75 дней до Победы: шлю я вам мужевский, отцовский, фронтовой, горячий, крепко обнимаемый привет

Фронтовик пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Добрый день. Здравствуйте, дорогие мои жена Шура и детки мои Боря, Миша, Галя. Шлю я вам свой мужевский, отцовский, фронтовой, горячий, пламенный, крепко обнимаемый привет. Шура, получил от Федора письмо 25 июля, которому был очень рад, но писаного ничего нет, только жив-здоров и все. Где и как — ничего не писано, но это хорошо все же, может, будем иметь переписку; все же будет вам известно. Итак, Шура, жизнь моя сейчас: пока едим в наступление. Может, не будет долго письма, то прошу, не беспокойся, потому что, как жизнь твоя сейчас горячее – работа, так и моя — гоним врага. В скором будущем очистим землю, закончим войну, поедим домой в родную семью. Итак, Шура, пожелаю тебе здоровья, приготовиться к зиме. Передай привет Фединой семье, дорогой его жене Анне Тимофеевне и ребятам Витале, Толе и боевого парня (позабыл, как звать, подумать некогда) и мамаше. Всех горячо целую. Пока, до свидания (Подпись. Писано 26 июля 1944 г.

Ново.Сибирская область 13



Фронтовик шлет весточку с фронта

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