Закрыли из-за коронавируса и тараканов детский сад при школе №26 по суду в Новосибирске

COVID-19 обнаружили у кухонного работника. 18 апреляпосле внеплановой проверки сада Роспотребнадзором суд остановил его деятельность на три месяца.

Детсад дезинфицируют

В Новосибирске приостановили работу детского сада из-за того, что его сотрудник заболел коронавирусом. Об этом сообщили в мэрии столицы Сибири.

Детский сад при 26-й школе закрыли на карантин. У сотрудника выявился COVID-19. Опасная инфекция поразила кухонного работника учреждения. Последний раз на смене женщина была 3 апреля. Больная не выезжала за пределы области накануне, она заразилась от мужа, который до этого также заболел коронавирусом.

Во время обнаружения больной школа не работала — дети обучались дистанционно, поэтому сотрудница не контактировала с несовершеннолетними. Территорию дезинфицировали.

При проверке сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в учреждении нарушения, а именно тараканов, пыль и грязь, и многое другое. Учреждение постановили закрыть на 90 дней для исправления ситуации. Пока решение не вступило в законную силу.

Как стало известно, 18 апреля Калининский районный суд Новосибирска приостановил работу детского сада при школе № 26 на 90 дней — один из сотрудников заболел коронавирусом. Накануне Роспотребнадзор провел внеплановую проверку, в ходе которая был выявлен случай коронавирусной инфекции.

В мэрии заявили, что весь персонал дошкольного учреждения сидит дома на самоизоляции, но сегодня местные жители заметили на территории воспитателей. Но родители сообщают в соцсетях и мессенджерах, что в понедельник детсад открывается вопреки решению суда.