Обвиняют в развращении 13-летней школьницы помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова

40-летнего чиновника подозревают в педофилии. По версии правоохранителей, он три года встречался с девочкой. Уголовное дело возбудили через год после заявления родителей. По словам адвоката, дочь не сразу рассказала отцу и матери, что с ней делал «дядя Дима».

Переписка Дмитрия Натарова с ребенком имеется в материалах уголовного дела

Помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров в ближайшее время может отправиться за решетку по обвинению в педофилии. 40-летнего Натарова подозревают в развращении школьницы, которой на момент совершения первых преступных эпизодов было всего 13 лет.

«Примерно в марте 2019 года родители девочки узнали, что, оказывается, Дмитрий Натаров, друг семьи, на протяжении нескольких лет развращал их несовершеннолетнего ребенка, — рассказал РЕН ТВ адвокат потерпевшей стороны Шора Горгадзе. — Началось это все, когда девочке было 13 лет, и продолжилось до 16-летнего возраста».

По словам адвоката, девочка не сразу рассказала отцу и матери, что с ней делал «дядя Дима».

«Она несколько лет терпела этот кошмар, этот ад. Сейчас ей необходима помощь специалистов. Я имею в виду психологов. Она постоянно работает с ними для того, чтобы как-то восстановиться после тех психологических травм», — добавит Шота Горгадзе.

По словам отца, родители узнали о беде Лены (имя изменено. — Прим. ред.) совершенно случайно. Мать девочки увидела, что на телефон дочери, оставленный без присмотра, пытается дозвониться близкий друг их семьи. Женщина удивилась, почему вдруг тот, кто вхож в семью для общения со взрослыми, дозванивается 16-летней (на тот момент) девочке, школьнице. Родители уговорили Лену, и она рассказала ужасную правду.

По словам Лены, Дмитрий Натаров стал писать ей СМС непристойного характера еще в 2016 году.

«Чуть ли не в любви объяснялся, готовил к тому, что у них будут какие-то отношения. Чуть ли не детей они собирались совместно рожать. Он просил ее прислать фотографии», — говорит Шота Горгадзе.

Такая переписка продолжалась примерно два года. В 15 лет Лена согласилась сходить с «дядей Димой» в кино.

«Чтобы вы понимали, что такое было в понимании Натарова «пойти в кинотеатр» — это был приват-зал, который был весь усыпан лепестками роз… Они выбрали, какой фильм будут смотреть, после чего он начал активно к ней приставать», — рассказывает Шота Горгадзе.

Описывать все, что происходило в кинотеатре, редакция не станет. По словам адвоката и родителей, Лена рассказала, что таких походов в кино было много.

Шота Горгадзе также отметил, что взрослый «друг» психологически обрабатывал девочку, чтобы та не пошла и не рассказала обо всем родителям. Теперь Лене нужна помощь профессионального психолога. «Был период, когда чуть ли не каждые двадцать минут постоянные панические атаки — вплоть до остановки дыхания. Сейчас более-менее все устаканивается, но все равно ей нужна профессиональная помощь», — говорит адвокат.

В распоряжении РЕН ТВ есть документы, которые говорят о том, что родители Лены, как только узнали ужасные новости, обратились в правоохранительные органы. Это было весной 2019 года. Однако практически целый год с возбуждением уголовного дела тянули. Сторона защиты считает, что это происходило из-за высокого положения Дмитрия Натарова.

«Никакого, к сожалению, как мы видим на сегодняшний день, раскаяния в своих действиях он не испытывает. Наоборот — включает административный ресурс, для того чтобы уйти от наказания», — рассказывает Шота Горгадзе.

Как выяснил РЕН ТВ, уголовное дело все-таки возбудили. Но только в марте 2020 года — спустя год (!) после подачи заявления.

Около полудня 23 апреля на сайте Следственного комитета России появилась новость, в которой говорится о том, что глава ведомства взял расследование дела на свой контроль.

«Также Александр Бастрыкин дал указание руководству ГСУ СК России по городу Москве подробно доложить о ходе расследования уголовного дела о совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки», — говорится в сообщении СКР.

По данным РЕН ТВ, речь идет именно об истории Лены. Однако почему все эти месяцы дело не возбуждали, так и остается вопросом. И почему дело возбуждено «по факту», а не в отношении Дмитрия Натарова — тоже остается загадкой. Изначально, еще весной прошлого года, были опрошены (еще не в рамках уголовного дела, а проверки) отец девочки, сама Лена. Но дело все равно возбудили «по факту», а не «в отношении». В документах говорится, что «неустановленное лицо» совершило в отношении школьницы развратные действия.

Возможно, вышесказанное объясняется положением Дмитрия Натарова.

Натаров занимает пост помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергея Данкверта. У Данкверта четверо заместителей, но помощник Дмитрий Натаров, как поговаривают, по сути, находится на положении заместителя, хоть и числится помощником.

Имя Дмитрия Натарова в последние годы ассоциируется не только с Россельхознадзором, но и с громким уголовным делом полковника Александра Захарченко, у которого при обысках нашли денег в разной валюте на 9 млрд рублей. 16 мая 2019 года полковник Захарченко в суде намекнул на то, что Натаров предупреждает бизнесменов о грядущих проверках.

«577 раз Натаров, заместитель Данкверта, общался с Дуссом. Кто-то из присутствующих общается 577 раз за полтора года с одним и тем же человеком?» — цитировал его «МК».

Сам Дмитрий Натаров, как и говорил адвокат Шота Горгадзе, виновным себя не считает. В Россельхознадзоре РЕН ТВ заявили, что Дмитрий Натаров готовит иски в суд и заявления в полицию за клевету.

«Россельхознадзор в данной ситуации основывается лишь на установленных фактах. На сегодняшний день уголовное дело в отношении помощника руководителя Россельхознадзора Д.С. Натарова не возбуждено. О каких-либо претензиях со стороны семьи, о которой идет речь, службе также неизвестно. Вместе с тем служба считает, что такого рода вопросами должны заниматься правоохранительные органы, — сообщила советник руководителя ведомства Юлия Мелано. — По информации ведомства, в настоящее время юристами Д.C. Натарова готовятся обращения в правоохранительные и судебные органы в связи с распространенными рядом СМИ порочащими клеветническими высказываниями».

Однако в распоряжении РЕН ТВ оказались скриншоты (см. выше) переписки Дмитрия Натарова с отцом и матерью девочки. Эти сообщения он отправил своим друзьям в первые дни после того, как Лена рассказала о своих особых отношениях с «дядей Димой». Судя по содержанию, отправитель сообщений испытывал муки совести. Как быть с отрицанием вины с учетом таких доказательств — предстоит разбираться следствию.

«В распоряжении следствия имеется более 600 сообщений, которые были направлены Натаровым. Эта переписка достаточно объемная. Проведено около шести экспертиз, в том числе психологических, на предмет, свойственно ли ребенку фантазировать. И все экспертизы в пользу ребенка, о том, что да, она говорит правду, она не обманывает. В тексте сообщений, которые он писал ей с 13-летнего возраста, именно содержится поступенчатое, профессиональное совращение несовершеннолетнего. Он знал, за какие струны души дергать, как сделать так, чтобы она не рассказала родителям, как манипулировать ребенком», — говорит адвокат Шота Горгадзе.

На момент публикации РЕН ТВ не располагает комментарием самого Дмитрия Натарова, его позицию лишь сообщила представитель Россельхознадзора.