Работа в Бердске: начальника автоколонны на зарплату в 60 тыс.руб. ищут в Бердске

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Воспитатель детского сада (яслей-сада), в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МАДОУ № 7 от 17000

до 30000 8(38341) 44795

bsk_du07@mail.ru

Электрик участка МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 15163

8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Врач ультразвуковой диагностики, в счет квоты, для трудоустройства инвалидов Биотерапия НКЦ ОиН, ООО от 20000

до 20000 8(38341) 51138

kashina-00@mail.ru

Главный бухгалтер, усн ООО «Белокаменный» от 50000

до 60000 8(38341) 60810



Дворник, уборка территории МАДОУ № 4 от 15163

до 15163 8(38341) 53286

bsk_du04@mail.ru

Дворник Детский сад № 15 «Ручеек»,МБДОУ от 17000

до 17000 8(923) 1414888

bsk_du15@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Полицейский-водитель, дежурной части, кат. в, с Отдел МВД России по городу Бердску от 25000

8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Слесарь по ремонту автомобилей ДорЖилСтрой ООО от 20000

до 25000 8(913) 3821723, 8(913) 9850885

cvivanova@ngs.ru

Машинист бульдозера ООО «Топаз» от 30000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Повар 4 разряда ГАУ ДО НСО «ОЦРТДИЮ» от 18000

8(383) 3734253, 8(913) 3738752

marina270883@mail.ru

Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 3 разряда-6 разряда, крупное хлебопекарное производство АО «Бердский хлебокомбинат» от 15163

до 18000 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru

Начальник автоколонны ООО «Топаз» от 60000

до 60000 8(38341) 29623



Уборщик производственных и служебных помещений ОртоС НОЦ ООО от 15163

до 20000 8(38341) 24213

zhmak-1981@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Оперативный уполномоченный, помощник оперативного уполномоченного дежурной части Отдел МВД России по городу Бердску от 25000

до 25000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Слесарь-сантехник ООО «ТГК 1» от 28595

до 28595 8(38341) 60095



Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса), в счет квоты для трудоустройства инвалидов МАДОУ № 22 от 17800

до 17800 8(38341) 28303

bsk_du22@mail.ru

Кухонный рабочий ГАУ ДО НСО «ОЦРТДИЮ» от 16000

до 16000 8(383) 3734253, 8(913) 3738752

marina270883@mail.ru

Юрисконсульт ООО УК «Уют» от 18000

8(38341) 20450

yut-berdsk@mail.ru

Полицейский, отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Отдел МВД России по городу Бердску от 28000

до 28000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Дворник ООО УК «Уют» от 15163

до 15163 8(38341) 20450

yut-berdsk@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Менеджер (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) Сиббиофарм,ПО ООО от 25000

8(38341) 58107 доб. 127

kadri@sibbio.ru

Оперативный уполномоченный, отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдел МВД России по городу Бердску от 39000

до 39000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Полицейский, (кинолог) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Отдел МВД России по городу Бердску от 28000

до 28000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Водитель автомобиля, категория д Экспресс-сервис,ООО от 15163

до 15163 8(38341) 57955, 8(38341) 57997



Электрик участка ООО УК «Уют» от 15163

до 15163 8(38341) 20450

yut-berdsk@mail.ru

Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдел МВД России по городу Бердску от 37000

до 37000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Старший Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдел МВД России по городу Бердску от 37000

до 37000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Полицейский-водитель, изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, кат. d Отдел МВД России по городу Бердску от 28000

8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Слесарь аварийно-восстановительных работ ООО УК «Уют» от 18000

до 20000 8(38341) 20450

yut-berdsk@mail.ru

Рабочий строительный ООО «Вербена» от 20000

до 20000 8(913) 9541179

verbena_2011@mail.ru

Электрогазосварщик ООО «Вербена» от 25000

8(913) 9541179

verbena_2011@mail.ru

Ученик Столяр Ксилема,ООО от 20000

до 20000 8(38341) 42626

xilema-berdsk@yandex.ru

Токарь 3 разряда, токарь-универсал ООО «СКБ Вега» от 25000

до 35000 8(913) 8972391



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Контролер-кассир, супермаркет продовольственных товаров ИП Котенева Л.А. от 15163

до 15163 8(913) 7478867, 8(38341) 21428

berdskcum@yandex.ru

Оператор котельной, кочегар Ксилема,ООО от 24400

до 24400 8(38341) 42626

xilema-berdsk@yandex.ru

Контролер-кассир, электропоезда АО «Экспресс-пригород» от 25000

8(383) 2480887

e-prigorod@ngs.ru

Менеджер, менеджер по привлечению клиентов на телефоне ООО «КС-Трейд» от 15163

до 15163 8(383) 2852410

life_water@rambler.ru

Фрезеровщик ООО «ТГК 1» от 26759

до 26759 8(38341) 60095



Техник-электрик-наладчик электронного оборудования ИП Голубев В.А. от 22000

до 22000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет квоты для трудоустройства инвалидов ООО «УК Альтернатива» от 15163

до 15163 8(38341) 21874

uk_alternativa@inbox.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Главный бухгалтер Птицефабрика Бердская ООО от 30000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Швея ООО «Дефлай» от 20000

до 30000 8(913) 9832011

tas2011@mail.ru

Водитель автомобиля, кат. d ИП Митрошкина Л.А. от 40000

до 50000 8(913) 9046356



Инженер-конструктор, машиностроение ИП Голубев В.А. от 40000

до 40000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Монтер пути ООО «ТГК 1» от 19200

до 19200 8(38341) 60095

ok@tgk1.org

Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, оператор бетонно-растворного узла ДорЖилСтрой ООО от 25000

8(913) 3821723, 8(913) 9850885

cvivanova@ngs.ru

Производитель работ (прораб) (в строительстве) АО «БСТ» от 70000

до 70000 8(38341) 21360, 8(38341) 31107

kadri.bst@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Геодезист ООО «Регион Сибирь» от 60000

до 80000 8(913) 9314829



Контролер контрольно-пропускного пункта, сотрудник службы собственной безопасности ООО «Регион Сибирь» от 37000

до 37000 8(913) 9314829

ok@doroga-nso.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Дорожный рабочий ООО «Регион Сибирь» от 40000

до 45000 8(913) 9314829

ok@doroga-nso.ru

Водитель автомобиля, кат. b, с ООО «Регион Сибирь» от 77000

8(913) 9314829

ok@doroga-nso.ru

Бухгалтер ДорЖилСтрой ООО от 20000

до 20000 8(913) 3821723, 8(913) 9850885

cvivanova@ngs.ru

Бухгалтер, по расчету заработной платы (строительство) ООО «Регион Сибирь» от 30000

до 30000 8(913) 9314829



Уборщик производственных и служебных помещений ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 15163

до 15163 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Дорожный рабочий ООО «Регион Сибирь» от 20000

до 25000 8(913) 9314829

ok@doroga-nso.ru

Подсобный рабочий ДорЖилСтрой ООО от 20000

8(913) 3821723, 8(913) 9850885

cvivanova@ngs.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Педагог-психолог МБОУ «СОШ №10″Пересвет» от 20000

до 20000 8(38341) 24309

bsk_sh10@mail.ru

Мастер строительных и монтажных работ ООО «Регион Сибирь» от 60000

до 80000 8(913) 9314829



Машинист крана (крановщик), автокрана, кат. cе ООО «Регион Сибирь» от 77000

до 77000 8(913) 9314829

ok@doroga-nso.ru

Инженер производственно-технического отдела ООО «Регион Сибирь» от 60000

до 80000 8(913) 9314829

ok@doroga-nso.ru

Водитель автомобиля, кат. е ООО «Регион Сибирь» от 77000

8(913) 9314829

ok@doroga-nso.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Машинист автогрейдера ООО «Регион Сибирь» от 60000

до 77000 8(913) 9314829

ok@doroga-nso.ru

Учитель (средней квалификации), учитель начальных классов МБОУ «СОШ №10″Пересвет» от 20000

до 20000 8(38341) 24309



Механик гаража ООО «Регион Сибирь» от 60000

до 80000 8(913) 9314829

ok@doroga-nso.ru

Специалист по маникюру (Маникюрша), профессинальное образование по специальности «мастер маникюра и педикюра» (наличие диплома обязатель Этро ООО от 20000

до 50000 8(38341) 55077, 8(913) 2014106

etrosalon@yandex.ru

Водитель автомобиля, маршрутного автобуса, кат. d ИП Овчинников С.М. от 15163

8(38341) 45555, 8(913) 9399575

nustroeva.tatyana@yandex.ru

Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) ООО «Регион Сибирь» от 50000

до 70000 8(913) 9314829

ok@doroga-nso.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Дорожный рабочий ДорЖилСтрой ООО от 25000

до 30000 8(913) 3821723, 8(913) 9850885



Водитель автомобиля, автобуса, кат. d ООО «Регион Сибирь» от 60000

до 70000 8(913) 9314829

ok@doroga-nso.ru

Начальник участка (в строительстве) ООО «Регион Сибирь» от 70000

до 90000 8(913) 9314829

ok@doroga-nso.ru

Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, слесарь моторист-дизелист ООО «Регион Сибирь» от 45000

8(913) 9314829

ok@doroga-nso.ru

Монтажник наружных трубопроводов 2 разряда-4 разряда ОСП СУ-40 АО «Строймеханизация» от 25000

до 30000 8(38341) 58144

stroika40@ngs.ru

Экономист ООО «УК «СКС» от 30000

до 30000 8(38341) 53200



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Слесарь механосборочных работ, (санкт-петербург, г.ломоносов) ООО «Партнер-Строй» от 50000

до 50000 8(985) 1631405

Слесарь по ремонту автомобилей ООО «Топаз» от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Менеджер (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) ООО «Топаз» от 35000

до 35000 8(38341) 29623



Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, автоэлектрик ООО «Топаз» от 30000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Рабочий строительный, отделочник ООО «ИНТЕК» от 45000

до 45000 8(913) 9101610

Ivanr2004@list.ru

Мойщик автомобилей Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 15163

8(38341) 52139

bpatp@mail.ru

Разнорабочий, (санкт-петербург, г. ломоносов) ООО «Партнер-Строй» от 35000

до 35000 8(985) 1631405

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Сборщик, оператор-сборщик (г.набережные челны) ООО «Партнер-Строй» от 32000

до 32000 8(985) 1631405

Резьбонарезчик на специальных станках 3 разряда-4 разряда, наладчик шестишпендельных автоматов ООО «Партнер-Строй» от 55000

до 55000 8(985) 1631405

Наладчик автоматов и полуавтоматов 3 разряда-4 разряда, наладчик шестишпендельных автоматов ООО «Партнер-Строй» от 50000

8(985) 1631405

Слесарь механосборочных работ, (московская обл., г.орехово-зуево) ООО «Партнер-Строй» от 50000

до 50000 8(985) 1631405

Слесарь-инструментальщик 3 разряда-5 разряда, (московская обл., г.орехово-зуево) ООО «Партнер-Строй» от 55000

до 55000 8(985) 1631405

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда-5 разряда, группа допуска 3 до 1000 вольт (московская обл., г.орехово-зуево) ООО «Партнер-Строй» от 45000

до 45000 8(985) 1631405

Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 3 разряда-5 разряда, (московская обл., г.орехово-зуево) ООО «Партнер-Строй» от 45000

до 45000 8(985) 1631405

Наладчик холодноштамповочного оборудования 3 разряда-4 разряда, (московская обл., г.орехово-зуево) ООО «Партнер-Строй» от 55000

8(985) 1631405

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Оператор станков с программным управлением 3 разряда-4 разряда, оператор станков с чпу (московская обл., г.орехово-зуево) ООО «Партнер-Строй» от 60000

до 60000 8(985) 1631405

Наладчик автоматов и полуавтоматов 3 разряда-4 разряда, маляр по металлу (московская обл., г.орехово-зуево) ООО «Партнер-Строй» от 50000

до 50000 8(985) 1631405

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда-6 разряда ООО «Партнер-Строй» от 50000

до 50000 8(985) 1631405

Маляр, маляр по металлу (московская обл., г.орехово-зуево) ООО «Партнер-Строй» от 60000

до 60000 8(985) 1631405

Электрогазосварщик 4 разряда-5 разряда, (московская обл., г.орехово-зуево и др. города) ООО «Партнер-Строй» от 60000

8(985) 1631405

Слесарь-ремонтник 3 разряда-4 разряда, (московская обл., г.орехово-зуево и др. города) ООО «Партнер-Строй» от 45000

до 45000 8(985) 1631405

Фрезеровщик 3 разряда-6 разряда, (московская обл., г.орехово-зуево и др. города) ООО «Партнер-Строй» от 65000

до 65000 8(985) 1631405

Токарь 5 разряда-6 разряда, токарь-универсал (московская обл., г.орехово-зуево и др. города) ООО «Партнер-Строй» от 65000

до 65000 8(985) 1631405

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Шлифовщик 3 разряда-6 разряда, (московская обл., г.орехово-зуево и др. города) ООО «Партнер-Строй» от 55000

до 55000 8(985) 1631405

Резчик на пилах, ножовках и станках 3 разряда-6 разряда, (московская обл., г.орехово-зуево и др. города) ООО «Партнер-Строй» от 55000

8(985) 1631405

Сверловщик 3 разряда-6 разряда, (московская обл., г.орехово-зуево и др. города) ООО «Партнер-Строй» от 65000

до 65000 8(985) 1631405

Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 4 разряда-6 разряда, оператор металлорежущих станков (по россии) ООО «Партнер-Строй» от 50000

до 50000 8(985) 1631405

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 5 разряда-6 разряда, наладчик чпу (токарная группа) ООО «Партнер-Строй» от 50000

до 50000 8(985) 1631405

Радиомонтажник судовой 3 разряда-4 разряда, радиомонтажник (г.курган) ООО «Партнер-Строй» от 50000

до 50000 8(985) 1631405

Токарь-расточник 5 разряда-6 разряда, токарь-расточник (г.курган) ООО «Партнер-Строй» от 45000

8(985) 1631405

Разнорабочий, оператор-сборщик ООО «Партнер-Строй» от 35000

до 35000 8(985) 1631405

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Арматурщик ООО «Партнер-Строй» от 55000

до 55000 8(985) 1631405

Плотник ООО «Партнер-Строй» от 60000

до 60000 8(985) 1631405

Отделочник железобетонных изделий ООО «Партнер-Строй» от 50000

до 50000 8(985) 1631405

Формовщик деталей и изделий, жби ООО «Партнер-Строй» от 50000

8(985) 1631405

Электрогазосварщик 4 разряда МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 17000

до 19000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Дворник, обслуживание многоквартирного дома ООО «Город» от 15163

до 15163 8(38341) 56080, 8(913) 8954477

54gorod@bk.ru

Начальник участка (в прочих отраслях) ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 26000

8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Инженер-технолог пищевой промышленности, технолог по питанию, в счет квоты для трудоустройства инвалидов МАДОУ № 4 от 15163

до 15163 8(38341) 53286

bsk_du04@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Инженер-технолог пищевой промышленности МАДОУ № 4 от 15163

до 15163 8(38341) 53286



Уборщик производственных и служебных помещений, обслуживание многоквартирного дома ООО «Город» от 15163

до 15163 8(38341) 56080, 8(913) 8954477

54gorod@bk.ru

Водитель автомобиля, такси, кат. в ИП Макеева М.Б от 15200

до 30000 8(913) 7300903

Врач-травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656



Врач-онколог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Врач-педиатр ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 71000

до 71000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Врач-детский эндокринолог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Подсобный рабочий ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 15163

до 15163 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Врач-рентгенолог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656



Врач-патологоанатом ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Врач-фтизиатр ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Медицинская сестра палатная (постовая), сестринское дело в наркологии ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 31687

8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Кладовщик, хлебобулочные изделия АО «Бердский хлебокомбинат» от 17000

до 21000 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru

Врач-пульмонолог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656



Ученик Парикмахер, универсал ИП Пантелеева Екатерина Андреевна от 15163

до 15163 8(953) 8032403

vip.zvezdochka1980@mail.ru

Врач-офтальмолог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Врач-психиатр детский участковый, психиатрия ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Врач-детский кардиолог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Рентгенолаборант ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 30000

до 30000 8(38341) 26656



Врач-педиатр участковый ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 71000

до 71000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Врач-акушер-гинеколог, акушерское поликлиническое отделение ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Медицинская сестра стерилизационной ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 24000

8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Врач-невролог, стационар ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Врач-педиатр участковый ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 70000

до 70000 8(38341) 26656



Медицинский статистик ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 31500

до 31500 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Врач-инфекционист ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Медицинский дезинфектор ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 26000

8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Калькулятор 1 категории (класса), пищеблок, в счет квоты для трудоустройства инвалидов Детский сад № 15 «Ручеек»,МБДОУ от 15163

до 15163 8(923) 1414888

bsk_du15@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 71000

до 71000 8(38341) 26656



Врач общей практики (семейный) ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 71000

до 71000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Врач-кардиолог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Заведующий отделением (в прочих отраслях), заведующий отделением — врач — кардиолог псо № 4 отделения неотложной кардиологии ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 70000

8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Врач скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656

berdskok@ngs.ru

Врач-оториноларинголог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Медицинская сестра операционная ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 30300

до 30300 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Врач-детский хирург ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Фельдшер-нарколог, наркология ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 34031

8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Парикмахер, универсал ИП Пантелеева Екатерина Андреевна от 15163

до 25000 8(953) 8032403

vip.zvezdochka1980@mail.ru

Медицинская сестра палатная (постовая), сестринское дело в кардиологии, работа в первично — сосудистом отделении ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 30000

до 30000 8(38341) 26656



Разнорабочий ООО «СекторСтрой» от 25000

до 25000 8(913) 3708682

sectorstroy@mail.ru

Плотник ООО «СекторСтрой» от 30000

до 30000 8(913) 3708682

sectorstroy@mail.ru

Электрогазосварщик ООО «СекторСтрой» от 35000

8(913) 3708682

sectorstroy@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Педагог дополнительного образования Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163

до 19000 8(38341) 42430

bemt-info@mail.ru

Мастер производственного обучения, профессии 23.01.17 мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163

до 20000 8(38341) 42430



Мастер производственного обучения, профессии 15.01.31 мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163

до 20000 8(38341) 42430

bemt-info@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные