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Путин: никому не нужны «абстрактные обещания» кредитных каникул

19:14 23.04.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент указал на наличие «очевидных проблем», когда россияне не могут воспользоваться обещанным им правом на кредитные каникулы, а предприниматели — получить льготные кредиты.

Путин: никому не нужны «абстрактные обещания» кредитных каникул
Владимир Путин провел совещание с представителями банков 23 апреля

В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 важнейшая задачей является реальная поддержка пострадавших, одни лишь обещания никому не нужны. Об этом 23 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по поддержке российской экономики в части, касающейся банковского кредитования.

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства во время совещания.

Президент указал на наличие «очевидных проблем», когда россияне не могут воспользоваться обещанным им правом на кредитные каникулы, а предприниматели — получить льготные кредиты.

«Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования, и это — далеко не единичные случаи. О принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отра­ботать все этапы их реализа­ции, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ей могли восполь­зоваться те, кто в ней действительно нуждается», — сказал Путин.

В связи с этим президент поручил правительству и ЦБ проанализировать ситуацию и оперативно изменить необходимые документы, чтобы сделать льготные программы максимально доступными для тех, кому они и предназначены

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От редакции

Банкам не выгодны кредитные каникулы?

Аноним, 23 апреля 2020 19:41
Ну все просто.Объявляем Ч С И гасим банкам кредиты граждан до 1 миллиона рублей(это кредиты бравшиеся на выживание),автокредиты на любые суммы не гасим,кто кредиты не брал премируем за "стойкость к выживанию"в размере 1 миллион рублей...Местных чиновников обязываем к следующим действиям,если им поступали жалобы о том что в связи с потерей работы граждан подчиненных им регионов,и невозможности обеспечивать семью,и они в течении 5 дней были проигнорированы,обеспечивать ПОЖИЗНЕННО ИЗ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ нуждающихся...все просто...

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