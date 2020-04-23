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Всплеск заболеваемости коронавирусом после майских праздников будет 100%, заявила молодая мама из Бердска

21:08 23.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Маски и перчатки, по мнению горожанки, помогут избежать жуткого всплеска, как в Москве. Фото и видео прогулки по Бердску в пандемию COVID-19 23 апреля 2020 года.

Всплеск заболеваемости коронавирусом после майских праздников будет 100%, заявила молодая мама из Бердска
Татьяна Нетунаева считает, что маски и перчатки защищают коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Всплеск заболеваемости коронавирусом после майских праздников будет 100%, заявила молодая мама из Бердска

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В пыль и ветер гуляют по городу бердчане. Все как обычно: мамы с колясками, детвора на велосипедах и самокатах. Число заболевших короновирусом ежедневно растет. Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня – 168, из них 8 детей. 23 человека выздоровели, четверо скончались.

Оперативный штаб напоминает, что гражданам необходимо продолжать соблюдать режим самоизоляции. В случае обоснованной необходимости выхода из дома обязательно соблюдать дистанцию, использовать маски и перчатки.
С рекомендацией полностью согласна жительница Бердска Татьяна Нетунаева.

— Сейчас настала жара. Люди сильно расслабились, всплеск заболеваемости коронавирусом после майских праздников будет 100%. Увеличилась поставка тестов, поэтому выявленных заболевших станет больше. Пока в Бердске один случай. Нужно, чтобы жители соблюдали элементарные меры безопасности, носили маски и перчатки в общественных местах, магазинах и маршрутках. Тогда у нас не будет такого жуткого всплеска, как в Москве,- призналась «Курьер. Среда. Бердск» 23 апреля молодая мама.

Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома.

Всплеск заболеваемости коронавирусом после майских праздников будет 100%, заявила молодая мама из Бердска
Всплеск заболеваемости коронавирусом после майских праздников будет 100%, заявила молодая мама из Бердска
Всплеск заболеваемости коронавирусом после майских праздников будет 100%, заявила молодая мама из Бердска
Всплеск заболеваемости коронавирусом после майских праздников будет 100%, заявила молодая мама из Бердска

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

В Бердске будет всплеск заболеваемости коронавирусом?

Аноним, 23 апреля 2020 21:27
Ростовой презерватив и противогаз в помощь, молодая мама! Не сочтите за грубость, пожалуйста. А лучше сидеть дома, но придётся законопатить все окна, а лучше засыпать всё хлоркой. И это, здоровья вашим малышам!

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