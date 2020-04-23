Ввести тотальный масочный режим в общественных местах хочет власть Новосибирской области

По оценке вице-губернатора Сергея Нелюбова, такая мера направлена на безопасность жителей региона. На 23 апреля в области зарегистрировано 168 заболевших COVID-19.

Сергей Нелюбов сообщил о текущей ситуации в связи с коронавирусной инфекцией

Вице-губернатор новосибирской области Сергей Нелюбов сегодня, 23 апреля, рассказал о ситуации в регионе с коронавирусом и о возможных новых ограничительных мерах.

-На сегодняшний момент в регионе подтверждено 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 23 пациента выздоровели и выписаны. В Новосибирской области активно работают 8 лабораторий по проведению тестов, за сутки было обработано 1 875 анализов – это самый высокий показатель за весь период. Прорабатывается еще один важный момент, который, по планам, будет реализован на следующей недели в рамках профилактических мер и безопасности жителей региона – речь идет о введении масочного режима в общественных местах. В целом ситуация в регионе находится под контролем, работа ведется в круглосуточном режиме», – отметил Сергей Нелюбов.