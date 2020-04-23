Всплеск заболеваемости коронавирусом после майских праздников будет 100%, заявила молодая мама из Бердска

Маски и перчатки, по мнению горожанки, помогут избежать жуткого всплеска, как в Москве. Фото и видео прогулки по Бердску в пандемию COVID-19 23 апреля 2020 года.

Татьяна Нетунаева считает, что маски и перчатки защищают коронавируса

В пыль и ветер гуляют по городу бердчане. Все как обычно: мамы с колясками, детвора на велосипедах и самокатах. Число заболевших короновирусом ежедневно растет. Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня – 168, из них 8 детей. 23 человека выздоровели, четверо скончались.

Оперативный штаб напоминает, что гражданам необходимо продолжать соблюдать режим самоизоляции. В случае обоснованной необходимости выхода из дома обязательно соблюдать дистанцию, использовать маски и перчатки.

С рекомендацией полностью согласна жительница Бердска Татьяна Нетунаева.

— Сейчас настала жара. Люди сильно расслабились, всплеск заболеваемости коронавирусом после майских праздников будет 100%. Увеличилась поставка тестов, поэтому выявленных заболевших станет больше. Пока в Бердске один случай. Нужно, чтобы жители соблюдали элементарные меры безопасности, носили маски и перчатки в общественных местах, магазинах и маршрутках. Тогда у нас не будет такого жуткого всплеска, как в Москве,- призналась «Курьер. Среда. Бердск» 23 апреля молодая мама.

Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома.

Автор видео Елена Белоусова

