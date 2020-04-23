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Работа в Искитиме: на зарплату в 70 тыс.руб. приглашают врачей-стоматологов работадатели

18:31 23.04.2020 Фото: www.pexels.com
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На 23 апреля предлагает 716 вакансий Центр занятости населения Искитима жителям Бердска. Узнай зарплату!

Работа в Искитиме: на зарплату в 70 тыс.руб. приглашают врачей стоматологов работадатели
Несколько сотен вакансий есть в Искитиме
Профессия Организация Заработок от
Агент коммерческий ООО Международная компания Содружество 18000
Агент по продаже недвижимости ООО «Городское Жилищное Агентство» 15163
Агент торговый ООО Международная компания Содружество 18000
Аппаратчик крупяного производства ООО А/Ф ПродКомСиб 26000
Аппаратчик крупяного производства ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 24000
Аппаратчик химводоочистки ООО «Искитимская городская котельная» 18608
Арматурщик 2 разряда-4 разряда ООО «ЛДСК» 20000
Балансировщик шин ИП Поляков А.А. 25000
Библиотекарь МКУК «Искитимская ЦБС» 15163
Бункеровщик АО «Искитимцемент» 19500
Бухгалтер ООО «Росагрокорм» 15163
Бухгалтер ООО «КЕРБЕР и К» 15163
Бухгалтер МКУ г.Искитима НСО «Центр бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения» 18000
Бухгалтер ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 20000
Бухгалтер АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000
Бухгалтер АО «Птицефабрика «Евсинская» 15800
Бухгалтер (средней квалификации) АО «Полевод» 15163
Ведущий Инженер-строитель МКУ «УКС» г.Искитима НСО 15163
Ведущий Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) МКУ «УКС» г.Искитима НСО 15163
Ведущий Специалист УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 18000
Ведущий Специалист администрация Искитимского района НСО 20000
Ветеринарный врач АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000
Ветеринарный врач АО «Новосибирская птицефабрика» 30000
Ветеринарный врач ГБУ НСО «Управление ветеринарии Искитимского района НСО» 18000
Ветеринарный врач АО «Новоозерское» 15163
Ветеринарный врач ООО «Алмаз» 30000
Ветеринарный врач АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000
Водитель автомобиля ООО «Росагрокорм» 15163
Водитель автомобиля ООО «АВТ» 39000
Водитель автомобиля АО «Птицефабрика «Евсинская» 25000
Водитель автомобиля Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000
Водитель автомобиля Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163
Водитель автомобиля ИП Калиниченко С.Н. 25000
Водитель автомобиля ОП ООО «Промсервис» 35000
Водитель автомобиля АО «РЭС» 23000
Водитель автомобиля ИП Серков Иван Сергеевич 25000
Водитель автомобиля АО «РЭС» 27000
Водитель автомобиля ООО «Сибирское Транспортное Содружество» 35000
Водитель автомобиля Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163
Водитель автомобиля ИП Шибанова Е.В. 15163
Водитель автомобиля ООО «Магистраль» 30000
Водитель автомобиля ИП Митчин А.А. 30000
Водитель автомобиля МУП «ЦПАТП» 25000
Водитель автомобиля ООО «Искитимский таксопарк» 15163
Водитель автомобиля АО «Искитимцемент» 33200
Водитель автомобиля ООО «Вертикаль» 30000
Водитель автомобиля МКП ИР «ПАТП» 24500
Водитель автомобиля АО «Новосибирская птицефабрика» 23000
Водитель автомобиля АО «Новосибирская птицефабрика» 25000
Водитель автомобиля ООО «КЕРБЕР и К» 15163
Водитель автомобиля АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 29000
Водитель автомобиля МАОУ КШИ № 12 15500
Водитель автомобиля Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 25000
Водитель автомобиля ЗАО Степное 20000
Водитель автомобиля ООО «ИЭК» 15163
Водитель автомобиля ООО «ИЭК» 40000
Водитель автомобиля ИП Коркин О.В. 20000
Водитель автомобиля ЗАО «Коченевская птицефабрика» 18000
Водитель автомобиля ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 27000
Водитель автомобиля ООО «ТД «САС-ЦЕМЕНТ Новосибирск» 20000
Водитель автомобиля ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000
Водитель автомобиля 4 разряда ГАУ НСО Всеканикулы 22988
Водитель погрузчика ООО «Автострой» 35000
Водитель погрузчика АО «Новосибирская птицефабрика» 25000
Водитель погрузчика Строительные системы,ООО 20000
Вожатый МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 15163
Вожатый ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000
Воспитатель МКДОУ детский сад «Светлячок» ст. Евсино 15163
Воспитатель ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 19000
Воспитатель МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 15163
Воспитатель МБДОУ д/с № 16 «Солнышко» 15163
Воспитатель ГАУ НСО Всеканикулы 22988
Воспитатель МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163
Воспитатель МБДОУ 26 «Сказка» 20000
Воспитатель МБДОУ №20 «Орленок» 15163
Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ №22 Родничок 19000
Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ №21 «Колокольчик» 18000
Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ детский сад №4 «Теремок» 17000
Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ 25 «Медвежонок» 18000
Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ № 27 «Росинка» 20000
Врач-акушер-гинеколог ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 44653
Врач-акушер-гинеколог ООО «Клиника здоровья» 50000
Врач-акушер-гинеколог ЗАО «Клиника Санитас» 30000
Врач-акушер-гинеколог ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 44653
Врач-аллерголог-иммунолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000
Врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 45000
Врач-детский хирург ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 38500
Врач-невролог ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163
Врач-онколог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 56000
Врач-отоларинголог ООО БОБЕР 30000
Врач-офтальмолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000
Врач-офтальмолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000
Врач-педиатр ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 30000
Врач-педиатр ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 25000
Врач-педиатр ЗАО «Клиника Санитас» 25000
Врач-педиатр ГАУ НСО Всеканикулы 45977
Врач-педиатр участковый ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 60000
Врач-психиатр ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 62500
Врач-пульмонолог ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163
Врач-рентгенолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000
Врач-рентгенолог ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 45000
Врач-стоматолог-терапевт ООО «ЗубЛаб» 30000
Врач-стоматолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000
Врач-стоматолог ООО «Дуэт-Люкс» 70000
Врач-стоматолог ООО «Дуэт-Люкс» 70000
Врач-стоматолог Алесик ООО 15163
Врач-стоматолог ООО «СК ЮВЕНТА» 25000
Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000
Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000
Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000
Врач-терапевт ООО БОБЕР 25000
Врач-терапевт ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 62500
Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 38000
Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 60000
Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 40000
Врач-травматолог-ортопед ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163
Врач 2 категории (класса) МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 23000
Врач по лечебной физкультуре ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000
Врач по спортивной медицине АНО СК «Кристалл» 40000
Врач скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 50000
Врач ультразвуковой диагностики ООО «Клиника здоровья» 40000
Газорезчик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20300
Главный Бухгалтер администрация Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 22000
Главный Инженер ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 25000
Главный Специалист УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 20000
Главный Специалист УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 20000
Главный Техник-технолог ООО «Бёрнс» 38000
Главный экономист АО «Полевод» 18750
Главный энергетик (в промышленности) ООО «СибТЭК» 43000
Главный энергетик (в прочих отраслях) ООО «Искитимский завод строительных материалов» 16000
Горничная ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163
Горный Мастер АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 42000
Государственный налоговый инспектор Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 20000
Грузчик ООО Евсинский КХП 30000
Грузчик ООО «Розница К-1» 18000
Грузчик ООО «Розница К-1» 18000
Грузчик ООО «Розница К-1» 18000
Грузчик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 22500
Грузчик ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 24000
Грузчик ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 15163
Дворник ТСН «Комфорт» 15163
Дворник ООО «Управляющая компания Оптимум» 16000
Дворник ООО «ИЭК» 15163
Дворник ТСЖ «Подгорный» 15163
Дворник ООО «ЖЭУ1» 15163
Дворник ООО «НовоСкан» 16000
Дворник ООО СФ «Запад» 15163
Дворник МКОУ «СОШ с.Лебедевка» 15163
Дворник ООО «Алмаз» 15163
Дворник ООО Евсинский КХП 15200
Дворник МУП «Жилищное эксплуатационное объединение» 15163
Делопроизводитель Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области 15163
Делопроизводитель ООО «Росагрокорм» 15163
Диспетчер ОП ООО «Промсервис» 30000
Диспетчер ООО «КЕРБЕР и К» 17000
Диспетчер ИП Шибанова Е.В. 15163
Дорожный рабочий Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 15163
Дробильщик АО «Сибирский Антрацит» 25000
Дробильщик 4 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 20000
Животновод ООО «Алмаз» 18000
Заведующий аптекой ООО Мелодия здоровья 5 42000
Заведующий аптекой ООО Мелодия здоровья 5 60000
Заведующий столовой ГАУ НСО Всеканикулы 26436
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра) ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000
Заместитель Директор (заведующий) по учебно-воспитательной работе МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 24425
Заместитель Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях) Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 25000
Заточник деревообрабатывающего инструмента ООО Гуантянь-Сибирь 18000
Затяжчик обуви ООО «Искитим-обувь» 16000
Затяжчик обуви ООО «ЭнергоСтрой» 16000
Затяжчик обуви ООО «КОК» 16000
Зоотехник АО «Новоозерское» 15163
Зубной техник ООО «ЗубЛаб» 30000
Инженер-проектировщик МБУ Искитимского района «УКС» 20000
Инженер-технолог ООО «ЛДСК» 22000
Инженер-энергетик МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 17000
Инженер-энергетик АО «Новосибирская птицефабрика» 35000
Инженер ФГУП «Охрана» Росгвардии 30000
Инженер АО «РЭС» 32000
Инженер АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 22000
Инженер ООО «Триал» 15163
Инженер высшей категории (класса) МБУ «УБиДХ» 19000
Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами АО «Искитимцемент» 30000
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Евсинский КХП 28000
Инженер по нормированию труда ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 28840
Инженер по охране труда ООО «ИНКОЛАБ СЕРВИСЕЗ РАША» 35000
Инженер по охране труда АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000
Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) ООО «Бастет» 17000
Инженер производственно-технического отдела ООО «Водоканал» 21900
Инспектор МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 15163
Инспектор по кадрам ООО «СЗ РСК Восток» 15163
Инспектор по охране труда и технике безопасности МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 15163
Инспектор по охране труда и технике безопасности ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 28000
Инспектор центра занятости населения ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима 26000
Инструктор по физической культуре ГАУ НСО Всеканикулы 22988
Инструктор по физической культуре 1 категории (класса) МБДОУ №17 «Огонек» 19000
Калькулятор МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163
Кассир ООО «Розница К-1» 22000
Кассир ООО «Розница К-1» 22000
Кассир ООО «Розница К-1» 22000
Кассир ООО «Розница К-1» 22000
Кладовщик ЗАО «Чернореченский карьер» 22750
Кладовщик ГАУ НСО Всеканикулы 20689
Кладовщик Строительные системы,ООО 20000
Комплектовщик АО «Новосибирская птицефабрика» 20130
Кондитер ИП Дадыко Д.А. 21000
Кондитер ИП Лямкина Е.А. 15163
Контролер АО «Искитимцемент» 36840
Контролер качества ООО «ЛДСК» 19250
Копировщик ООО «Междуречье» 15163
Кровельщик по стальным кровлям ООО «Управляющая компания Оптимум» 15163
Курьер ООО «ЗубЛаб» 15163
Кухонный рабочий ГАУ НСО Всеканикулы 15172
Кухонный рабочий ООО «Полюс плюс» 15200
Лаборант АО «Новосибирская птицефабрика» 18700
Лаборант ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 20000
Лаборант ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 20000
Лаборант ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000
Лаборант ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000
Лаборант ООО «ЛДСК» 19250
Лаборант химического анализа АО «ЭПМ-НовЭЗ» 17000
Литейщик пластмасс АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 26000
Литейщик санитарно-строительных изделий на стенде ООО Завод керамических изделий Универсал 20000
Маляр ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 28000
Маляр ООО «Технощит» 20000
Маляр ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 15163
Маляр 4 разряда ООО Евсинский КХП 17500
Мастер-взрывник АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 24000
Мастер ОП ООО «Промсервис» 70000
Мастер АО «Новосибирская птицефабрика» 20000
Мастер ОАО «Искитимизвесть» 30000
Мастер по проходке горных выработок ЗАО «Чернореченский карьер» 41000
Мастер по ремонту приборов и аппаратуры ИП Евдокимов Д.Ю. 16000
Мастер участка АО «РЭС» 38000
Мастер участка ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000
Мастер участка ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000
Мастер цеха ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 25000
Мастер цеха АО «Новосибирская птицефабрика» 28000
Мастер цеха АО «Новосибирская птицефабрика» 23000
Машинист (кочегар) котельной АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 23000
Машинист (кочегар) котельной ГАУ НСО Всеканикулы 16100
Машинист автогрейдера Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 25000
Машинист компрессорных установок АО «Новосибирская птицефабрика» 15163
Машинист конвейера 2 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 16000
Машинист котлов ООО «СибТЭК» 23200
Машинист крана (крановщик) ООО Искитимский завод строительных материалов-1 20000
Машинист крана (крановщик) 5 разряда-6 разряда ООО «ЛДСК» 25000
Машинист крана автомобильного АО «Сибирский Антрацит» 30000
Машинист крана автомобильного АО «РЭС» 30000
Машинист насосных установок ООО «Водоканал» 15580
Машинист экструдера ООО производственный комплекс «Союз» 36500
Медицинская сестра ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000
Медицинская сестра МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 19800
Медицинская сестра ООО «Клиника здоровья» 28000
Медицинская сестра ГАУ НСО Всеканикулы 34483
Медицинская сестра Алесик ООО 15163
Медицинская сестра палатная (постовая) ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 22000
Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) ГАУ НСО Всеканикулы 28735
Менеджер Банк «Левобережный» (ПАО) 20000
Менеджер ООО «ФитСервис Искитим» 30000
Менеджер ООО «Росагрокорм» 15163
Менеджер (в коммерческой деятельности) ООО «Триал» 15163
Менеджер по рекламе ИП Витман Т.П. 15163
Методист МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 17000
Методист 1 категории (класса) МАОУ ДО ЦДО 15163
Механик АО «Агрофирма «Лебедевская» 30500
Механик АО «Агрофирма «Лебедевская» 23000
Механик ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000
Механик автомобильной колонны АО «Птицефабрика «Евсинская» 30000
Механик по ремонту оборудования ООО производственный комплекс «Союз» 30000
Механик участка ЗАО «Чернореченский карьер» 29000
Микробиолог ООО Евсинский КХП 24000
Младший Бухгалтер (средней квалификации) 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000
Младший Инспектор отдела режима и охраны ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 27000
Младший Медицинский статистик 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 19000
Младший Медицинский статистик 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 19000
Мойщик автомобилей ИП Митчин А.А. 20000
Мойщик посуды ГАУ НСО Всеканикулы 15172
Мойщик тары и оборудования ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 25000
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 21000
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 18822
Моторист автоматизированной топливоподачи АО «Новосибирская птицефабрика» 15163
Музыкальный руководитель МАДОУ № 24 «Журавушка» 22000
Музыкальный руководитель МБДОУ № 27 «Росинка» 16000
Музыкальный руководитель МБДОУ 12 Березка 20000
Музыкальный руководитель МКДОУ детский сад «Лесная сказка д.Бурмистрово» 15163
Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 24000
Наладчик машин и оборудования  1 категории (класса) АО «Сибирский Антрацит» 65000
Насыпщик цемента АО «Искитимцемент» 35000
Начальник участка (в прочих отраслях) АО «РЭС» 40000
Облицовщик-плиточник ООО «Бастет» 22000
Обойщик мебели ИП Крючков Н.П. 15163
Обработчик рыбы ООО «Искитимский рыбозавод» 15163
Овощевод ООО Международная компания Содружество 16000
Оперативный уполномоченный Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 47000
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок АО «Сибирский Антрацит» 28000
Оператор автоматической газовой защиты ООО «Поиск» 15163
Оператор по ветеринарной обработке животных АО «Новосибирская птицефабрика» 15163
Оператор по искусственному осеменению животных и птицы ООО «Алмаз» 25000
Оператор птицефабрик и механизированных ферм ЗАО «Коченевская птицефабрика» 20000
Оператор птицефабрик и механизированных ферм АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000
Оператор пульта управления Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ 28000
Оператор станков с программным управлением ООО «Производственная компания «Профильсталь» 20000
Отделочник железобетонных изделий 2 разряда-3 разряда ООО «ЛДСК» 20000
Охранник ЗАО «Коченевская птицефабрика» 17000
Охранник ООО ЧОП Сибирский Щит-II 15163
Охранник ООО ЧОП «Искитимский Легион» 15163
Охранник ООО ЧОО «ГРАФИТ-Новосибирск» 15163
Парикмахер ИП Жеребцова Т.Н. 15163
Парикмахер ИП Осинцева Н.В. 15163
Парикмахер ИП Чарыкова Л.П. 15163
Педагог-организатор ГАУ НСО Всеканикулы 22988
Педагог-организатор МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 17000
Педагог-организатор МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163
Педагог-организатор МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163
Педагог-психолог МКОУ «СОШ п.Листвянский» 17000
Педагог-психолог МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 19600
Педагог-психолог МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163
Педагог-психолог МКОУ «ООШ с.Морозово» 15163
Педагог-психолог МКОУ ООШ п.Барабка 15163
Педагог-психолог МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163
Педагог дополнительного образования ГАУ НСО Всеканикулы 22988
Педагог социальный МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 17000
Педагог социальный МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163
Пекарь ИП Дадыко Д.А. 24000
Пекарь ИП Лямкина Е.А. 17000
Пекарь ООО «Автофуд» 18000
Пекарь ООО «КЕРБЕР и К» 18000
Пекарь МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163
Пекарь ООО «Эверест-Трейд» 25000
Первый помощник Врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не 25000
Первый помощник Зубной техник ООО «ЗубЛаб» 15163
Первый помощник Юрист ООО «Правосудие» 15163
Переводчик ООО «Искитим-обувь» 16000
Переводчик ООО «ЭнергоСтрой» 16000
Повар ИП Лямкина Е.А. 17000
Повар ИП Лямкина Е.А. 21000
Повар МКОУ «СОШ ст.Евсино» 15163
Повар ООО «Автофуд» 20000
Повар ООО «Сибирские пельмени» 18000
Повар МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163
Повар ГАУ НСО Всеканикулы 19540
Повар ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 15163
Повар ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 14556
Повар МУП ЦУМ Искитим 15163
Повар МАОУ СОШ №9 г.Искитима 15200
Повар ИП Коршунова Татьяна Анатольевна 15163
Повар АО «Агрофирма «Лебедевская» 15163
Повар ООО «Алякова» 19000
Повар ООО «Совхоз Бердский» 16000
Повар 2 разряда МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163
Повар 3 разряда-5 разряда МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163
Повар 5 разряда МБДОУ №17 «Огонек» 15163
Повар 5 разряда ООО «Полюс плюс» 15200
Подсобный рабочий ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 15163
Подсобный рабочий АО «Птицефабрика «Евсинская» 15163
Подсобный рабочий ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 22000
Подсобный рабочий ООО А/Ф ПродКомСиб 24000
Подсобный рабочий ООО Евсинский КХП 15200
Подсобный рабочий АО «Новосибирская птицефабрика» 15163
Подсобный рабочий ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ» 15163
Подсобный рабочий ООО «ЛДСК» 15163
Подсобный рабочий ОАО «Преображенское» 15163
Подсобный рабочий АО «Агрофирма «Лебедевская» 15163
Подсобный рабочий ООО Экосистема 18000
Подсобный рабочий 1 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 15163
Подсобный рабочий 1 разряда АО «Искитимцемент» 15163
Подсобный рабочий 2 разряда АО «Искитимцемент» 15300
Полицейский-водитель Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области 25000
Полицейский Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000
Помощник воспитателя МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 15163
Помощник воспитателя МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163
Помощник врача-эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не 24000
Помощник машиниста тепловоза АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000
Помощник Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата ООО «КРОКМАРТ-Производство» 24000
Помощник руководителя и специалиста Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 15163
Портной ИП Корбатова Л.А. 18000
Портной ИП Витман Т.П. 15163
Почтальон Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15170
Почтальон Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15170
Почтальон 1 категории (класса) Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163
Почтальон 2 категории (класса) Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163
Преподаватель-организатор (в средней школе) МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 15163
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 25000
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 25000
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» 33674
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ п.Листвянский» 19000
Преподаватель (в начальной школе) МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 20000
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «ООШ д.Ургун» 20000
Преподаватель (в начальной школе) МБОУ «СОШ с.Улыбино» 21000
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «Гимназия 1» 20000
Преподаватель (в начальной школе) МАОУ СОШ №4 г.Искитима 17000
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 19000
Преподаватель (в начальной школе) МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163
Преподаватель (в начальной школе) МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 15163
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ СОШ с.Сосновка 15163
Преподаватель (в начальной школе) МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163
Проводник (вожатый) служебных собак АО «Агрофирма «Лебедевская» 17500
Продавец-консультант ООО Мобильный город 25000
Продавец непродовольственных товаров ИП Малахов Д.А. 18000
Продавец продовольственных товаров ИП Князева Н.Е. 15163
Продавец продовольственных товаров ИП Нудорле А.В. 15163
Продавец продовольственных товаров ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 14556
Промышленный альпинист ИП Евдокимов Д.Ю. 20000
Профконсультант ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима 26000
Птицевод АО «Новосибирская птицефабрика» 20000
Рабочий в производстве пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» 25000
Рабочий зеленого хозяйства АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 15163
Рабочий зеленого хозяйства АО «ЭПМ-НовЭЗ» 15163
Рабочий плодоовощного хранилища ООО Международная компания Содружество 16000
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ГАУ НСО Всеканикулы 16091
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МБОУ — СОШ №3 15165
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 15300
Рабочий по уходу за животными АО «Птицефабрика «Евсинская» 15163
Рабочий по уходу за животными ОАО «Преображенское» 15163
Радиооператор ГАУ НСО Всеканикулы 15632
Разнорабочий ООО «МПЗ» 25000
Рамщик ООО Гуантянь-Сибирь 18000
Раскройщик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 30000
Раскройщик ИП Кутлина Елена Владимировна 15163
Резчик труб и заготовок ООО «КРОКМАРТ-Производство» 25000
Санитар ветеринарный АО «Новосибирская птицефабрика» 18000
Сборщик деталей и изделий ООО «Искитим-обувь» 16000
Сборщик деталей и изделий ООО «ЭнергоСтрой» 16000
Сборщик деталей и изделий ООО «КОК» 16000
Сборщик обуви ООО «Искитим-обувь» 16000
Сборщик обуви ООО «ЭнергоСтрой» 16000
Сборщик обуви ООО «КОК» 16000
Сборщик электрических машин и аппаратов ООО «Триал» 20000
Сварщик арматурных сеток и каркасов 2 разряда ООО «ЛДСК» 20000
Секретарь Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области 19000
Секретарь ООО «ЖЭУ1» 15163
Секретарь ООО «Росагрокорм» 15163
Секретарь ИП Витман Т.П. 15163
Секретарь администрация Искитимского района НСО 15163
Системный администратор АО «Птицефабрика «Евсинская» 21000
Системный администратор ООО Евсинский КХП 29500
Следователь Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000
Слесарь-инструментальщик ООО «Искитиммаш» 29000
Слесарь-ремонтник ООО Теплосервис 18000
Слесарь-ремонтник ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 35000
Слесарь-ремонтник ИП Степанов Е.С. 30000
Слесарь-ремонтник ООО «ЖБИ-5» 21000
Слесарь-ремонтник ООО «Поиск» 15163
Слесарь-ремонтник АО «Искитимцемент» 27600
Слесарь-ремонтник АО «ЭПМ-НовЭЗ» 24700
Слесарь-ремонтник Строительные системы,ООО 20000
Слесарь-ремонтник 3 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 18000
Слесарь-ремонтник 4 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 20000
Слесарь-ремонтник 4 разряда ООО «Водоканал» 21930
Слесарь-ремонтник 4 разряда ООО Евсинский КХП 20000
Слесарь-ремонтник 5 разряда ООО Евсинский КХП 23000
Слесарь-сантехник АО «Птицефабрика «Евсинская» 26000
Слесарь-сантехник ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000
Слесарь-сантехник ГАУ НСО Всеканикулы 19540
Слесарь-сантехник ООО «ЖЭУ1» 15163
Слесарь-сантехник ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 15163
Слесарь-сантехник ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000
Слесарь-сантехник ООО «ИЭК» 15163
Слесарь-сантехник ООО «Поиск» 15163
Слесарь-сантехник ООО «ЖилСервис» 15163
Слесарь-сантехник АО «Новосибирская птицефабрика» 18000
Слесарь аварийно-восстановительных работ ООО Теплосервис 18000
Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда ООО «Водоканал» 20600
Слесарь механосборочных работ ФГУП «Опытный завод» 30000
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «Агрофирма «Лебедевская» 24000
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике МУП ИР «Южное» 22338
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО «СибТЭК» 24000
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Завод керамических изделий Универсал 20000
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Евсинский КХП 22000
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Евсинский КХП 22000
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20000
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 22000
Слесарь по ремонту автомобилей АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 15660
Слесарь по ремонту автомобилей ООО Юг 25000
Слесарь по ремонту автомобилей ООО «ФитСервис Искитим» 35000
Слесарь по ремонту автомобилей ИП Поляков А.А. 30000
Слесарь по ремонту автомобилей АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000
Слесарь по сборке металлоконструкций ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 30000
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 6 разряда ООО «ЛиневоГазСервис» 18500
Сортировщик АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000
Составитель поездов АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000
Спасатель АНО СК «Кристалл» 15163
Специалист Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области 19000
Специалист Администрация Совхозного сельсовета Искитимского р-на НСО 16100
Специалист администрация Искитимского района НСО 15163
Специалист администрация Евсинского сельсовета Искитимского района 15163
Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 15000
Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 15000
Специалист ООО Евсинский КХП 33000
Специалист МУП ИР «Центральное» 20000
Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 17000
Специалист Администрация Преображенского с/с 16945
Специалист по кадрам МБОУ — ООШ №10 16000
Специалист по кадрам МАОУ КШИ № 12 15163
Специалист по маникюру (Маникюрша) ИП Осинцева Н.В. 15163
Специалист по маникюру (Маникюрша) ИП Жеребцова Т.Н. 15163
Станочник-распиловщик ООО Гуантянь-Сибирь 18000
Станочник широкого профиля ООО ТПК «Северное Сияние» 20000
Старший Государственный налоговый инспектор Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 23000
Старший Машинист экскаватора 6 разряда 1 категории (класса) МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО 25000
Старший Повар детского питания 4 разряда-5 разряда МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163
Старший помощник Юрист «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 15500
Столяр ООО «Сибирский партнер» 15163
Столяр ИП Крючков Н.П. 15163
Сторож (вахтер) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 15163
Стропальщик ООО «ЖБИ-5» 25000
Стропальщик Строительные системы,ООО 18000
Стропальщик 3 разряда-4 разряда ООО «ЛДСК» 22000
Судебный пристав-исполнитель Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р 26000
Судебный пристав-исполнитель Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р 30000
Техник-метролог (техник по метрологии) ООО «Водоканал» 20670
Техник АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000
Техник ООО «Водоканал» 16920
Технолог ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 32000
Технолог ООО «КЕРБЕР и К» 19000
Технолог ООО «Легостаевский хлеб» 28000
Токарь-карусельщик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20000
Токарь-расточник ФГУП «Опытный завод» 30000
Токарь АО «Агрофирма «Лебедевская» 21800
Токарь ИП Долгополова Т.В. 20000
Токарь ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 33000
Токарь 2 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 15163
Токарь 3 разряда-6 разряда ФГУП «Опытный завод» 30000
Токарь 5 разряда АО «Полевод» 15163
Токарь 5 разряда ООО «Искитиммаш» 20000
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 1 категории (класса) АО «Птицефабрика «Евсинская» 45000
Тракторист ООО Теплосервис 16000
Тракторист АО «Искитимцемент» 32700
Тракторист Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 20000
Тракторист ЗАО Степное 25000
Тракторист ЗАО «Коченевская птицефабрика» 18000
Тракторист АО «Новосибирская птицефабрика» 30000
Транспортный экспедитор ООО Международная компания Содружество 16000
Тренер-преподаватель по спорту высшей категории (класса) МАОУ ДО ДЮСШ 15163
Уборщик производственных и служебных помещений ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 15163
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 15163
Уборщик производственных и служебных помещений ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» 15163
Уборщик производственных и служебных помещений АО «Новосибирская птицефабрика» 15163
Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ «СОШ № 4 р.п.Линево» 15163
Уборщик производственных и служебных помещений ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 15163
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ИЭК» 15163
Уборщик производственных и служебных помещений МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 15163
Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ — ООШ №10 15163
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «НовоСкан» 17500
Уборщик производственных и служебных помещений ГАУ НСО Всеканикулы 17241
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «КЕРБЕР и К» 15163
Уборщик производственных и служебных помещений МАОУ КШИ № 12 15163
Уборщик производственных и служебных помещений ООО Экосистема 20000
Уборщик производственных и служебных помещений АО «ЭПМ-НовЭЗ» 18200
Уборщик территорий МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 15163
Уборщик территорий ГАУ НСО Всеканикулы 16091
Уборщик территорий АО «Сибирский Антрацит» 15163
Уборщик территорий МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 15163
Уборщик территорий МБУ «УБиДХ» 17000
Уборщик территорий ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 15163
Уборщик территорий ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 15163
Уборщик территорий 1 разряда МКОУ КШ № 7 15163
Укладчик-упаковщик АО «Новосибирская птицефабрика» 25000
Укладчик-упаковщик ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 15500
Укладчик-упаковщик ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 20000
Укладчик-упаковщик Строительные системы,ООО 18000
Упаковщик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 15163
Участковый Маркшейдер ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ» 51000
Участковый уполномоченный полиции Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000
Учетчик АО «Новосибирская птицефабрика» 22000
Учитель-дефектолог МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163
Учитель-логопед МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163
Учитель-логопед МКОУ ООШ п.Барабка 15163
Учитель-логопед МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163
Учитель МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163
Учитель (преподаватель) биологии МКОУ «СОШ с.Усть-Чем» 17000
Учитель (преподаватель) биологии МБОУ — ООШ №10 16000
Учитель (преподаватель) географии МКОУ «СОШ с.Усть-Чем» 17000
Учитель (преподаватель) географии МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163
Учитель (преподаватель) географии МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163
Учитель (преподаватель) географии МБОУ — ООШ №10 16000
Учитель (преподаватель) изобразительного искусства и черчения МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 20000
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №3 17000
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 20000
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ с.Быстровка» 20000
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — ООШ №10 17000
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «Гимназия 1» 22000
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ ООШ д.Калиновка 15163
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ д.Ургун» 15163
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ д.Ургун» 15163
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ СОШ с.Сосновка 15163
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 15400
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 15163
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ ООШ п.Барабка 17000
Учитель (преподаватель) информатики МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 30000
Учитель (преподаватель) информатики МБОУ — ООШ №10 16000
Учитель (преподаватель) истории и обществознания МБОУ — СОШ №3 18000
Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ «СОШ п.Листвянский» 19000
Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 18000
Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ №3 21000
Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима 20000
Учитель (преподаватель) математики МКОУ ООШ д.Калиновка 24000
Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 20000
Учитель (преподаватель) математики МКОУ «ООШ с.Морозово» 15163
Учитель (преподаватель) математики МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163
Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163
Учитель (преподаватель) математики МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163
Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 15400
Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163
Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 20000
Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ КШ № 7 15163
Учитель (преподаватель) музыки и пения МБОУ — ООШ №10 16000
Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п.Агролес» 20000
Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 15163
Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 20000
Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ «СОШ с.Улыбино» 26000
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ ООШ д.Калиновка 22500
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ с.Лебедевка» 17000
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МАОУ СОШ №4 г.Искитима 17000
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ СОШ с.Сосновка 15163
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 15163
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163
Учитель (преподаватель) трудового обучения МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163
Учитель (преподаватель) трудового обучения МБОУ — ООШ №10 16000
Учитель (преподаватель) физики МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 15163
Учитель (преподаватель) физики МБОУ — ООШ №10 16000
Учитель (преподаватель) физики МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 15163
Учитель (преподаватель) физической культуры МБОУ — ООШ №10 16000
Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ ст.Евсино» 15163
Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ п.Чернореченский» 15163
Учитель (преподаватель) химии МБОУ — ООШ №10 16000
Учитель (преподаватель) химии МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163
Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 15163
Фармацевт ООО «Верона» 25000
Фармацевт ООО «Верона» 25000
Фармацевт ООО Мелодия здоровья 5 37000
Фельдшер-лаборант ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не 25000
Фельдшер-лаборант ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 20000
Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000
Фельдшер ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000
Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000
Формовщик железобетонных изделий и конструкций ООО «ЛДСК» 30000
Фрезеровщик ФГУП «Опытный завод» 30000
Фрезеровщик 3 разряда-5 разряда АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000
Фрезеровщик 5 разряда-6 разряда ООО «Искитиммаш» 20000
Швея ИП Першин А.П. 18000
Швея ИП Крючков Н.П. 20000
Швея ООО » Лидер» 15163
Швея ООО «КРОКМАРТ-Производство» 25000
Швея ООО ПФ «СпецСиб» 18000
Швея ИП Кутлина Елена Владимировна 15163
Швея ИП Первухин М.И. 15163
Швея ИП Корбатова Л.А. 18000
Швея ООО Лимонти 25000
Шлифовщик 5 разряда АО «ЭПМ-НовЭЗ» 16700
Штукатур ООО «Мой Дом» 16000
Штукатур ООО «Бастет» 22000
Штукатур 4 разряда АО «Птицефабрика «Евсинская» 15800
Экономист ООО «ЛДСК» 22000
Экономист ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000
Экономист ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 18000
Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности ООО «ЛДСК» 20000
Эксперт администрация Искитимского района НСО 18000
Электрик участка ООО «ЖЭУ1» 15163
Электрик участка ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000
Электрик участка ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 20000
Электрогазосварщик ИП Степанов Е.С. 40000
Электрогазосварщик ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 40000
Электрогазосварщик ООО «СибТЭК» 25000
Электрогазосварщик МУП ИР «Южное» 21996
Электрогазосварщик ООО «ЖЭУ1» 16000
Электрогазосварщик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000
Электрогазосварщик 4 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 21000
Электрогазосварщик 5 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 23000
Электромеханик ООО «Искитиммаш» 20000
Электромонтер оперативно-выездной бригады АО «РЭС» 30000
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации ООО «Маджеста» 21000
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4 разряда ФГУП «Охрана» Росгвардии 25000
Электромонтер по испытаниям и измерениям АО «РЭС» 20000
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций ООО «СИБГРАД» 20000
Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда ООО «Водоканал» 21800
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Теплосервис 18000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Новосибирская птицефабрика» 25000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО УК ЖКХ «Ложок» 16000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Агрофирма «Лебедевская» 20000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «СибТЭК» 24000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Завод керамических изделий Универсал 25000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Искитимский завод строительных материалов-1 25000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО ПК «Кристалл» 25000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 25000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «ЖБИ-5» 22000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 18000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «ЭПМ-НовЭЗ» 22000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда ООО «Риал» 16200
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда ООО «Водоканал» 20380
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 20880
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда АО «Искитимцемент» 27600
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда АО «Искитимцемент» 31100
Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 3 разряда-4 разряда ОАО «Искитимизвесть» 23000
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 25000
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 22000
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 20000
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах ООО «Технощит» 20000
Электросварщик ручной сварки АО «Полевод» 15163
Электросварщик ручной сварки 3 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 22000
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования ООО А/Ф ПродКомСиб 27000
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда-6 разряда ОАО «Искитимизвесть» 35000
Энергетик ООО «Искитимский завод строительных материалов» 16000
Энергетик АО «Искитимцемент» 36450
Юрисконсульт ООО Евсинский КХП 43000
Юрисконсульт (средней квалификации) 4 категории (класса) МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО 20000
Юрист ООО «Правосудие» 17000
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