По основным предметам работы столько, что все вынуждены сидеть до глубокой ночи, дети плачут, естественно, о понимании предмета тут речь не идёт- успеть бы написать и отчитаться… А в сентябре с нас, естественно, спросят! Наша учитель задаёт кучу заданий по НОВЫМ ТЕМАМ, еще и двойки ставит направо и налево. Как такое возможно- ребенок делает работы вместе с родителями, вся семья контролирует, и получает за это двойки??? Якобы, стали учиться хуже, чем сидя в классе.

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