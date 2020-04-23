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Огонь подходит к домам: Эвакуируют из-за пала травы и лесного пожара деревню Евсино в Новосибирской области

19:33 23.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: ГУ МЧС по НСО
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Жителей деревни в Искитисмском районе пожарные отводят на безопасное расстояние. Но в ЕДДС заявили «Курьер. Среда. Бердск», что ситуация находится под контролем.

Огонь подходит к домам: Эвакуируют из за пала травы и лесного пожара деревню Евсино в Новосибирской области
Сжигание травы может сжечь целую деревню

Огонь угрожает деревне Евсино Искитимского района. Пал травы и лесной пожар практически вплотную приблизился к жилым домам. Очевидцы сообщили «Курьер. Среда. Бердск», что пожарные эвакуируют людей и уводят их на безопасное расстояние. Это происходит вечером 23 апреля

В Единой дежурно-диспетчерской службе Искитимского района подтвердили «Курьер. Среда. Бердск»: пожар есть, но ситуация находится под контролем.

— Там работали пожарные — в деревне Евсино. Ситуация находится под контролем, — пояснили в ЕДДС.

подробности — в ближайшее время.

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