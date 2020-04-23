Путин: никому не нужны «абстрактные обещания» кредитных каникул

Президент указал на наличие «очевидных проблем», когда россияне не могут воспользоваться обещанным им правом на кредитные каникулы, а предприниматели — получить льготные кредиты.

Владимир Путин провел совещание с представителями банков 23 апреля

В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 важнейшая задачей является реальная поддержка пострадавших, одни лишь обещания никому не нужны. Об этом 23 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по поддержке российской экономики в части, касающейся банковского кредитования.

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства во время совещания.

Президент указал на наличие «очевидных проблем», когда россияне не могут воспользоваться обещанным им правом на кредитные каникулы, а предприниматели — получить льготные кредиты.

«Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования, и это — далеко не единичные случаи. О принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отра­ботать все этапы их реализа­ции, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ей могли восполь­зоваться те, кто в ней действительно нуждается», — сказал Путин.

В связи с этим президент поручил правительству и ЦБ проанализировать ситуацию и оперативно изменить необходимые документы, чтобы сделать льготные программы максимально доступными для тех, кому они и предназначены