Иск против ограничений из-за коронавируса подали 20 жителей Петербурга. Или вводите ЧС в России

Они не призывают людей не нарушать предписаний самоизоляции. Но требуют проверить законность запрета на очные встречи при предоставлении некоторых услуг, запрета на посещение горожанами религиозных организаций и кладбищ.

За время самоизоляции некоторый бизнес растоптан

Более 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторых положений постановлений городского правительства, установивших ограничения для местных жителей в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19.

Заявители оспаривают постановление правительства Петербурга от 13 марта N121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с изменениями и дополнениями, которые впоследствии в него вносились.

По словам адвоката Ивана Павлова — руководителя правозащитного объединения «Команда 29», юристы которого представляют истцов, претензии заявителей сводятся не к установленным городскими властями ограничениям и запретам как таковым, а к правовой неопределенности, возникшей при их введении.

«Наша цель не отменить все перечисленные в иске запреты, а придать им законный характер. Этим иском мы хотим привлечь внимание не граждан, а правительства, чтобы стимулировать введение в стране или отдельных регионах специального режима — ЧП или ЧС, при котором будут легализованы не только запреты для граждан, но и компенсации ущерба, связанные с введением специального режима», — пояснил Павлов «Интерфаксу».

«При этом мы призываем людей не нарушать предписаний самоизоляции с целью сохранения здоровья. Риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции, мы не отрицаем. Наш диалог с органами власти ведется лишь о том, чтобы привести уже введенные меры в соответствие с законодательством, чтобы все понимали, что происходит, у кого какие обязательства возникают в связи с введенными запретами и за чей счет эти обязательства должны исполняться», — подчеркнул адвокат.

Заявители, следует из иска, просят признать недействующими положения постановлений, из-за которых в течение режима повышенной готовности петербуржцы не могут участвовать в спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях, посещать музеи, театры, выставки, кинотеатры, зоопарки, рестораны, бассейны, фитнес-центры, парки и скверы, спортивные и детские площадки и другие объекты развлечений и досуга.

Кроме того, истцы считают не имеющим законных оснований введенный в городе запрет на предоставление услуг, предусматривающих очную встречу граждан, на посещение офисов и помещений предприятий работниками, которым это не разрешено отдельными указами президента РФ, на проведение очных торжественных и досуговых мероприятий, а также запрет на работу каршеринга.

Также заявители просят суд проверить законность запрета на посещение горожанами религиозных организаций и кладбищ.

«Правительство Петербурга ввело запреты, лишив граждан ряда прав. Такие полномочия у правительства отсутствовали, поскольку перечисленные в иске ограничения прав граждан могут вводиться при режимах чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, но не при режиме самоизоляции. На текущий момент для введения особого режима есть все необходимые условия, но правительство этого не делает, поскольку в этих случаях государство будет вынуждено принять на себя обязательства по возмещению убытков», — отмечает юрист Максим Оленичев, один из авторов иска.

Иск направлен в Санкт-Петербургский городской суд. Ответчиком по иску заявлено правительство города, в качестве заинтересованного лица — городская прокуратура.