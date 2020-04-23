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Убил своего дядю и 11-летнюю сестру наркоман в Амурской области. И сам себе нанес телесные повреждения

18:58 23.04.2020 Фото: СКР
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Девочку он лишил жизни, чтобы скрыть убийство дяди. Подозреваемого признали вменяемым. Суд дал ему пожизненный срок.

Убил своего дядю и 11 летнюю сестру наркоман в Амурской области. И сам себе нанес телесные повреждения
На следственном эксперименте обвиняемый показал, как убивал родственников

В Амурской области мужчина осужден к пожизненному лишению свободы за убийство двух человек, в том числе ребенка, сообщили сегодня, 23 апреля, в главке Следственного комитета России.

Собранные следственными органами СКР по Амурской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 30-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, двух лиц, малолетнего, с целью скрыть другое преступление).

Как установлено следствием и судом, в ночь на 7 апреля 2019 года осужденный, находясь в состоянии наркотического опьянения по месту своего жительства в квартире одного из домов, расположенных в селе Ивановка Ивановского района, совершил убийство своего дяди, а затем, чтобы скрыть преступление, лишил жизни 11-летнюю двоюродную сестру.

Осужденного обнаружили на месте преступления с телесными повреждениями, которые он сам себе нанес, и доставили в лечебное учреждение. После оказания необходимой медицинской помощи по ходатайству следователя судом мужчина был помещен под стражу. В рамках уголовного дела проведены необходимые экспертизы: медицинская судебная, генотипоскопическая, наркологическая и ряд других.

По результатам стационарной судебной психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым. Судом за совершенные преступления осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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