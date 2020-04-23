23.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Ввести тотальный масочный режим в общественных местах хочет власть Новосибирской области

18:23 23.04.2020 Фото: Nso.ru
0

По оценке вице-губернатора Сергея Нелюбова, такая мера направлена на безопасность жителей региона. На 23 апреля в области зарегистрировано 168 заболевших COVID-19.

Ввести тотальный масочный режим в общественных местах хочет власть Новосибирской области
Сергей Нелюбов сообщил о текущей ситуации в связи с коронавирусной инфекцией
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Ввести тотальный масочный режим в общественных местах хочет власть Новосибирской области

Разгонять гуляющих в самоизоляцию подростков выйдут чиновники БердскаКоронавирус проник уже в 10 городов и районов Новосибирской области на 23 апреляЕщё 809 новостей

Вице-губернатор новосибирской области Сергей Нелюбов сегодня, 23 апреля, рассказал о ситуации в регионе с коронавирусом и о возможных новых ограничительных мерах.

-На сегодняшний момент в регионе подтверждено 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 23 пациента выздоровели и выписаны. В Новосибирской области активно работают 8 лабораторий по проведению тестов, за сутки было обработано 1 875 анализов – это самый высокий показатель за весь период. Прорабатывается еще один важный момент, который, по планам, будет реализован на следующей недели в рамках профилактических мер и безопасности жителей региона – речь идет о введении масочного режима в общественных местах. В целом ситуация в регионе находится под контролем, работа ведется в круглосуточном режиме», – отметил Сергей Нелюбов.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Где брать маски?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скрывали реальные коммунальные тарифы от жителей 7 предприятий ЖКХ Искитима
20:32 23-04-2020
Скрывали реальные коммунальные тарифы от жителей 7 предприятий ЖКХ Искитима
Закрыли из-за коронавируса и тараканов детский сад при школе №26 по суду в Новосибирске
20:25 23-04-2020
Закрыли из-за коронавируса и тараканов детский сад при школе №26 по суду в Новосибирске
БердскРазгонять гуляющих в самоизоляцию подростков выйдут чиновники Бердска
20:07 23-04-2020
Разгонять гуляющих в самоизоляцию подростков выйдут чиновники Бердска
Обвиняют в развращении 13-летней школьницы помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова 2
19:52 23-04-2020
Обвиняют в развращении 13-летней школьницы помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова
Бердск75 дней до Победы: шлю я вам мужевский, отцовский, фронтовой, горячий, крепко обнимаемый привет
19:46 23-04-2020
75 дней до Победы: шлю я вам мужевский, отцовский, фронтовой, горячий, крепко обнимаемый привет
БердскОгонь подходит к домам: Эвакуируют из-за пала травы и лесного пожара деревню Евсино в Новосибирской области
19:33 23-04-2020
Огонь подходит к домам: Эвакуируют из-за пала травы и лесного пожара деревню Евсино в Новосибирской области
Путин потребовал от банков давать по ставке в 6,5% кредит на новое жилье до 1 ноября 2020 года
19:20 23-04-2020
Путин потребовал от банков давать по ставке в 6,5% кредит на новое жилье до 1 ноября 2020 года
Путин: никому не нужны «абстрактные обещания» кредитных каникул 1
19:14 23-04-2020
Путин: никому не нужны «абстрактные обещания» кредитных каникул
900 млн рублей взяли из резервного фонда на борьбу с коронавирусом в Новосибирской области. Но еще урежут спорт и культуру
19:08 23-04-2020
900 млн рублей взяли из резервного фонда на борьбу с коронавирусом в Новосибирской области. Но еще урежут спорт и культуру
Убил своего дядю и 11-летнюю сестру наркоман в Амурской области. И сам себе нанес телесные повреждения
18:58 23-04-2020
Убил своего дядю и 11-летнюю сестру наркоман в Амурской области. И сам себе нанес телесные повреждения